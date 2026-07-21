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🇺🇦🇵🇱 Z akcentem

Für die Ukraine! Czy Kijów z Berlinem zmierzają do partnerstwa strategicznego?

W trzecim odcinku „Z akcentem” dyskutują ze sobą Mariia Zolkina z Fundacji Demokratyczne Inicjatywy i dr Daniel Szeligowski z PISM.

Czas trwania: 50 minut

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Celnie!

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Relacje polsko-ukraińskie w ostatnim czasie nie są pasmem sukcesów, więc tym lepiej na ich tle wyglądają relacje niemiecko-ukraińskie: wspólna produkcja broni, kolejne kontrakty biznesowe. Czy ukraińska polityka zagraniczna jest proniemiecka? Z czego składa się niemiecki soft power w Kijowie? Co Niemcy sądzą o ukraińskiej polityce pamięci?

Dyskutują:

Mariia Zolkina – politolożka, ekspertka Fundacji Demokratycznych Inicjatyw

dr Daniel Szeligowski – ekonomista, politolog, kierownik Programu Europa Wschodnia, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Prowadzi: Olena Babakova

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Z akcentem

„Z akcentem” to wideokast Oleny Babakovej na trudne polsko-ukraińskie tematy. Czy Polska dała Ukrainie za dużo? Czego młode Polki zazdroszczą Ukrainkom? Czemu mobilizacja wojskowa w Ukrainie wywołuje napięcia także w Polsce? I dlaczego Ukraina nie chce przyznać, że na Wołyniu dokonano ludobójstwa? „Z akcentem” to rozmowy o konfliktach interesów, stereotypach, klasie, pamięci historycznej i wzajemnych pretensjach, które coraz silniej wpływają na codzienne życie po obu stronach granicy. Zaprasza Olena Babakova.

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Absolwentka Wydziału Historii Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, doktorka nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2011–2016 dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy, od 2017 roku koordynatorka projektów w Fundacji WOT. Współpracuje z polskimi i ukraińskimi mediami, m.in. „Europejską Prawdą”, „Nowoje Wriemia”, „Aspen Review”, Kennan Focus on Ukraine. Pisze o relacjach polsko-ukraińskich i ukraińskiej migracji do Polski i UE.

Tagi: 🇩🇪 Niemcy🇺🇦 Ukraina🇺🇦🇵🇱 Z akcentem🎧 podcast
Wydanie: 20260721

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