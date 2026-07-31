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Lado w Mieście. Cena darmowej kultury

Rozmawiamy z organizatorami festiwalu o idei darmowych koncertów, które od lat przyciągają tysiące uczestników.

Czas trwania: 7 minut

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Warszawski antyfestiwal Lado w Mieście odbywa się w tym roku bez miejskiego dofinansowania. Stało się to punktem wyjścia do rozmowy o znaczeniu bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, sposobach ich finansowania i wyzwaniach, z jakimi mierzą się dziś niezależni menedżerzy kultury.

W materiale rozmawiamy z organizatorami festiwalu o idei darmowych koncertów, które od lat przyciągają tysiące uczestników. Zastanawiamy się również, jaką rolę pełni publiczne finansowanie kultury, jakie miejsce zajmują bezpłatne festiwale w życiu miasta i jakie mogą być konsekwencje ograniczenia wsparcia dla tego typu wydarzeń.

Na potrzeby realizacji materiału zwróciliśmy się również do biuro kultury urzędu m.st. Warszawy z pytaniami dotyczącymi finansowania festiwalu Lado w Mieście, kryteriów przyznawania dotacji oraz roli bezpłatnych wydarzeń w polityce kulturalnej miasta. Do momentu publikacji materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Film powstał w ramach projektu Sphera.

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