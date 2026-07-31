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Czy dobrzy ojcowie naprawią politykę? Maciej Gdula czyta Szekspira

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Czas trwania: 45 minut

Socjolog, były polityk i autor książki „Jak uniknąć tragedii?” pokazuje, jak klasyczne teksty odpowiadają na potrzeby społeczeństwa pogrążonego w kryzysie.

Katarzyna Kowalewska rozmawia z Maciejem Gdulą
Two adults pose in front of a stormy city backdrop; a woman in a black top and a man in a dark suit sit side by side beneath large Polish title text. The scene suggests a theatrical or promotional poster.
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Tragedie Szekspira zwykle odczytujemy jako opowieści o żądzy władzy, przemocy i upadku człowieka. Maciej Gdula, socjolog i autor książki Jak uniknąć tragedii? Szekspir a świat współczesny, proponuje jednak inną – naprawczą – interpretację. Przekonuje, że z dramatów angielskiego klasyka możemy wyczytać opowieść o dobrym rządzeniu, odpowiedzialności i relacjach zdolnych odbudowywać wspólnotę.

Okładka książki Macieja Gduli "Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny"

Katarzyna Kowalewska, autorka rozmów i recenzji teatralnych Krytyki Politycznej, pyta Gdulę o to, w jaki sposób klasyczne teksty odpowiadają na kryzys współczesnego myślenia o społeczeństwie? Czego pozytywnego mogą się z nich nauczyć dzisiejsi politycy? Jaką rolę w unikaniu tragedii odgrywają dobrzy władcy i dobrzy ojcowie?

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Książkę Jak uniknąć tragedii? Szekspir a świat współczesny kupicie na stronie Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

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