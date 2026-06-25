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🪆 Blok wschodni

Drony nad Łotwą, Litwą i Estonią zapowiadają gorące lato nad Bałtykiem

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Czas trwania: 49 minuty

W przedwakacyjnym odcinku Bloku Wschodniego rozmawiamy z Bartoszem Chmielewskim o państwach bałtyckich.

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Tactical scene of a soldier in camouflage aiming a pistol through a narrow doorway, face blurred for privacy.
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Celnie!

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Wiosna upłynęła na Litwie, Łotwie i Estonii pod znakiem dronów, wlatujących w przestrzeń powietrzną lub spadających na terytorium tych państw. Redaktora Przeglądu Bałtyckiego i eksperta OSW pytamy o polityczne i społeczne reakcje na te incydenty, o rzekomym separatyzmie rosyjskojęzycznych mieszkańców w tych krajach i o lękach przed wojenną eskalacją. 

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Blok wschodni

„Centralnie o Wschodzie” – tak brzmi dewiza podcastu Blok wschodni, który prowadzą Paulina Siegień i Wojciech Siegień. O państwach, które leżą na wschód od Polski, chcemy mówić centralnie, bo uważamy, że tam dzisiaj decyduje się przyszłość Europy i demokracji. Dlatego naszą uwagę kierujemy w stronę Ukrainy, która zmaga się z otwartą i niesprowokowaną rosyjską agresją. Ale będziemy odwiedzać także inne państwa, które w wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie stanęły na geopolitycznym rozdrożu i szukają odpowiedzi na pytanie o swoje miejsce na mapie międzynarodowych sojuszy.

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Wojciech Siegień – etnograf, psycholog, psychoterapeuta w szkoleniu. Ekspert ds. Europy Wschodniej z doświadczeniem badań terenowych w Białorusi, Rosji i Ukrainie. Zafascynowany, w teorii i praktyce, kulturą materialną podlaskich Białorusinów. Obecnie wraz z Pauliną Siegień pracuje nad książką o rosyjskim faszyzmie.

Paulina Siegień – pisarka, dziennikarka i publicystka. Od lat pisze o polityce państw Europy Wschodniej i innych sprawach, które uzna za ważne. Współpracuje z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Newsweekiem. Autorka książki Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu, za którą w 2022 roku otrzymała nagrodę Conrada. Obecnie wraz z Wojciechem Siegieniem pracuje nad książka o rosyjskim faszyzmie.

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Materiał powstał dzięki wsparciu Centrum Mieroszewskiego.

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