Für die Ukraine! Czy Kijów z Berlinem zmierzają do partnerstwa strategicznego?

Relacje polsko-ukraińskie w ostatnim czasie nie są pasmem sukcesów, więc tym lepiej na ich tle wyglądają relacje niemiecko-ukraińskie: wspólna produkcja broni, kolejne kontrakty biznesowe. Czy ukraińska polityka zagraniczna jest proniemiecka? Z czego składa się niemiecki soft power w Kijowie? Co Niemcy sądzą o ukraińskiej polityce pamięci?
Dyskutują:
Mariia Zolkina – politolożka, ekspertka Fundacji Demokratycznych Inicjatyw
dr Daniel Szeligowski – ekonomista, politolog, kierownik Programu Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Prowadzi: Olena Babakova
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Z akcentem
„Z akcentem” to wideokast Oleny Babakovej na trudne polsko-ukraińskie tematy. Czy Polska dała Ukrainie za dużo? Czego młode Polki zazdroszczą Ukrainkom? Czemu mobilizacja wojskowa w Ukrainie wywołuje napięcia także w Polsce? I dlaczego Ukraina nie chce przyznać, że na Wołyniu dokonano ludobójstwa? „Z akcentem” to rozmowy o konfliktach interesów, stereotypach, klasie, pamięci historycznej i wzajemnych pretensjach, które coraz silniej wpływają na codzienne życie po obu stronach granicy. Zaprasza Olena Babakova.
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