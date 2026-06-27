Po co walczyć o rzekę?

Towarzyszymy fotografowi i aktywiście Danielowi Petryczkiewiczowi podczas jego codziennej pracy i spacerów wzdłuż rzeki Małej. Od kilkunastu lat dokumentuje on jej stopniowe znikanie i angażuje się w działania na rzecz ochrony mokradeł oraz lokalnych ekosystemów.

Mała to niepozorna podwarszawska rzeka, która z roku na rok traci wodę. Osuszanie terenów i regulacje hydrologiczne i presja człowieka sprawiają, że Mała zmienia się na naszych oczach.

Rozmawiamy o tym, dlaczego warto walczyć o małe lokalne miejsca. Co tracimy, gdy znikają małe ekosystemy.

Daniel Petryczkiewicz – absolwent pierwszego rocznika Szkoły Ekopoetyki Julii Fiedorczuk i Filipa Springera przy Instytucie Reportażu w Warszawie. Laureat nagrody publiczności za projekt społeczny roku 2019 w plebiscycie portalu Ulica Ekologiczna. Inicjator spotkania twórczo-aktywistyczno-poetyckiego „Święto Wody” w Konstancinie-Jeziornej. Publikuje teksty i fotoreportaże o tematyce ekologicznej. Ambasador rzeki Małej i jej Doliny, które odkrył na nowo i o które walczy od ponad 6 lat. Autor książki Mała historia znikania. Opowieść o Rzece.

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Film powstał w ramach projektu Sphera.