W kontekście ostatnich napięć w polsko-ukraińskich relacjach często mówi się, że ukraińskie elity nie są w stanie zrozumieć polskiej wrażliwości historycznej i delikatnych zabiegów dyplomatycznych, bo są postsowieckie. Czy tak jest w istocie? I co w 2026 roku właściwie znaczy – postsowieckie?
Dyskutują:
dr Oleksandra Iwaniuk – politolożka i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego
Tadeusz Iwański – kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Ośrodka Studiów Wschodnich
Prowadzi: Olena Babakova
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Z akcentem
„Z akcentem” to wideokast Oleny Babakovej na trudne polsko-ukraińskie tematy. Czy Polska dała Ukrainie za dużo? Czego młode Polki zazdroszczą Ukrainkom? Czemu mobilizacja wojskowa w Ukrainie wywołuje napięcia także w Polsce? I dlaczego Ukraina nie chce przyznać, że na Wołyniu dokonano ludobójstwa? „Z akcentem” to rozmowy o konfliktach interesów, stereotypach, klasie, pamięci historycznej i wzajemnych pretensjach, które coraz silniej wpływają na codzienne życie po obu stronach granicy. Zaprasza Olena Babakova.
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