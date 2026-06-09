Kryzys męskości – realny problem czy reakcja na emancypację kobiet?

W najnowszym odcinku „Jest inba” rozkładamy na czynniki pierwsze debatę o kryzysie męskości. Czy współczesny świat rzeczywiście zostawił część mężczyzn z tyłu? A może problemy mężczyzn są wykorzystywane do budowania antyfeministycznej narracji?
Rozmawiamy o edukacji chłopców, samotności, alienacji rodzicielskiej, służbie wojskowej i wieku emerytalnym. Sprawdzamy, gdzie konflikt interesów kobiet i mężczyzn jest realny, a gdzie narzuca nam go polaryzacja – i czy da się znaleźć wspólny program dla kobiet i mężczyzn.
Dyskutują: Patrycja Wieczorkiewicz i Jakub Chabik
Prowadzi: Kaja Puto
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Wspomniany przez Jakuba Chabika raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości o oskarżeniach rodziców o przemoc w postępowaniach o władzę rodzicielską
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Jest inba!
„Jest inba!” to cykl wideokastów o sporach, które dzielą opinię publiczną. Nie urządzamy walk w kisielu – formułujemy argumenty i przybliżamy kontekst. Nie rozstrzygamy, kto ma rację – pokazujemy, o co toczy się gra. Zaprasza redaktorka naczelna www.krytykapolityczna.pl Kaja Puto.
Partnerem projektu jest Fundacja PZU.
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