Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Obserwuj Obserwuj
🏛️ Prawica

Dla Bąkiewicza, CitizenGO i Ordo Iuris kampania wyborcza nigdy się nie kończy. Co na to rząd?

Pacyfikację Bąkiewiczów w Berlinie przez „gestapo” można by uznać za epizod humorystyczny, gdyby nie to, że za Ruchem Obrony Granic i machaniem krzyżem na obczyźnie stoją znacznie potężniejsi szatani.

ObserwujObserwujesz
Walka

Ten rok należy do hazardu! Karmieni przez dziennikarzy reklamami bukmacherów fani sportu ładują miliony w zakłady podczas mundialu, a Polymarket, któremu wraz z drugą prezydenturą Trumpa puszczono wszelkie hamulce, stał się tematem rozmów przy rodzinnych stołach. Wielu z nas ma głęboko zakorzenione, choć niczym nieuzasadnione poczucie, że potrafi wniknąć w umysł szaleńca lepiej niż inni, dlatego amerykańskie ataki na Wenezuelę i Iran rozkręciły boom platform predykcyjnych na dobre.

Czy w takiej rzeczywistości można nas, wychowanych na wróżbicie Macieju, wróżbicie Jackowskim, psychodelicznych tripach Roberta Bernatowicza, Chupakabrze i Strefie 11, czymkolwiek zaskoczyć? O dziwo, to nadal nie aż takie trudne.

Spójrzmy choćby na Krzysztofa Śmiszka, który w piątek pojawił się w Radiu Zet, by opowiadać m.in. o wyborach nowego prezydenta Krakowa. Śmiszek mógł dać się zaskoczyć na różnych polach, ale jedno było pewne – że zostanie zapytany o zapowiedź obniżki ceny biletów przez Darię Gosek-Popiołek, choć członkowie Lewicy w radzie miasta głosowali wcześniej za podwyżkami. Ale Śmiszek nie był gotowy, a dziennikarz zdobył kilka łatwych punktów za zadawanie „trudnych” pytań.

Czytaj także Żądam podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej Łukasz Łachecki

Podobnie jak Śmiszek, obecny rząd może przed wyborami w 2027 roku zostać zaskoczony różnymi dziwacznymi incydentami, takimi jak własny radny zarabiający miliony jako koordynator SOR w warszawskim szpitalu czy były starosta posługujący się sfałszowaną maturą. Jednak gdybym po wtorkowej bitwie o krzyż, stoczonej w Berlinie przez Roberta Bąkiewicza pod powierniczą reżyserią jego córki, miał obstawiać u bukmacherów jedno oczywiste pytanie, na które brak odpowiedzi może najbardziej przyczynić się do klęski Tuska za rok, wskazałbym na „jak ograniczyć wpływ organizacji ekstremistycznych, takich jak CitizenGO czy Ordo Iuris, na polską politykę?”

Polskie CitizenGO w dekadę urosło dziesięciokrotnie

Chyba tylko klęska prawicowego urodzaju sprawiła, że w 2023 roku coś się popsuło w machinie konserwatywnej propagandy. Druga kadencja PiS była tak imponująca, że mimo potężnych środków z Funduszu Sprawiedliwości dla ziobrystów i okolic, mimo wsparcia antygenderowej międzynarodówki pod wodzą amerykańskich konserwatystów, tratującej m.in. Węgry jako poligon doświadczalny dla rozwiązań mających osłabiać UE, która, jak miały przypomnieć wydarzenia kolejnych miesięcy, jest traktowana przez amerykańską prawicę po prostu jako wróg – nie udało się kontynuować w Polsce światłej misji lizania amerykańskiego buta i wdrażania antykobiecej i antynowoczesnej agendy.

Jednak choć polowanie na Ziobrę i Romanowskiego zamroziło na dłuższy czas kariery obu radykałów, to już w walce z liżącymi ranami i szykującymi się do decydującego starcia wcale-nie-finansowanymi-przez-Kreml antygenderystami premier Tusk i jego współpracownicy ponoszą wyłącznie porażki. A to i tak optymistyczna konstatacja, bo w większości przypadków nawet nie stawili się w ringu. Nie zmieniło tego zwycięstwo Karola Nawrockiego, choć o tym, że CitizenGO promowało najpierw Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena, a później samego Nawrockiego, słychać było jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich.

okładka książki Michała Jędryki "Ołowiane dzieci" wyd. 2

Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia

Michał Jędryka

od 21,54 

okładka książki "Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje"

Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje

Byung-Chul Han

od 32,94 

Wielogłowa hydra Marcus Rediker, Peter Linebaugh

Wielogłowa hydra. Żeglarze, niewolnicy, pospólstwo i ukryta historia rewolucyjnego Atlantyku

Marcus Rediker, Peter Linebaugh

od 33,54 

Okładka książki "Duch nadziei i inne eseje" Byung-Chul Han

Duch nadziei i inne eseje

Byung-Chul Han

od 29,94 

Okładka: Narodowy komunizm po polsku. "Partyzanci" Moczara | Paweł Machcewicz

Narodowy komunizm po polsku. „Partyzanci” Moczara

Paweł Machcewicz

od 47,94 

Skradziona duma. Strata, wstyd i triumf prawicy • Arlie Hochschild

Skradziona duma. Strata, wstyd i triumf prawicy

Arlie Russell Hochschild

od 26,34 

Bezradne i romantyczne • Aleksandra Korczak

Bezradne i romantyczne

Aleksandra Korczak

od 21,54 

okładka książki "Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat"

Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat

David Graeber

od 41,94 

okładka książki Daniela Muzyczuka "Zmierzch magów"

Zmierzch magów

Daniel Muzyczuk

od 28,74 

Jako użytkownik X przebywający na emeryturze pomostowej mogę zapewnić, że CitizenGO jest w absolutnej czołówce reklamodawców, których materiały regularnie może zobaczyć nawet osoba skrajnie niezainteresowana konserwatywnym pierdololo – co zresztą pokazują wyniki niektórych ankiet, które nie zawsze idą po myśli konserwatystów, co chyba wpisują sobie w koszty. Z publikowanych co roku sprawozdań finansowych polskiej komórki możemy wyczytać, że wydatki organizacji wzrosły z 3 mln w 2014 roku do 30 milionów w roku wygranej Nawrockiego. Nawet w 2023 roku było ich o 10 milionów mniej, co pokazuje, że nakłady na kampanie organizacji, w której koordynatorką jest Blanka Bąkiewicz, rosną skokowo.

Nawrockiemu bliżej do koalicji antygender niż do PiS

Pewnie chwilę jeszcze poczekamy na sprawozdanie finansowe Ordo Iuris za 2025 rok, ale wyniki za rok wcześniejszy potwierdzają – pod rządami Tuska ekstrema żyje dobrze, nawet jeśli bez mrugnięcia okiem będzie przekonywać w zaprzyjaźnionych mediach, że znajduje się w stanie ciągłego zagrożenia niczym Tomasz Sakiewicz. Nie chodzi zresztą tylko o wzrost przychodów – Karol Nawrocki od początku swojej misji blisko współpracuje m.in. ze zbliżonymi do instytutu prawnikami, którzy nawet niespecjalnie kamuflują swój wpływ na kształt proponowanych przez prezydenta ustaw i wypowiedzi, dotyczących sądownictwa, rozwodów czy tzw. ochrony życia poczętego. 

Czytaj także Budowa Pałacu Saskiego pochłonie pięcioletni budżet programów ministerstwa kultury Łukasz Łachecki

Nawrocki też wcale nie ukrywa, skąd odbiera polecenia – więc dyskusja o tym, czy rozmawiał z Trumpem w czasie gali MMA na urodzinach amerykańskiego prezydenta minutę czy dwie jest dosyć jałowa. O transatlantyckiej współpracy między ultrakonserwatystami z Polski, Węgier i innych krajów budujących Agendę Europe a odpowiadającymi za program Trumpa (i Reagana) Heritage Foundation pisałem na długo przed wyborami prezydenckimi w Polsce, a później prezydent o tych bliskich relacjach przypominał, cytując m.in. przygotowany przez Ordo Iuris raport Wielki reset, który posłużył mu za podstawę do antyunijnego wystąpienia w Pradze.

Zresztą nie dla swoich wybitnych talentów politycznych Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Były minister edukacji, zamiast jak Mateusz Morawiecki brylować na ekonomicznych salonach i wyciągać dane statystyczne z rękawa, od zawsze stawia na światopoglądówkę, zatrudniając eksperta z Ordo Iuris do konsultacji kanonu lektur szkolnych czy przelewając miliony uczelniom związanym z tą organizacją, czerpiąc zresztą z modelu finansowania Opus Dei. Czarnek dobrze wie, skąd globalnie płynie największy zastrzyk know how i finansów dla lokalnej prawicy.

Wybory w 2027 roku to igrzyska dla Agendy Europe

Gdyby (zgodnie z zarzutami przeciwników) Donald Tusk był choć w połowie tak uległy wobec Niemiec, jak Karol Nawrocki jest wobec swoich amerykańskich mocodawców, z pewnością żylibyśmy w nieco innej Europie, w której inną pozycję zajmowałaby też Polska. Do tego jednak daleko, za to Bąkiewicz i Bąkiewiczówna harcują – a to na granicy polsko-niemieckiej, a to w Berlinie pod krzyżem. Agenda Europe zbiera żniwo – i to nie tylko w Europie, gdzie udało się zaostrzyć prawo aborcyjne w Polsce i przeprowadzić referenda na temat związków jednopłciowych w Rumunii, Chorwacji, Słowacji i Słowenii – ale też, jak opisywaliśmy na naszych łamach, poza naszym kontynentem – w Afryce.

Doprowadzanie do referendów to sposób działania charakterystyczny dla CitizenGO i innych organizacji z kręgów skrajnej prawicy – zaczyna się od petycji, a kończy na panicznych kalkulacjach polityków, czy zmuszać swoich wyborców do pójścia na referendum, czy raczej liczyć na brak odpowiedniej frekwencji. Gdyby Nawrocki włożył więcej swojego niesłychanego potencjału intelektualnego w referendum dotyczącego europejskiej tematyki klimatycznej, zamiast proponować pytanie sformułowane z odrobinę zbyt daleko idącą dezynwolturą, bylibyśmy już w środku antyeuropejskiej zadymy. Ale nie ma się co łudzić, że temat nie wróci przez październikiem 2027 roku.

Czytaj także Czy jest pan/pani za dalszą realizacją misji Karola Nawrockiego, która pokazuje, że prezydent w Polsce znaczy niewiele i trudno traktować go poważnie? Łukasz Łachecki

To, że rząd Tuska i spółka, podobnie jak złapany na pytaniu o bilety Śmiszek, nie mają żadnego pomysłu na odpowiedź na taką strategię, zobaczyliśmy już w referendum w Krakowie. Niestety, ultrakonserwatywna hydra ma to do siebie, że nawet po odcięciu ziobrystowskiej głowy wyrosną jej nowe – to esencja oportunistycznej synergii, opisanej przez Agnieszkę Graff i Elżbietę Korolczuk, których książka Kto się boi gender? pozostaje od lat najbardziej precyzyjnym opisem antygenderowej fali kształtującej europejską rzeczywistość polityczną.

Właśnie dlatego bezradność wobec infiltrujących każdy obszar państwa ultrakonserwatystów, wspieranych pieniędzmi od Kremla po Waszyngton, wskazałbym jako najbardziej prawdopodobną przyczynę klęski Donalda Tuska w 2027 roku. Jednak homofobia, ksenofobia, strachliwość, a jednocześnie kult amerykańskiej siły, niczym nieograniczanej rynkowej „wolności” i – cytując Radosława Sikorskiego – „wielkiej pały” sprawią, że centroprawica z KO będzie przegapiać to zagrożenie do samego końca, by później o porażkę oskarżyć filmy o uchodźcach na granicy, zbyt przyjazną politykę wobec Ukraińców, gejów, kobiety i partię Razem. Domykając tym samym klamrę narracyjną, narzuconą z zagranicy przez prawdziwą prawicę, a nie wystraszonych podrabiańców.

Komentarze

Trolle, boty, ścieki zostawiamy platformom. U nas możesz wziąć udział w sensownej dyskusji. Ale najpierw zapoznaj się z jej regulaminem!

Zaloguj się, aby skomentować
0 komentarzy

Nowości

Okładka książki Macieja Gduli "Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny"

Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny

Maciej Gdula

od 28,74 

"Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]" Dominika Lasota

Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]

Dominika Lasota

od 19,14 

okładka książki "Propagandysta, który przechytrzył Hitlera" | Peter Pomerantsev

Propagandysta, który przechytrzył Hitlera

Peter Pomerantsev

od 31,14 

okładka książki "Bez szacunku. Kryzys społeczny" Byung-Chul Han

Bez szacunku. Kryzys społeczny

Byung-Chul Han

od 23,94 

Muskizm. Świat według Elona Muska

Muskizm. Świat według Elona Muska

Ben Tarnoff, Quinn Slobodian

od 33,54 

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Artur Troost

od 19,14 

okładka książki "Naród obcych Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku" Ece Temelkuran

Naród obcych. Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku

Ece Temelkuran

od 28,74 

okładka książki "Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę" Wiktoria Amelina tłum. Hanna Pustuła-Lewicka

Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę

Wiktoria Amelina

od 35,94 

Czytaj także

Trzaskowski na Paradzie Równości to znak, że ta impreza nic już politycznie nie znaczy
Bocian stoi na wysypisku śmieci

Bocian na śmietnisku. Życie ma łatwiejsze, ale bardziej toksyczne
ibrahim

Ibrahim z Komorów wierzy, że znajdzie pracę

Za mało, by żyć, za dużo, by umrzeć. Osoby uchodźcze z Ukrainy wypadają z systemu

Jak likwidacja gimnazjów zwiększyła nierówności w polskiej szkole

Panie prezydencie, państwo naprawia się od głowy
Wołodymyr Zełenski na tle pomnika upamiętniającego UPA, Karol Nawrocki z kciukiem do góry przy pomniku Żołnierzy Wyklętych

Potępiajmy kult zbrodniarzy w Ukrainie, ale sami posłużmy przykładem
Donald Tusk ujeżdżający suma na tle polskiej i ukraińskiej flagi

Sum a sprawa polska. Jak rząd Tuska zrobił z deportacji spektakl i surfuje na nastrojach antymigranckich
0
Komentujące wszystkich krajów, łączcie się!x