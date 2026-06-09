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🚨 Jest inba

Kryzys męskości – realny problem czy reakcja na emancypację kobiet?

W nowym odcinku wideokastu „Jest inba!” spierają się ze sobą Patrycja Wieczorkiewicz i Jakub Chabik.

Czas trwania: 46 minut

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10
Serce
Cyrk
Walka
Celnie!

7

W najnowszym odcinku „Jest inba” rozkładamy na czynniki pierwsze debatę o kryzysie męskości. Czy współczesny świat rzeczywiście zostawił część mężczyzn z tyłu? A może problemy mężczyzn są wykorzystywane do budowania antyfeministycznej narracji?

Rozmawiamy o edukacji chłopców, samotności, alienacji rodzicielskiej, służbie wojskowej i wieku emerytalnym. Sprawdzamy, gdzie konflikt interesów kobiet i mężczyzn jest realny, a gdzie narzuca nam go polaryzacja – i czy da się znaleźć wspólny program dla kobiet i mężczyzn. 

Dyskutują: Patrycja Wieczorkiewicz i Jakub Chabik

Prowadzi: Kaja Puto

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Sprawdź także: 

Książkę Mężczyźni. O nierówności płci Michała Gulczyńskiego, którą poleca Jakub Chabik

Recenzję książki Mężczyźni. O nierówności płci autorstwa Kasi Bieleckiej

Rozmowę z Patrycją Wieczorkiewicz i Aleksandrą Herzyk, autorkami książki Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności

Wspomniany przez Jakuba Chabika raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości o oskarżeniach rodziców o przemoc w postępowaniach o władzę rodzicielską 

Jest inba!

„Jest inba!” to cykl wideokastów o sporach, które dzielą opinię publiczną. Nie urządzamy walk w kisielu – formułujemy argumenty i przybliżamy kontekst. Nie rozstrzygamy, kto ma rację – pokazujemy, o co toczy się gra. Zaprasza redaktorka naczelna www.krytykapolityczna.pl Kaja Puto.

Logo of PZU Foundation with a blue circular emblem containing 'PZU' and the word 'FUNDACJA' to the right.

Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

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Redaktorka naczelna KrytykaPolityczna.pl. Dziennikarka, redaktorka i komentatorka spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w regionie Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Niemiec. Pasjonuje się tematyką przemian społecznych, urbanistyki i transportu, w tym szczególnie kolejnictwa. Laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego (2020) oraz V edycji Stypendium im. Leopolda Ungera dla młodych dziennikarzy (2016), nominowana do Grand Press (2019), Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego (2019) i Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego (2024). Publikuje w mediach polskich, niemieckich i międzynarodowych. Związana z stowarzyszeniem n-ost – The Network for Reporting on Eastern Europe. W latach 2015-2018 wiceprezeska wydawnictwa Korporacja Ha!art. Absolwentka MISH i filozofii UJ, studiowała także wschodoznawstwo w Berlinie i Tbilisi.

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Tagi: prawa człowieka🎧 podcast🚨 Jest inba🧔 Mężczyźni🩺 Zdrowie🫱🏻‍🫲🏾 Społeczeństwo
Wydanie: 20260609

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