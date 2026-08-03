Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Obserwuj Obserwuj
🏘️ Mieszkania

Można mieć wrażenie, że ktoś tu lobbuje

Kiedy z projektu ustawy o najmie krótkoterminowym wylatują akurat te artykuły, które nie podobają się firmie Airbnb i stowarzyszeniu właścicieli mieszkań na wynajem, wygląda to jak lobbying widoczny z kosmosu. Ale to tylko moje wrażenie – niech każdy wyrobi sobie własne.

2
Celnie!
Cyrk

3

Rynek literacki jest na tyle niewielki i mało pojemny, że osoby z talentem pisarskim więcej miejsca niż w literaturze znajdą dla siebie choćby w polityce. Jeśli na przykład jest się wiceministrem sportu i turystyki odpowiedzialnym za tworzenie ustawy o najmie krótkoterminowym i jeśli akurat media napiszą, że jest się także beneficjentem rynku najmu krótkoterminowego, to warto opublikować oświadczenie. I warto napisać je odpowiednio biegle, z polotem, swadą, ale i ostrożnie. Tak rzeźbić w materii języka, by osoby postronne odniosły wrażenie, że medialne rewelacje są wyssane z palca.

Dobrze jest na przykład kilkukrotnie ostrzec, że wszelkie insynuacje spotkają się ze zdecydowaną reakcją. Jaka to będzie reakcja? O tym się nie wspomina, a już na pewno nie grozi się pozwem za oszczerstwa, bo przecież nie ma podstaw do żadnego pozwu. Nie liczą się fakty, a tylko to, żeby w dyskusji medialnej mieć ostatnie słowo. Oraz wrażenie, jakie odpowiedni dobór literackich środków wyrazu wywoła u czytających.

Dlatego też oświadczenie wiceministra Ireneusza Rasia opublikowane po tym, jak Wirtualna Polska opisała kupienie przez niego i późniejszą sprzedaż bratu oraz byłej żonie mikroapartamentów przeznaczonych na najem krótkoterminowy, wygląda, jak wygląda. Zgodnie ze sztuką – zero konkretów, dużo wysiłku włożonego w sztukę wywoływania wrażeń.

Orange sunset landscape with a leafless tree and scattered rocks, framed by large white diagonal text along the left and right edges and a small logo bottom-right.

Za późno na przebudzenie

Slavoj Žižek

od 24,95 

Book cover showing delivery cyclists in a city with a green overlay; title 'KATARZYNA DUDA UBERYZACJA O WARUNKACH PRACY KURIERÓW'

Uberyzacja. O warunkach pracy kurierów

Katarzyna Duda

od 24,95 

Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji

Maria Janion

od 38,34 

okładka książki Marcina Lesickiego "Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90."

Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90.

Marcin Lisiecki

od 28,74 

Плакат українською: звіт за червень 2026, великі жовті літери з прізвищами, і фото/графіка на синьому фоні з жовтими абстрактними формами.

Ми тут не вдома. Українські мігранти та біженці про відносини з поляками

Olena Babakova, Przemysław Sadura

od 0,00 

Poster with bold blue Polish title 'NIE JESTEŚMY W DOMU' on a yellow background; subtitle below reads 'Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami'; blue abstract shapes border the edges, conveying a protest/advocacy message.

Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami

Olena Babakova, Przemysław Sadura

od 0,00 

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Howard Zinn

od 57,55 

Okładka książki Macieja Gduli "Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny"

Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny

Maciej Gdula

od 28,74 

"Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]" Dominika Lasota

Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]

Dominika Lasota

od 19,14 

okładka książki "Propagandysta, który przechytrzył Hitlera" | Peter Pomerantsev

Propagandysta, który przechytrzył Hitlera

Peter Pomerantsev

od 31,14 

Na mnie Ireneusz Raś   robi głównie wrażenie krętacza i oszusta. Nie mówię, że nim jest. To mogłoby się spotkać ze zdecydowaną reakcją, a ona nie jest mi do niczego potrzebna i nie stać mnie takie rzeczy. Mówię, że takie robi na mnie wrażenie.

Kiedy podczas debaty o najmie krótkoterminowym u Agnieszki Gozdyry Raś oburzał się na samo użycie słowa „lobbying” i z pasją przekonywał o tym, że w tym rządzie nigdy w żadnej sprawie nie było żadnego lobbyingu, to próbowałem sobie przypomnieć, za co też z rady ministrów poleciał swego czasu minister Jacek Tomczak.

Czy poleciał za to, że podczas komisji sejmowych dotyczących kredytu zero procent  przekonywał, że mieszkania muszą być drogie, bo niektórzy w nie zainwestowali? Czy poleciał za to, że kiedyś fotografował się na ściance podczas branżowej imprezy deweloperów? Czy może za konflikt interesów związany z tym, że jego własne biuro notarialne współpracuje z branżą budowlaną? Czy może poleciał za kontakty z chińskimi firmami budowlanymi? A może został zdymisjonowany za aktywne sprzeciwianie się wprowadzaniu prawa unijnego, które miało uderzać w interes branży tytoniowej? A może za to, że w tamtym czasie spotykał się z prezesem koncernu tytoniowego Philip Morris?

Czytaj także Donald Tusk nie chce, by prezydentem został ktoś z Koalicji Obywatelskiej Łukasz Łachecki

Rozważając wszystkie te możliwości, musiałem w końcu pacnąć się dłonią w czoło, kiedy tylko sobie przypomniałem. Głupi ja! Przecież Jacek Tomczak nie został z rządu „usunięty”, tylko sam, z własnej inicjatywy, podał się do dymisji z uwagi na atak medialny skierowany w niego i jego rodzinę (ze strony dziennikarzy opisujących wszystkie wymienione wyżej przypadki). Pełen uprzedzeń i złej woli już zakładałem, że Jacek Tomczak to oszust, krętacz i lobbysta. A on tylko robi na mnie takie wrażenie i to ze mną jest problem, nie z nim.

Właśnie dlatego nie mówię, że Ireneusz Raś to kłamca i krętacz, tylko że takie robi na mnie wrażenie. Prawa do własnego wrażenia nie odmówi mi żaden sąd, choćby to odczucie było całkowicie mylne. Mogło w tym rządzie faktycznie nigdy nie być żadnego lobbyingu, choć nie wiem, jaki w takim razie charakter miały wizyty Jacka Olczaka – prezesa tego nieszczęsnego Philipa Morrisa – w budynkach ministerialnych, gdzie oprócz Tomczaka przyjmował go jeszcze wicepremier Kosiniak-Kamysz. Na pewno da się to przekonująco wyjaśnić, a nie poznaliśmy takiego wyjaśnienia wyłącznie dlatego, że akurat nikt nie dopytywał. I nawet jeśli na mnie sprawia to wrażenie lobbyingu widocznego z kosmosu, to wydawanie osądów na podstawie wrażenia lepiej i bezpieczniej sobie darować. Niech każdy wyrobi sobie własny osąd na podstawie swoich wrażeń.

Autopoprawka Ministerstwa Sportu i Turystyki do ustawy o najmie krótkoterminowym usunęła z niego artykuł mówiący o tym, że wspólnoty mieszkaniowe mają prawo decydować, czy w ich budynkach wolno tego rodzaju usługi prowadzić. Jeszcze niedawno sam resort popierał ten artykuł (44b), ale popierać przestał, co dziwnym zbiegiem okoliczności odpowiada temu, co w publicznych konsultacjach postulowało Airbnb, a więc największa platforma najmu krótkoterminowego.

Ten zbieg okoliczności, nie powiem, robi wrażenie. Podobnie jak publiczne wypowiedzi przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego. Najpierw na potrzeby tekstu Wirtualnej Polski o kawalerkach Ireneusza Rasia przyznali, że spotykali się z nim kilkukrotnie w ministerstwie. Później w polsatowskim programie Grzegorza Jankowskiego  prezes stowarzyszenia Grzegorz Żurawski przekonywał, że o tej decyzyjności wspólnot mieszkaniowych to nie ma nawet co rozmawiać, ponieważ rząd uznał ją za niekonstytucyjną. Ładnie się to zgrywa z wypowiedzią wiceprzewodniczącego KO Konrada Frysztaka, który perorował niedawno, że oddanie decyzyjności wspólnotom byłoby „dyktatem większości”. Demokracja walcząca w pełnej krasie.

Czytaj także Kradzież z pobiciem dostaniesz w gratisie. Jak Airbnb zwiększa przestępczość Andrzej Uhl

No dobrze, ale kto konkretnie uznał to za niekonstytucyjne? Konstytucjonaliści – odpowiada Grzegorz Żurawski. Jacy konstytucjonaliści? Według pana prezesa Żurawskiego tymi konstytucjonalistami jest Maciej Berek. A to świetnie, bo to jeden z moich ulubionych polskich polityków i uważam, że media poświęcają mu zdecydowanie zbyt mało uwagi.

Obecnie pełni on funkcję ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a przed ostatnią rekonstrukcją był ministrem-członkiem Rady Ministrów. Do wesołej drużyny Donalda Tuska trafił tuż po wyborach 2023 prosto ze stanowiska głównego legislatora Pracodawców RP, organizacji, która na swojej stronie wprost podaje, że istotą jej funkcjonowania jest wpływ na tworzenie prawa. Należy do niej szereg większych i mniejszych przedsiębiorstw, o czym na łamach Krytyki Politycznej już pisałem. Funkcja głównego legislatora polega zaś na tym, by w kontakcie z parlamentarzystami czuwać nad kształtem wdrażanych przepisów tak, by były one możliwie jak najbardziej zgodne z wizją Pracodawców RP.

Czytaj także Dlaczego Airbnb to zło? [wyjaśniamy] Piotr Wójcik

Od jakiegoś czasu Maciej Berek ma nieco łatwiej, bo nad kształtem wdrażanych przepisów czuwa już oficjalnie. A od prezesa Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego właśnie dowiedzieliśmy się, że to właśnie on jednoosobowo uznał, że prawo wspólnot mieszkaniowych do decydowania o samych sobie jest niezgodne z Konstytucją. I ponownie zupełnym przypadkiem ta decyzja jest w pełni zgodna z tym, co postulowało Airbnb.

Niczego oczywiście nie przesądzam, ale na mnie robi to jednak wrażenie lobbyingu. No ale ja jestem uprzedzony i do mojego wrażenie proszę nie przywiązywać wagi.

Tym bardziej że przecież premier odstawił już przed kamerami swoje klasyczne szeryfowanie. Powiedział, że jest źle, a ma być dobrze, oraz że Ministerstwo Sportu z Ministerstwem Pełczyńskiej-Nałęcz mają się pogodzić i bardziej postarać. Poprosił nawet (stanowczo!) służby o prześwietlenie Ireneusza Rasia. Na wszelki wypadek, bo oczywiście w kryształowość wiceministra Donald Tusk nie wątpi.

Najważniejsze, że tradycyjny rytuał został odbębniony: o jakimś temacie robi się głośno, zaczyna wokół niego brzydko pachnieć, ludziom się nie podoba, a wtedy przed kamery wychodzi premier i przemawia stanowczo.

I jak, robi wrażenie?

Komentarze

Trolle, boty, ścieki zostawiamy platformom. U nas możesz wziąć udział w sensownej dyskusji. Ale najpierw zapoznaj się z jej regulaminem!

Zaloguj się, aby skomentować
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany

Nowości

Orange sunset landscape with a leafless tree and scattered rocks, framed by large white diagonal text along the left and right edges and a small logo bottom-right.

Za późno na przebudzenie

Slavoj Žižek

od 24,95 

Book cover showing delivery cyclists in a city with a green overlay; title 'KATARZYNA DUDA UBERYZACJA O WARUNKACH PRACY KURIERÓW'

Uberyzacja. O warunkach pracy kurierów

Katarzyna Duda

od 24,95 

Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji

Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji

Maria Janion

od 38,34 

okładka książki Marcina Lesickiego "Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90."

Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90.

Marcin Lisiecki

od 28,74 

Плакат українською: звіт за червень 2026, великі жовті літери з прізвищами, і фото/графіка на синьому фоні з жовтими абстрактними формами.

Ми тут не вдома. Українські мігранти та біженці про відносини з поляками

Olena Babakova, Przemysław Sadura

od 0,00 

Poster with bold blue Polish title 'NIE JESTEŚMY W DOMU' on a yellow background; subtitle below reads 'Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami'; blue abstract shapes border the edges, conveying a protest/advocacy message.

Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami

Olena Babakova, Przemysław Sadura

od 0,00 

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Howard Zinn

od 57,55 

Okładka książki Macieja Gduli "Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny"

Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny

Maciej Gdula

od 28,74 

Czytaj także

Instrukcja odzyskiwania kolei
Customer wearing a black coat stands in front of a kebab shop counter in a mall food court, with staff in purple vests behind the counter and a shopper cart nearby.

Spokojne lato interwencji
Ciepłownia „Północ” w Radomiu, z komina unosi się ciemny dym, obok stoi ogromny napój Zbyszko Trzy Pomarańcze, z którego również unosi się dym

Dyżurne miasto memiczne. Kto się śmieje z Radomia?
Jarosław Kaczyński przy mikrofonie na tle płonącego lasu (fotomontaż)

Po odebraniu Morawieckiemu opaski kapitańskiej Kaczyński stracił szatnię
Four volunteers in purple vests pose for a photo on a sidewalk with a graffiti mural on the wall behind them, one giving a thumbs-up.

Gównem w celebrytów. Czy atak na elity to lepsza strategia klimatyczna niż blokowanie ulic?
Man in a dark suit and glasses delivering a speech at a microphone against a blue backdrop.

Czy Morawiecki z Tuskiem obali weta prezydenckie?

„Rozwojowa prawica” postpisowska, czyli nowa oferta dla inżyniera Karwowskiego
Solar panels in the foreground with wind turbines along a valley under a blue sky at sunset.

OZE to nie tylko kwestia klimatu, ale też bezpieczeństwa państwa
2
0
Komentujące wszystkich krajów, łączcie się!x