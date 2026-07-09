Odwagi! Książki na lato i na lata

Odwagi! [o zaangażowaniu młodych] Dominiki Lasoty to już trzecia książka w naszej nowej serii Płomienie, w której ukazują się krótkie (ADHD friendly) pozycje o dyskutowanych i ważnych sprawach. Odwaga jest nam potrzebna, żeby próbować zmienić świat. W książce Lasoty znajdziemy przewodnik dla tych chcących się zaangażować i już zaangażowanych, z konkretnymi radami i wskazówkami, jak zacząć, wytrwać i przede wszystkim jak budować wspólnotę.

Polecamy też nasze letnie lektury – powieść Prawie wieczór, wciąż jasno Mai Linei Ernst (Wydawnictwo Poznańskie), w której grupa przyjaciół podczas wspólnego wypadu wakacyjnego konfrontuje się ze swoimi życiowymi wyborami i ze sobą. A wszystko to w letniej scenerii długich leniwych wieczorów, zapachu lasu i orzeźwiającego chłodu jeziora. Idealna wakacyjna lektura.

Fanom polskiej kinematografii i PRL-u polecamy z kolei rozmowę Piotra Mareckiego i Artura Sobieli z Arturem Bielskim (Bielski. Rozmowa rzeka, Wydawnictwo Ha!Art).

Podcast o książkach

Vendula Czabak i Krzysztof Tomasik rozmawiają o książkach Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

Polecają nowości, podpowiadają, po co warto sięgnąć, aby wiedzieć więcej, i zdradzają, co szykujemy dla was w najbliższym czasie.

Krytyczne książki to ich pasja i praca, o której mogą mówić godzinami. Na potrzeby podcastu starają się zmieścić w kilku zdaniach. Z naciskiem na „starają się”.

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