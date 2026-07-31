Czy dobrzy ojcowie naprawią politykę? Maciej Gdula czyta Szekspira

Tragedie Szekspira zwykle odczytujemy jako opowieści o żądzy władzy, przemocy i upadku człowieka. Maciej Gdula, socjolog i autor książki Jak uniknąć tragedii? Szekspir a świat współczesny, proponuje jednak inną – naprawczą – interpretację. Przekonuje, że z dramatów angielskiego klasyka możemy wyczytać opowieść o dobrym rządzeniu, odpowiedzialności i relacjach zdolnych odbudowywać wspólnotę.

Katarzyna Kowalewska, autorka rozmów i recenzji teatralnych Krytyki Politycznej, pyta Gdulę o to, w jaki sposób klasyczne teksty odpowiadają na kryzys współczesnego myślenia o społeczeństwie? Czego pozytywnego mogą się z nich nauczyć dzisiejsi politycy? Jaką rolę w unikaniu tragedii odgrywają dobrzy władcy i dobrzy ojcowie?

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