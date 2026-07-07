Startuję dla Krakowa, nie w prawyborach lewicy

Czy lewica w Polsce ma swoją politykę miejską? Jakie były problemy z rządami Jacka Majchrowskiego i Aleksandra Miszalskiego? Co dalej z krakowską SCT, czy Kraków powinien ograniczać turystykę, co powinno być silnikiem jego gospodarki i jak miasto ma poradzić sobie z długami? O tym wszystkim rozmawiamy z krakowską posłanką i kandydatką Nowej Lewicy na prezydentkę miasta, Darią Gosek-Popiołek.

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ROZMOWY MAJMURKA

„Rozmowy Majmurka” to nowy wideocast Krytyki Politycznej. Jakub Majmurek znany z komentowania polskiej polityki pyta o nią bezpośrednio jej twórców. Z lewicowej perspektywy, ale bez taryfy ulgowej dla lewicowych polityków. W rozmowach uciekniemy od bieżączki, przekazów dnia, łatwych oskarżeń pod adresem politycznych oponentów („a gdy oni rządzili…”). Będziemy rozmawiać na poważnie o politycznej strategii, diagnozach stawianych przez polityków i rozwiązaniach, jakie proponują.

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