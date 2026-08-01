Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Obserwuj Obserwuj
💥 Rozbryzg

Spokojne lato interwencji

Niech tylko ktoś wrzaśnie na ulicy „wyzysk” albo „planeta płonie”, będzie musiał zmierzyć się z agresywnymi marudami, których dziadkowie zrzeszali się, działali, stawali okoniem. W III RP wygrała mniej heroiczna narracja.

ObserwujObserwujesz
Customer wearing a black coat stands in front of a kebab shop counter in a mall food court, with staff in purple vests behind the counter and a shopper cart nearby.
Walka

Interwencje Ruchu Klimatycznego Jazda!, wymierzone w topowych atencjuszy i cwaniaków rodzimego szołbiznesu, nie doprowadziły wprawdzie u tychże do skruchy za ów zachłanny, konsumpcjonistyczny żywot, jaki wiodą, ale przynajmniej świat pracy zyskał – co zawsze przecież cenne – gorliwych sojuszników. Oto bowiem dało się zauważyć w licznych komentarzach internetowych troskę o kondycję psychofizyczną pracowników, którzy przebywali wewnątrz zaatakowanych przez Jazdę! obiektów gastronomicznych i handlowych.

Współczująco zastanawiano się, kto teraz posprząta bajzel po nieodpowiedzialnych aktywistach. Pomyślano nawet o naturze, wyliczając, ile to wody – na dodatek pomieszanej najpewniej z chemicznymi środkami czystości – trzeba będzie zużyć, aby pozbyć się z szyb, podłóg i murów spreparowanych fekaliów oraz autentycznych, przejrzałych owoców. Lewicowcy mogli spuchnąć z dumy na widok tej spontanicznej, przebudzonej solidarności z proletariuszami zatrudnionymi w kebabowni, restauracji, butiku…

Żartuję, oczywiście. Ci, którzy to wszystko pisali, mają zazwyczaj gdzieś dolę kelnerów i sprzedawców, podobnie jak kasjerek czy kurierów i szerzej – świadczących niskopłatnie usługi, i gdy ci skarżą się na złe warunki pracy, nieodmiennie słyszą, że mogą tę pracę zmienić i zasadniczo nie powinno jęczeć, bo każdy coś tam, coś tam.

Czytaj także Gównem w celebrytów. Czy atak na elity to lepsza strategia klimatyczna niż blokowanie ulic? Robert Jurszo

Błyskawiczne formowanie się frontu doraźnie i na pokaz zatroskanych to już tradycja. Ilekroć jakaś branża, związek, wspólnota zacznie protest w imię kwestii ekonomicznych bądź klimatycznych, od razu słychać podobne głosy. Ojej, jabłuszka rozsypane na chodnikach – głodne dzieci wszak mogłyby je schrupać! Świński łeb, brrr. Dym z rac. Śmiecenie ulotkami. Maziaje. Oranżowa farba na pomniku. Hałas. Utrudnienia w ruchu. Korki. Niesympatyczne okrzyki. Strajk ostrzegawczy w dyskoncie, gdy akurat chciałem nabyć karczocha i mineralną. Kto to posprząta? Kto za to zapłaci? Kto mi zwróci mój czas stracony na pisanie w necie o tym, że tracę czas przez tę hałastrę?

Opór jako relikt

Przy okazji dochodzi często do cudu pojednania. Libki i prawi zbijają nagle pionę i działają razem na odcinku biadolenia i oczerniania protestujących. Rzecz jasna, dla siebie zachowują przywilej aranżowania dowolnego protestu. Jedni blokują samochód nielubianej dziennikarki prawicowej albo wizytę Kaczyńskiego na Wawelu, tuptają w pełnych godności marszach na rzecz demokracji, odstawiają prowokacje pod Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej, drudzy – używają kociej muzyki na uroczystościach państwowych, zrywają wykłady i koncerty, pikietują u wejścia do kin szatanistycznych, suną w pochodach ku chwale stolicy apostolskiej, czyli Torunia. Doskonale zatem rozumieją mechanikę demokracji i używają jej w sprawach dla siebie ważnych.

Ale niech tylko ktoś wrzaśnie na ulicy „wyzysk” albo „planeta płonie”, natychmiast kołtuneria wielkomiejska, drobne i większe autorytety, konfiarze i koroniarze, pisowcy, celebryci, unijczycy i ci to niby bezstronni, gdyż zajarani technologiami bądź sportem, drą japę i wymyślają pincet szalonych powodów, dla których nie powinno się protestować – tak, wtedy, tam i o to.

Czytaj także Hejt to sygnał, że aktywistki klimatyczne wstrząsają rzeczywistością Aleksandra Kasprzak rozmawia z Dominiką Lasotą

Trudno wręcz uwierzyć, że do takiego zagęszczenia negatywnych emocji wobec protestujących doszło akurat w Polsce. Przecież rodzice, babcie i pradziadkowie tych agresywnych marud wyklinających dzisiaj na związki zawodowe czy Ostatnie Pokolenie zapewne buntowali się, działali w organizacjach, nierzadko – tajnych, zrzeszali się, szli do powstania i do lasu, wychodzili na największe place miasta z transparentami, stawali okoniem, artykułowali swoje potrzeby społeczne i płacowe, próbowali obalić rząd, porządki i okupantów.

W Łodzi, w której się urodziłem, w drugiej połowie lat 30. strajkowały nie tylko całe fabryki i  załogi włókniarek, ale również kelnerzy, fryzjerzy i wytwórcy tasiemek. W tej samej Łodzi strajkowano nawet tuż po wojnie, w dobie zamordyzmu stalinowskiego, a w roku 1981 dziesiątki tysięcy łodzianek demonstrowało swój gniew i rozpacz w Marszu Głodowym. PRL upadła nie tylko do ciśnień globalnych, lecz i pod naporem strajkujących i związkowców.

Tyle że, o czym wnikliwie napisał w Klęsce Solidarności” David Ost, wraz z nastaniem w Polsce systemu turbokapitalistycznego robotnicy w dyskursie medialno-politycznym przestali być bohaterami, a stali się reliktem minionej epoki, uciążliwym kosztem, niebezpiecznymi prymitywami, tymi, co nie rozumieją najwłaściwszej logiki wolnego rynku i przez to urządzają jakieś burdy i zadymy.

Estetyka niskokosztyzmu

U zarania III RP należy upatrywać początków narracji, która ostatecznie zwyciężyła w głowach Polaków – związki zawodowe są zbędne, bo liczą się wyłącznie zindywidualizowane relacje pracownik-szef, protesty zaburzają obieg konsumpcji, destabilizują pracę, godzą w pekab, wyglądają nieestetycznie i tak dalej.

Atakujący protestujących sami wyrządzają sobie krzywdę, bo jeśli nie są akurat dobrze zabezpieczonymi bogaczami czy rentierami, to w bliższej lub dalszej przyszłości zaznają skutków eksploatacji zawodowej i zmian klimatycznych. Późnemu kapitalizmowi, napędzanemu niskokosztyzmem i dziką chciwością, jest obojętne, kogo pozbawia pracy, upokarzając wpierw coraz niższą stawką i koniecznością desperackiej walki o nią z innymi zdesperowanymi i upokorzonymi. Natomiast zaburzonemu klimatowi zwisa kogo, gdzie i kiedy doświadczy za pomocą żywiołów. Wtedy i oni usłyszą okrutne rady, że mogą się przebranżowić, zmienić miejsce zamieszkania, wyżej się ubezpieczyć albo też po prostu otworzyć na nowe możliwości, które niesie zmiana. 

Orange sunset landscape with a leafless tree and scattered rocks, framed by large white diagonal text along the left and right edges and a small logo bottom-right.

Za późno na przebudzenie

Slavoj Žižek

od 34,93 

Book cover showing delivery cyclists in a city with a green overlay; title 'KATARZYNA DUDA UBERYZACJA O WARUNKACH PRACY KURIERÓW'

Uberyzacja. O warunkach pracy kurierów

Katarzyna Duda

od 34,93 

Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji

Maria Janion

od 38,34 

okładka książki Marcina Lesickiego "Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90."

Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90.

Marcin Lisiecki

od 28,74 

Плакат українською: звіт за червень 2026, великі жовті літери з прізвищами, і фото/графіка на синьому фоні з жовтими абстрактними формами.

Ми тут не вдома. Українські мігранти та біженці про відносини з поляками

Olena Babakova, Przemysław Sadura

od 0,00 

Poster with bold blue Polish title 'NIE JESTEŚMY W DOMU' on a yellow background; subtitle below reads 'Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami'; blue abstract shapes border the edges, conveying a protest/advocacy message.

Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami

Olena Babakova, Przemysław Sadura

od 0,00 

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Howard Zinn

od 57,55 

Okładka książki Macieja Gduli "Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny"

Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny

Maciej Gdula

od 28,74 

"Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]" Dominika Lasota

Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]

Dominika Lasota

od 19,14 

okładka książki "Propagandysta, który przechytrzył Hitlera" | Peter Pomerantsev

Propagandysta, który przechytrzył Hitlera

Peter Pomerantsev

od 31,14 

To po pierwsze. Po drugie – odebranie społeczeństwu możliwości protestu, okazywania publicznej i głośnej niezgody na jawną niesprawiedliwość, zagrożenia, wspólnotowe lęki, brak poprawy losu, zaowocuje częstszymi akcjami samotnych mścicieli typu Luigi Mangione czy Chamel Abdulkarim albo wybuchami chaotycznej, gwałtownej i zbiorowej przemocy na dużą skalę.

Eksploatowani ponad wszelką miarę, sfrustrowani, zakredytowani, chorzy i bombardowani każdego dnia obrazami cudzego luksusu i szczęścia ludzie – ludzie, których zagania się do uczestnictwa w kolejnych kosztownych modach i wkręca w morderczy tryb sieciopracożycia – ledwo już zipią. Powinni więc mieć prawo do wyrażania sprzeciwu i strukturę bądź formę, w ramach której to uczynią.

Politycy, milionerzy i medialni ceo muszą zrozumieć, iż zaklęcia, dzięki którym odwracają naszą uwagę od metod i osób ściśle odpowiedzialnych za niedolę tak wielu, przestaną w końcu działać. A wtedy ze łzą w oku będą wspominać oni tamto spokojne i dość ciepłe lato, gdy na obszarze Polski grasowało kulturalne Komando Fekalio.

Komentarze

Trolle, boty, ścieki zostawiamy platformom. U nas możesz wziąć udział w sensownej dyskusji. Ale najpierw zapoznaj się z jej regulaminem!

Zaloguj się, aby skomentować
0 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany

Nowości

Orange sunset landscape with a leafless tree and scattered rocks, framed by large white diagonal text along the left and right edges and a small logo bottom-right.

Za późno na przebudzenie

Slavoj Žižek

od 34,93 

Book cover showing delivery cyclists in a city with a green overlay; title 'KATARZYNA DUDA UBERYZACJA O WARUNKACH PRACY KURIERÓW'

Uberyzacja. O warunkach pracy kurierów

Katarzyna Duda

od 34,93 

Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji

Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji

Maria Janion

od 38,34 

okładka książki Marcina Lesickiego "Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90."

Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90.

Marcin Lisiecki

od 28,74 

Плакат українською: звіт за червень 2026, великі жовті літери з прізвищами, і фото/графіка на синьому фоні з жовтими абстрактними формами.

Ми тут не вдома. Українські мігранти та біженці про відносини з поляками

Olena Babakova, Przemysław Sadura

od 0,00 

Poster with bold blue Polish title 'NIE JESTEŚMY W DOMU' on a yellow background; subtitle below reads 'Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami'; blue abstract shapes border the edges, conveying a protest/advocacy message.

Nie jesteśmy w domu. Ukraińscy migranci i uchodźcy o relacjach z Polakami

Olena Babakova, Przemysław Sadura

od 0,00 

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Howard Zinn

od 57,55 

Okładka książki Macieja Gduli "Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny"

Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny

Maciej Gdula

od 28,74 

Czytaj także

People wearing masks standing in a crowded bus aisle, metal shelves along the sides, dim lighting, looking forward.

To się nie może dobrze skończyć. Remigracja wkracza do mainstreamu

Punk kobiet to ważny fragment historii polskiej kultury. Nie tylko dla mnie
Man in a pink sweater smiles while holding a camera indoors, with vintage wallpaper and a framed portrait on the wall behind him.

Czy film o dobrym Rosjaninie ma prawo istnieć?
Woman with dark hair and red scarf smiling in a bookstore, shelves of books behind her and a glass globe in the foreground.

Sangama: o świecie zglobalizowanym, ale nie dla wszystkich otwartym
Fragment of a weathered religious painting embedded in a cracked stone wall, with dried yellow flowers nearby.

Gdybyśmy poddali się prawicowym, ksenofobicznym narracjom, nie mielibyśmy pizzy
Political collage of five world leaders in suits with a large mushroom cloud explosion in the background; conveys a satire of nuclear threat.

Nie odwracajmy wzroku od atomowego grzyba. O zagrożeniu nuklearnym
Czarno-biało-czerwone graffiti z wizerunkiem młodego Engelsa w Berlinie, 2010 rok;

Wódz, mistrz, obrońca, przyjaciel. Polskie epitafium dla Fryderyka Engelsa
Ciepłownia „Północ” w Radomiu, z komina unosi się ciemny dym, obok stoi ogromny napój Zbyszko Trzy Pomarańcze, z którego również unosi się dym

Dyżurne miasto memiczne. Kto się śmieje z Radomia?
0
Komentujące wszystkich krajów, łączcie się!x