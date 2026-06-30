Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Obserwuj Obserwuj
🎙️ Rozmowy Sutowskiego

Po co chińskim komunistom marksizm?

Gościem podcastu Michała Sutowskiego jest dr Michał Bogusz, ekspert Zespołu Chińskiego Ośrodka Studiów Wschodnich.

Czas trwania: 62 minuty

ObserwujObserwujesz
Walka

Polityka zagraniczna Komunistycznej Partii Chin to nieoczywista mikstura marksizmu-leninizmu z nacjonalizmem. Diagnoza kapitalistycznego imperializmu to instrukcja działania, zaś historia ZSRR – przestroga przed błędami, które mogą pozbawić elitę jej władzy. Czy Róża Luksemburg przewraca się w grobie, gdy czytają ją chińscy aparatczycy? Dlaczego przeszłość Sowietów jest w Chinach bardziej zmienna niż w samej Rosji? Czy tysiące lat tradycji państwa chińskiego to tylko cepeliada dla zachodniej gawiedzi, a „stulecie upokorzeń”, jakich Chińczycy doznali, to zaledwie poręczna wymówka dla własnych błędów i wypaczeń? O źródłach, mechanizmach i konsekwencjach polityki partii Xi Jinpinga dla świata opowiada dr Michał Bogusz, ekspert Zespołu Chińskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga „Za wielkim murem”, a ostatnio opracowania Czerwony nacjonalizm. Polityka zagraniczna Chin w „Nowej Erze” (2026).

Słuchaj na Spotify

Słuchaj na Apple Podcasts

Rozmowy Sutowskiego

„Rozmowy Sutowskiego” to wideocast o tym, jak zbudować lepszą Polskę. Michał Sutowski pyta o to tych, którzy potrafią odsłonić tło, połączyć kropki, poukładać chaos – jeśli nie w kosmos, to przynajmniej w sensowną całość. To eksperci, analitycy, aktywiści. Z sercem bliżej lewej strony – zazwyczaj. Z chłodną głową – zawsze.

Będzie o historii, ekonomii, klimacie, energii, transporcie, zdrowiu, polityce społecznej i międzynarodowej. Eko – tak, ezo – nie, doomism („zagładyzm”) i wieszcze apokalipsy mają wstęp wzbroniony. Tu wciąż wierzy się w oświecenie i postęp. Klasycy mawiali, że nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria; inni z kolei, że aby świat zmieniać, to trzeba go najpierw dobrze opisać. A może opowiedzieć? No to opowiemy. To znaczy: goście opowiedzą.

Słuchaj innych podcastów Krytyki Politycznej:

Komentarze

Trolle, boty, ścieki zostawiamy platformom. U nas możesz wziąć udział w sensownej dyskusji. Ale najpierw zapoznaj się z jej regulaminem!

Zaloguj się, aby skomentować
0 komentarzy

Nowości

Poster with bold blue Polish title 'NIE JESTEŚMY W DOMU' on a yellow background; subtitle below reads 'Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami'; blue abstract shapes border the edges, conveying a protest/advocacy message.

Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami

Olena Babakova, Przemysław Sadura

od 0,00 

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Howard Zinn

od 57,55 

Okładka książki Macieja Gduli "Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny"

Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny

Maciej Gdula

od 28,74 

"Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]" Dominika Lasota

Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]

Dominika Lasota

od 19,14 

okładka książki "Propagandysta, który przechytrzył Hitlera" | Peter Pomerantsev

Propagandysta, który przechytrzył Hitlera

Peter Pomerantsev

od 31,14 

okładka książki "Bez szacunku. Kryzys społeczny" Byung-Chul Han

Bez szacunku. Kryzys społeczny

Byung-Chul Han

od 23,94 

Muskizm. Świat według Elona Muska

Muskizm. Świat według Elona Muska

Ben Tarnoff, Quinn Slobodian

od 33,54 

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Artur Troost

od 19,14 

Czytaj także

Hiker with a trekking pole stands in a sunlit forest clearing wearing a hat, backpack, and camouflage pants.

Po co walczyć o rzekę?
Tactical scene of a soldier in camouflage aiming a pistol through a narrow doorway, face blurred for privacy.

Drony nad Łotwą, Litwą i Estonią zapowiadają gorące lato nad Bałtykiem
Three adults posing for a team photo against a solid purple background: left a woman with curly blonde hair, center a smiling brunette in a brown blouse, right a man with gray hair in a white shirt.

Czy ukraińskie elity są postsowieckie?
Two adults pose against a solid green background: woman with blonde, curly hair and black glasses on the left, man with blond hair and rectangular glasses on the right.

Ochrona zdrowia w Polsce: dziurawe wiadro czy dziurawy dach?
Mapa świata z zaznaczoną pinezką Armenią

Armenia wybiera przyszłość. O tym, kto naprawdę wygrał rozmawiamy ze Stasią Budzisz
Team portrait of three professionals against a pink background.

Kryzys męskości – realny problem czy reakcja na emancypację kobiet?
Two colleagues posing together against a green backdrop: woman smiling softly on the left, man with glasses on the right looking at the camera with a neutral expression.

Czy geopolitycy zawrócili nam w głowach?
Sunset over Warsaw’s skyline, with the ornate Palace of Culture and Science in the foreground and modern towers to the left

Miasto, które wyklucza. Codzienność osób z niepełnosprawnościami
0
Komentujące wszystkich krajów, łączcie się!x