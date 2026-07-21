Für die Ukraine! Czy Kijów z Berlinem zmierzają do partnerstwa strategicznego?

Relacje polsko-ukraińskie w ostatnim czasie nie są pasmem sukcesów, więc tym lepiej na ich tle wyglądają relacje niemiecko-ukraińskie: wspólna produkcja broni, kolejne kontrakty biznesowe. Czy ukraińska polityka zagraniczna jest proniemiecka? Z czego składa się niemiecki soft power w Kijowie? Co Niemcy sądzą o ukraińskiej polityce pamięci?

Dyskutują:

Mariia Zolkina – politolożka, ekspertka Fundacji Demokratycznych Inicjatyw

dr Daniel Szeligowski – ekonomista, politolog, kierownik Programu Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Prowadzi: Olena Babakova

Słuchaj na Spotify

Słuchaj na Apple Podcasts

Ten tekst i wiele innych powstał dzięki naszym Darczyńcom. Regularne wpłaty od Was dają nam poczucie bezpieczeństwa. Dzięki nim możemy planować. Wspieraj nas Częstotliwość wsparcia Miesięcznie Jednorazowo Wybierz kwotę Wsparcie miesięczne 35 50 70 100 200 400 Other Wspieram Płatność odnawialna. W każdym momencie możesz zrezygnować z płatności. Wpłacam Wybierz kwotę Wsparcie jednorazowe 35 50 70 100 200 400 Other Wspieram Wpłacam

Z akcentem

„Z akcentem” to wideokast Oleny Babakovej na trudne polsko-ukraińskie tematy. Czy Polska dała Ukrainie za dużo? Czego młode Polki zazdroszczą Ukrainkom? Czemu mobilizacja wojskowa w Ukrainie wywołuje napięcia także w Polsce? I dlaczego Ukraina nie chce przyznać, że na Wołyniu dokonano ludobójstwa? „Z akcentem” to rozmowy o konfliktach interesów, stereotypach, klasie, pamięci historycznej i wzajemnych pretensjach, które coraz silniej wpływają na codzienne życie po obu stronach granicy. Zaprasza Olena Babakova.

Słuchaj innych podcastów Krytyki Politycznej: