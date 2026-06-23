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🇺🇦🇵🇱 Z akcentem

Czy ukraińskie elity są postsowieckie?

W drugim odcinku „Z akcentem” dyskutują ze sobą dr Oleksandra Iwaniuk i Tadeusz Iwański.

Czas trwania: 63 minut

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Celnie!

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W kontekście ostatnich napięć w polsko-ukraińskich relacjach często mówi się, że ukraińskie elity nie są w stanie zrozumieć polskiej wrażliwości historycznej i delikatnych zabiegów dyplomatycznych, bo są postsowieckie. Czy tak jest w istocie? I co w 2026 roku właściwie znaczy – postsowieckie?

Dyskutują:

dr Oleksandra Iwaniuk – politolożka i wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego

Tadeusz Iwański – kierownik zespołu Białorusi, Ukrainy i Mołdawii Ośrodka Studiów Wschodnich

Prowadzi: Olena Babakova

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Z akcentem

„Z akcentem” to wideokast Oleny Babakovej na trudne polsko-ukraińskie tematy. Czy Polska dała Ukrainie za dużo? Czego młode Polki zazdroszczą Ukrainkom? Czemu mobilizacja wojskowa w Ukrainie wywołuje napięcia także w Polsce? I dlaczego Ukraina nie chce przyznać, że na Wołyniu dokonano ludobójstwa? „Z akcentem” to rozmowy o konfliktach interesów, stereotypach, klasie, pamięci historycznej i wzajemnych pretensjach, które coraz silniej wpływają na codzienne życie po obu stronach granicy. Zaprasza Olena Babakova.

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