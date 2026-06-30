Po co chińskim komunistom marksizm?

Polityka zagraniczna Komunistycznej Partii Chin to nieoczywista mikstura marksizmu-leninizmu z nacjonalizmem. Diagnoza kapitalistycznego imperializmu to instrukcja działania, zaś historia ZSRR – przestroga przed błędami, które mogą pozbawić elitę jej władzy. Czy Róża Luksemburg przewraca się w grobie, gdy czytają ją chińscy aparatczycy? Dlaczego przeszłość Sowietów jest w Chinach bardziej zmienna niż w samej Rosji? Czy tysiące lat tradycji państwa chińskiego to tylko cepeliada dla zachodniej gawiedzi, a „stulecie upokorzeń”, jakich Chińczycy doznali, to zaledwie poręczna wymówka dla własnych błędów i wypaczeń? O źródłach, mechanizmach i konsekwencjach polityki partii Xi Jinpinga dla świata opowiada dr Michał Bogusz, ekspert Zespołu Chińskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, autor bloga „Za wielkim murem”, a ostatnio opracowania Czerwony nacjonalizm. Polityka zagraniczna Chin w „Nowej Erze” (2026).

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Rozmowy Sutowskiego

„Rozmowy Sutowskiego” to wideocast o tym, jak zbudować lepszą Polskę. Michał Sutowski pyta o to tych, którzy potrafią odsłonić tło, połączyć kropki, poukładać chaos – jeśli nie w kosmos, to przynajmniej w sensowną całość. To eksperci, analitycy, aktywiści. Z sercem bliżej lewej strony – zazwyczaj. Z chłodną głową – zawsze.



Będzie o historii, ekonomii, klimacie, energii, transporcie, zdrowiu, polityce społecznej i międzynarodowej. Eko – tak, ezo – nie, doomism („zagładyzm”) i wieszcze apokalipsy mają wstęp wzbroniony. Tu wciąż wierzy się w oświecenie i postęp. Klasycy mawiali, że nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria; inni z kolei, że aby świat zmieniać, to trzeba go najpierw dobrze opisać. A może opowiedzieć? No to opowiemy. To znaczy: goście opowiedzą.

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