Polska wymiera, a problemy NFZ rosną w ekspresowym tempie

⚠️ Polska ma bardzo wysoki poziom możliwych do uniknięcia zgonów (ok. 120 tys. rocznie), co przy niskiej liczbie urodzeń pogłębia kryzys demograficzny.
💸 Głównym problemem systemu zdrowia jest chroniczne niedofinansowanie NFZ, które wynika m.in. z wadliwych przepisów i niższych niż w krajach OECD nakładów na ochronę zdrowia.
🏥 Oszczędności i chaotyczne reformy (zamykanie porodówek, ograniczanie świadczeń, utrudniony dostęp do badań) pogarszają dostęp do leczenia i mogą zwiększać liczbę niepotrzebnych zgonów.
We wtorek 7 kwietnia, czyli w Światowym Dniu Zdrowia i Pracowników Służby Zdrowia, przed Ministerstwem Zdrowia demonstrowały związki zawodowe. Pod hasłem „Pracownicy ochrony zdrowia TO NIE KOSZT – to fundament!” protestowały zarówno NSZZ „Solidarność”, jak i OPZZ, które na co dzień, delikatnie rzecz ujmując, nie pałają do siebie sympatią. Sytuacja stała się jednak na tyle dramatyczna, że nawet nielubiące się związki poszły ręka w rękę w sprzeciwie wobec obarczania winą za kryzys personelu medycznego. Ma to związek z regularnie powtarzającymi się opiniami, że za fatalny stan finansów placówek medycznych odpowiadają podwyżki płac.
Ustawowe niedofinansowanie
Aktualny stan publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce dobrze obrazuje najnowsza edycja raportu Health at Glance OECD. W 2024 roku niemal 4 proc. mieszkańców kraju deklarowało niezaspokojone potrzeby medyczne. To dziewiąty najwyższy wynik wśród krajów należących do tej organizacji. Średnia to niespełna 3,5 proc., jednak w Czechach, Holandii i Niemczech w takiej sytuacji jest mniej niż 1 proc. obywatelek i obywateli.
Niezaspokojone potrzeby medyczne nawarstwiają się i prowadzą do kumulacji chorób, którym trudno w takiej sytuacji zapobiec. Pojedynczo każda z nich mogłaby zostać wyleczona, szczególnie jeśli wykryto by ją wcześniej. Finalnie często kończy się niepotrzebną śmiercią pacjenta.
Według danych OECD co roku w Polsce na uleczalne choroby umiera 316 os./100 tys. mieszkańców. W skali kraju daje to 120 tys. niepotrzebnych zgonów. Przypomnijmy, że w 2025 roku urodziło się 238 tys. dzieci, więc skala przypadków możliwych do uniknięcia śmierci to połowa rocznej dzietności. Polska wymiera nie tylko z powodu rzadszego zachodzenia w ciążę, ale również niedomagającej opieki medycznej. Średnio w OECD umiera 222 os./100 tys., więc wynik Polski jest aż o połowę wyższy.
Główną przyczyną dramatu polskiej ochrony zdrowia jest jej notoryczne niedofinansowanie. Co więcej, to niedofinansowanie jest wręcz wpisane do aktów prawnych. Według nowelizacji przepisów, wprowadzonej w ramach Polskiego Ładu w 2021 roku, publiczne nakłady na opiekę medyczną powinny osiągnąć 7 proc. PKB w 2027 roku. Problem w tym, że w ustawie jest drobny haczyk – otóż to PKB jest liczone według danych sprzed dwóch lat. W ten sposób co roku ustawa jest teoretycznie wypełniana, ale w praktyce wciąż nie możemy dogonić rzeczywistości.
Według danych Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia, w 2025 roku Polska powinna przeznaczyć 6,5 proc. PKB na publiczny system. W rzeczywistości przeznaczyła 5,8 proc. PKB, chociaż licząc według ustawy, byłoby to nawet 6,6 proc. W tym roku powinniśmy wyłożyć z publicznej kasy 6,8 proc. PKB, ale realnie przeznaczymy ledwie 6 proc. Inaczej mówiąc, ustawa powszechnie nazywana „7 proc. PKB na zdrowie” zawiera przepisy, które trwale uniemożliwiają przeznaczenie 7 proc. PKB na zdrowie. Trudno o lepsze podsumowanie mechanizmu finansowania opieki medycznej w Polsce.
Jak to wygląda na tle państw Zachodu? Według danych OECD w 2023 roku Polska przeznaczyła na zdrowie 5,7 proc. PKB z finansów publicznych. Niewiele więcej niż wolnorynkowe Chile (5,5 proc.). Średnia całej organizacji to 8,4 proc. PKB. W Niemczech to 7,5 proc. PKB, a w Czechach, które przodują pod względem niskiej liczby niepotrzebnych zgonów, na publiczną opiekę medyczną przekazuje się aż 8,9 proc. PKB.
Spojler na dachu turbokaretki
Zamiast znaleźć dodatkowe finansowanie, Ministerstwo Zdrowia desperacko poszukuje oszczędności. Najbardziej obrywa się porodówkom, które są masowo zamykane w związku ze spadającą liczbą urodzeń.
Od 2010 roku do początku 2026 roku liczba oddziałów położniczych spadła w całym kraju z 406 do 266. W ciągu ledwie półtora dekady zamknięto więc co trzecią porodówkę w Polsce. Powstaje błędne koło – spadająca dzietność skłania rząd do ograniczania dostępu do oddziałów położniczych, co skutkuje jeszcze bardziej spadającą dzietnością. Testowaliśmy to już przy cięciach na kolei, które również wymuszone zostały oszczędnościami, a ich efektem było dalsze zniechęcanie ludzi do korzystania z usług PKP. Niczego to rządzących nie nauczyło.
Oczywiście rzekomo odpowiedzialny i profeministyczny rząd nie zamierza zostawić rodzących kobiet samych sobie. Od lutego w szpitalach, w których promieniu 25 km nie ma żadnego oddziału położniczego, SOR-y powinny przygotować tak zwaną izbę porodową, gdzie całą dobę ma dyżurować położna. Teoretycznie może ona samodzielnie odebrać poród, ale tylko fizjologiczny, gdy ciążą przebiega bez zakłóceń i nie grozi powikłaniami. A także wtedy, gdy rodząca kobieta nie zażąda obecności lekarza ginekologa lub na przykład cesarskiego cięcia.
Problem w tym, że w izbach czy też salach porodowych na SOR lekarz ginekolog dyżurować będzie jedynie od 10 do 18. Co cię stanie, jeśli po tych godzinach pojawi się rodząca kobieta w zaawansowanym stadium porodu i ze skomplikowaną ciążą?
I tutaj robi się już naprawdę „ciekawie”, gdyż ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda najpewniej nie zrozumiała przepisów, które sama ustanowiła w drodze rozporządzenia. Otóż każdy SOR z izbą porodową musi zapewnić możliwość przetransportowania rodzącej kobiety do najbliższego oddziału położniczego w ciągu… 15 minut. A przecież mowa o szpitalach, które od najbliższego takiego oddziału dzieli ponad 25 km. Ostrożnie więc przyjmując, że odległość wynosi 30 km, w celu literalnego zastosowania się do kuriozalnych przepisów ministerstwa, karetka z rodzącą powinna pędzić ze średnią prędkością 120 km/h. I to po wąskich drogach krajowych na prowincji, bo to właśnie tam najczęściej są problemy z dostępem do porodówek.
Ten tekst i wiele innych powstał dzięki naszym Darczyńcom.
Regularne wpłaty od Was dają nam poczucie bezpieczeństwa. Dzięki nim możemy planować.
Wspieraj nas
Płatność odnawialna. W każdym momencie możesz zrezygnować z płatności.
Ministerstwo Zdrowia wymaga więc od kierowców karetek nie tylko drastycznego łamania przepisów, gdyż średnią prędkość rzędu 120 km/h można osiągnąć co najwyżej na odcinku autostrady lub ekspresówki, ale również skrajnie ryzykownej jazdy.
W wyniku tego absurdalnego rozporządzenia powinno się wprowadzić dodatkową kategorię prawa jazdy dla kierowców erek, o oznaczeniu, dajmy na to, Kat. Sport, w której kandydaci będą musieli najpierw wykazać się wysokimi umiejętnościami podczas rajdów terenowych i na torze wyścigowym. A w samych karetkach umieściłoby się spojler na dachu i turbosprężarkę. Cały kraj trzymałby kciuki, by nie doszło do żadnej drogowej tragedii z udziałem takiej turbokaretki z ciężarną na pokładzie.
Rak może poczekać
Polski Ład wprowadził ogromne zamieszanie w systemie podatkowym i ukrył trwałe niedofinansowanie systemu opieki medycznej pod płaszczykiem jej dofinansowania. Oprócz tego zawierał jednak kilka bardzo dobrych zmian. Przede wszystkim zniósł limity w odniesieniu do opieki ambulatoryjnej (AOS), czyli wizyt u lekarzy specjalistów oraz szeregu badań diagnostycznych. Poza tym za rządów PiS budżet regularnie dopłacał do NFZ kwoty, które umożliwiały mu płacenie za nadwykonania świadczeń limitowanych, czyli operacji i zabiegów nieratujących życia (np. wstawienia stawu biodrowego czy operacji zaćmy oka).
Poszukujący oszczędności rząd koalicyjny wszystko to zamierza wyrzucić do kosza. Od początku kadencji drastycznie ograniczył wypłaty za nadwykonania świadczeń limitowanych, co od 2024 roku doprowadziło do corocznego kryzysu w ostatnim kwartale – skutkującego przesuwaniem umówionych zabiegów. Była już (na szczęście) ministra zdrowia Izabela Leszczyna utyskiwała nawet na poprzedników za to, że przyzwyczaili szpitale do tych nadwyżkowych wypłat pieniędzy.
Na początku marca prezes NFZ zapowiedział natomiast, że za wykonanie czterech drogich badań diagnostycznych (tomograf, rezonans, kolonoskopia i gastroskopia) ponad wartość ustaloną w kontrakcie placówka będzie otrzymywać jedynie 40 proc. stawki i to dopiero po rozliczeniu roku, czyli w pierwszym kwartale następnego. Aktualnie NFZ rozlicza się z placówkami w miarę regularnie co kwartał. Jakby tego było mało, prezes wprowadził te zmiany z datą wsteczną, gdyż od początku roku. Inaczej mówiąc, rząd de facto wprowadził – i to przedatowane – limity na świadczenia nielimitowane.
Podobne zmiany dotkną całą AOS, więc również zwykłych wizyt u specjalistów. Właściciele prywatnych gabinetów lekarskich zacierają ręce, pacjenci je załamują. Organizacje chroniące prawa pacjentów słusznie stwierdziły, że osłabi to opiekę onkologiczną, gdyż wymienione wyżej badania diagnostyczne służą między innymi wykrywaniu nowotworów. Ale spokojnie, rak nie zając.
Oliwy do ognia dolał Maciej Berek, sprawujący najdziwniejsze stanowisko w historii III RP. Otóż Minister do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu (wydawałoby się, że tym zajmuje się premier, ale aktualna koalicja lubuje się w surrealizmie) w rozmowie z Radiem Zet stwierdził, że domaganie się pełnej stawki za „nadwykonania świadczeń nielimitowanych” (kolejny oksymoron) jest… nieuczciwe.
„To nie jest uczciwe, że umawiamy się z tobą na X, a ty robisz dwa razy X i mówisz: proszę mi zapłacić za wszystko. Czym wtedy jest ten kontrakt?” – mówił Berek, który najwyraźniej nie rozróżnia świadczeń limitowanych od nielimitowanych. W przypadku tych drugich placówka określa prawdopodobną liczbę usług, a nie dokładną, gdyż tej drugiej przewidzieć się nie da.
Zmiany te, nawet jeśli zostaną w pełni wprowadzone, przyniosą oszczędności rzędu kilku miliardów złotych. Problem w tym, że w NFZ w tym roku brakować będzie około 23 mld zł. Można więc spodziewać się kolejnych innowacyjnych pomysłów na rozwiązanie problemu „krótkiej kołdry”, która trapi fundusz od dekad.
Trwa chociażby łączenie szpitali powiatowych, co ma doprowadzić do optymalnego rozłożenia oddziałów i pacjentów pomiędzy łączone placówki. Niestety, ci drudzy często będą musieli udawać się do sąsiedniego powiatu, co przy braku auta i fatalnych połączeniach autobusowych na prowincji może skutkować całodniową wycieczką.
Pomysły świetne inaczej
Politycy tradycyjnie zaczęli nawzajem obarczać się winą. Minister finansów Andrzej Domański w Polsat News wytknął prezydentowi, że ten zawetował ustawę o podwyżce opłaty cukrowej, która miała przynieść NFZ dodatkowy miliard złotych. Domański nie wspomniał, że on sam stał za ustawą zmniejszającą składkę zdrowotną dla najzamożniejszych samozatrudnionych i przedsiębiorców, co zabrałoby z NFZ pięć razy więcej – gdyby nie weto Andrzeja Dudy.
Tymczasem problemy NFZ rosną w tempie ekspresowym. Według głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) Łukasza Kozłowskiego w 2028 roku deficyt w funduszu wyniesie zawrotne 90 mld zł, czyli ponad 40 proc. tegorocznego budżetu. PSL zapowiedział więc zgłoszenie drogą poselską projektu ustawy przygotowywanej wspólnie z FPP, która miałaby uzdrowić, nomen omen, sytuację w publicznym systemie zdrowia. Opiera się on na kilku pomysłach, z których każdy jest wątpliwy.
Pierwszy mówi o ustanowieniu tak zwanych szpitali wiodących, które obsługiwałyby kilka powiatów. Byłoby ich 49, co oczywiście nie jest przypadkowe, gdyż odpowiada dawnej liczbie województw. Można przypuszczać, że PSL przywróci w ten sposób dawny podział administracyjny, tylko że wyłącznie w obszarze opieki medycznej. To jednak będzie skutkowało dokładnie tym samym, co łączenie szpitali powiatowych – wydłuży drogę potrzebną, by dostać się do placówki medycznej.
Kolejny pomysł to przeniesienie do NFZ składki chorobowej. Miałoby to dać funduszowi dodatkowe 6 mld złotych. Problem w tym, że tym samym przeniesie się na NFZ obowiązek wypłacania chorobowego, więc nie będzie to oznaczać żadnego zastrzyku pieniędzy, a jedynie zastrzyk nowych zadań. Tak naprawdę NFZ może na tej zmianie stracić, gdyż fundusz chorobowy sam notuje deficyt.
Według PSL fundusz lepiej będzie kontrolować prawidłowość wystawiania zwolnień i przeciwdziałać nadużyciom, co jest argumentem z gatunku „bo tak”. W rzeczywistości może się okazać, że pracownicy NFZ co prawda będą mieli więcej zadań, ale za to ochrona zdrowia będzie mieć mniej pieniędzy, bo te pójdą na łatanie dziury w funduszu chorobowym.
Pomysłem naprawdę świetnym inaczej jest jednak 10-procentowy odpis od podatku PIT, z którego będą mogły skorzystać osoby odwiedzające prywatne gabinety lekarskie i komercyjne placówki medyczne. Czyli ogromna część podatników – około jednej piątej lub nawet jednej czwartej łącznych nakładów na zdrowie w Polsce pochodzi z kieszeni prywatnych.
W ten sposób budżet straci miliardy złotych, więc będzie miał mniejsze możliwości łatania deficytu w NFZ dotacjami. Za to prywatne gabinety lekarskie będą pływać w jeszcze większych pieniądzach, a ceny komercyjnych usług medycznych jeszcze bardziej wzrosną. W ostatnich latach rosły dwukrotnie szybciej, niż wynosiła ogólna inflacja.
Od tych pomysłów aż odechciewa się chorować. Być może rządzący taki właśnie mają plan – wprawić pacjentów w osłupienie, by ich organizmy doznały tak głębokiego szoku, że się zmobilizują na niespotykaną skalę i same będą zwalczać wszelkie choroby. Kto wie, czy w przyszłości to rewolucyjne rozwiązanie nie stanie się standardem i dawną przysięgę Hipokratesa zastąpi przysięga Sobierańskiej-Grendy „po pierwsze, nie choruj”, którą dla odmiany będą składać pacjenci.
Komentarze
Krytyka potrzebuje Twojego głosu. Dołącz do dyskusji. Komentarze mogą być moderowane.
Widzę że ekspert od geopolityki Dalekiego Wschodu, transformacji energetycznej, pedagogiki, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wojskowości postanowił wypowiedzieć się jeszcze na temat zdrowia publicznego. Nawet nie chce mi się czytać tych głupot, poczekam aż nieuchronnie znowu ukaże się polemika kogoś kto faktycznie ma jakieś kompetencje w temacie i zgruzuje tyskiego grafomana
Ta wypowiedź jest bardzo charakterystyczna. Chłopak wierzy, że fakty nie mają znaczenia, że zawsze znajdzie się jakiś „ekonomista”, który udowodni, że rynek jest lepszy od państwa w każdym przypadku. Takich „ekonomistów” były już całe tłumy. Najciekawsze przypadki: Gustave de Molinari, Ludwig von Mises, Murray Rothbard. Do tego jeszcze Herbert Spencer, to był gość, który nie znał się na niczym a pisał o wszystkim, prawdziwy tytan samodurstwa.
„Tyski grafoman” – fajne, dzięki. <3
Zdrowie nie zależy od lekarzy,farmaceutów,polityków i dziennikarzy.Zalezy od Ciebie.
Jak dbasz tak masz.Niewielka codzienna strawa,kontakt z naturą,ruch z trampkami za30 PLN to cała filozofia zdrowia.Byt który jest nie dysfunkcyjny,z niego bratku ciągniesz podatki które zasilają kieszenie lekarzy,pielęgniarek oraz różnej maści fizjologów chorób urojonych.Proszę spojrzeć w dane historyczne,korelacja między zdrowiem pacjęta a forsą przytuloną przez aparat ucisku psycho-medycznego jest żaden.Medycy jak górnicy wiecznie nie nażarci,fury wypasione,domy w Hiszpanii ,wakacje najlepiej Fidżi,za pieniądze podatników,worek bez dna.Wy jako lewica nie upominanie się o robotnika a przymilacie się do klasy panujących.Z Warszawy nie widać jak pracuje prowincja,do 5 tys.max a jak chcesz więcej to na zlecenie 22 PLN.na godz.I tą marną naszą forsę przepala rząd na chorych staruszków gotowych do zejścia lub rakowców bez rokowań na pełny powrót do pracy.Marnotrastwo zasobów moim skromnym zdaniem.Ich nie nakarmicie.Są wiecznie głodni.
Człowiek zaczyna chorować mniej więcej po 60tce. Wtedy już żaden ruch nie pomoże. Mój ojciec był całe życie zdrowy i żył zdrowo. Ale ma teraz 81 lat i właściwie zużywa przez ostatnie dwa lata więcej służby zdrowia niż przez ostatnie 79 lat swojego życia. Tak to wygląda…
Większość usług medycznych w ciągu życia konsumujemy w ostatnich jego latach, to dość banalna obserwacja. Mniej banalna jest zależność stanu zdrowia na emeryturze od wcześniejszych kontaktów z medykami. W USA każda osoba po 65 roku życia jest objęta Madicare. Jednak wcześniej wielu amerykańskich emerytów nie leczyło swych chorób, stąd też żyją krócej niż ich europejscy koledzy. Przypomnijmy hasło senatora Sandersa: Medicare for All!
Prawda
Dokładnie, nie mówiąc już o tym, że zdrowie publiczne jest elementem bezpieczeństwa wewnętrznego, tak samo jak organy ścigania. Dzięki sprawnej publicznej opiece medycznej łatwiej zachować dobry stan własnego zdrowia, nawet gdy się z niej nie korzysta. Chociażby dzięki powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się chorób. Zdrowie publiczne to także element systemu bezpieczeństwa zewnętrznego, tak samo jak obrona narodowa. Łatwiej jest zaatakować działaniami hybrydowymi (typu zanieczyszczenie wodociągów) społeczeństwo schorowane i które nie może liczyć na opiekę medyczną.
Tym razem mamy fantastę, który opiera się na plotkach, wzmacnianych przez zwykłą zawiść. W dodatku ma problem odróżnienia publicznej służby zdrowia od prywatnego rynku suplementów etc. Gdyby ten fantasta poświęcił pół godziny na sprawdzenie danych na stronie internetowej WHO zauważyłby, że istnieje zadziwiająca różnica we wskaźnikach śmiertelności noworodków pomiędzy USA a Europą i Japonią. Wskaźnik ten jest bardzo wrażliwy na jakość opieki medycznej. Wszystkie noworodki jedzą to samo, ruchu mają tyle samo. Korelacje pomiędzy poziomem wydatków publicznych (i łącznych) a stanem zdrowia są pozytywne. Odchylenia od nich wynikają z organizacji służby zdrowia. Tam gdzie jest powszechnie dostępna publiczna służba zdrowia, tam także stan zdrowia publicznego jest lepszy. USA nie mają powszechnej i publicznej służby zdrowia, skutki tego są bardzo złe. Amerykanie żyją krócej niż Europejczycy i mają znacznie gorsze wskaźniki śmiertelności noworodków (i niemowląt). Dzieje się tak pomimo tego, że wydają na leczenie więcej niż Europejczycy i Japończycy. Wniosek: stan zdrowia w społeczeństwie jest funkcją zarówno poziomu wydatków, jak i realnej dostępności usług w sektorze publicznym.
„Wy jako lewica nie upominacie się o robotnika a przymilacie się do klasy panujących”.
„I tą marną naszą forsę przepala rząd na chorych staruszków gotowych do zejścia lub rakowców bez rokowań na pełny powrót do pracy. Marnotrastwo zasobów”
Nie widzisz drobnej sprzeczności w tych wypowiedziach? To lewica „przymila się do klasy panującej”, chociaż ty nazywasz leczenie chorych i seniorów „marnotrawstwem zasobów”. Zdecyduj się, czy jesteś darwinistą czy związkowcem.
Osób starych i schorowanych nie wyleczysz,stąd moje stwierdzenie o przepalaniu zasobów bezpowrotnie.
Kto na tym wygrywa?Nie państwo nie podatnik tylko wąska klasa medyków wszelakich.I to jest worek bez dna.Jeżeli kolega uważa inaczej proszę podać konkretną sumę.O ile więcej mam płacić aby wreszcie móc spokojnie zasnąć.Nie ma takiej kwoty.I
Pozostaną nam żyjącym i pracującym długi.
Opowiada Pan banały typu: i tak wszyscy umrzemy.
Banał nie banał. Umrzemy. Choć pan troislav69 według mnie mocno przesadza, to ma też rację zwracając uwagę, że na stan naszego zdrowia największy wpływ mają nasza dieta i ogólnie styl życia. Żyjemy w cywilizacji niezdrowego przesytu i nieumiarkowania, także w rozleniwieniu. I przeciwstawienie się temu jest trudne.
Taki przedmiot szkolny jak edukacja zdrowotna jest potężną inwestycją społeczną, bo może tak jak po matematyce potrafimy przeliczyć pieniądze, po polskim w miarę składnie się wypowiedzieć, a po geografii z grubsza wiedzieć, gdzie Europa a gdzie Ameryka, to po edukacji zdrowotnej nasze dzieci będą może bardziej świadome, że lekarz nie naprawi zepsutego ciała bez woli i współpracy jego właściciela – za żadną forsę. Jeśli będziemy dbać o siebie, NFZ będzie mógł być biedniejszy.
Dramatyczne pytanie „O ile więcej mam płacić, aby wreszcie móc spokojnie zasnąć?” też ma moc. Bo współczesne leczenie to w nierzadkich przypadkach przedłużanie agonii w cierpieniu.
Trudno powiedzieć co brać na sen, to wymaga jednak spotkania z lekarzem. Można natomiast bez trudu odpowiedzieć na pytanie ile trzeba zapłacić aby mieć dobrą służbę zdrowia. Należałoby wydawać w ramach sektora publicznego co najmniej 8% PKB. Ostanie precyzyjne dane mamy za rok 2024, kiedy nasz pekab wyniósł nieco ponad 3, 64 biliona złotych. Z tego 8% to nieco ponad 290 miliardów złotych, podczas gdy wydatki NFZ w tymże roku wyniosły 205 mld. Na rok 2026 przewiduje się wydatki NFZ na kwotę 217 mld. Przydałoby się zwiększyć je o przynajmniej o 90 miliardów złotych. Jest to w zasięgu naszych możliwości. Nie jest to kwestia dramatyczna, istnieje natomiast problem decyzji politycznej. Nie ma odważnych polityków, którzy mogliby ją podjąć. Rządzą oszuści, którzy obiecywali podwojenie kwoty wolnej od podatku.
Mam podpowiedź całkowicie techniczną: proszę spróbować robić odstęp po każdym znaku przestankowym – znakomicie ułatwi to czytanie.
Nie tylko niedofinansowanie sluzby zdrowia ale i seksizm i uprzedzenia plciowe przyczyniają się do nadmiarowych zgonów. Kobiety czekają dwa razy dluzej na diagnozę a lekarze traktują je jak histeryczki i hipochindryczki. Ile z tych kobiet moglo by zyc gdyby nie seksizm? Inna rzecz ze nadmiarowymi zgonami mogą byc osoby, których nie stac na platne konsultacje z lekarzami publicznej sluzby zdrowia, bo wiadomo publicznie nigdy nie ma terminów, ale prywatnie terminy juz się znadują. Ot magia.
Ale jednak to kobiety żyją dłużej. Nawet moi rodzice, oboje po 80tce. Moja matka mimo trzech ciąż w młodości teraz jest dużo zdrowsza od mojego ojca, jej rówieśnika. Seksizm i patriarchat jest faktem ale akurat nie wpływa na to że kobiety mają gorszy dostęp do opieki zdrowotnej.
Gdzieś czytałem, że i badania medyczne prowadzone są głównie z udziałem mężczyzn, co skutkuje np. tym, że leki „leczą lepiej” mężczyzn niż kobiety.
A ja czytałem, że kobiece hormony zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia. Wskutek tego nawet otyłe kobiety umierają na choroby układu krążenia znacznie rzadziej niż otyli mężczyźni. Uprzywilejowaną pozycję dała kobietom sama natura. Czy to aby sprawiedliwe w świetle teorii dżenderowej.
Nb. książkę „Płeć a trwanie życia” napisała prof. Agnieszka Fihel, niewątpliwie kobieta.
Ciekawie jest też obserwować jak rynek prywatnych usług medycznych rozrasta się- zarówno z powodu tego, że nie mamy w kraju żadnych limitów pracy lekarzy, pielęgniarek w opiece zdrowia publicznej i prywatnej, jak i w kontekście postępującego skrajnego indywidualizmu naszego społeczeństwa: wedle zasady „być może z budżetem NFZ nie dzieje się dobrze, ale nie chcę podwyższenia składek, ani jakichkolwiek podatków, bo siebie i swoją rodzinę „zabezpieczę abonamentem w Enel- Medzie”.
Rynek prywatnych usług medycznych ma się oczywiście wspaniale. Według GUS, usługi ambulatoryjne związane ze
zdrowiem zdrożały w latach 2010-2024 o 126 proc. Dla porównania, ceny konsumpcyjne ogółem wzrosły wtedy o 64 proc. Tyko od 2015 do 2024 roku
ceny świadczeń prywatnych lekarzy poszły w górę o 91 proc. W samych latach 2021-2024 ceny w prywatnych gabinetach wzrosły 42 proc. Jeśli chodzi o najnowsze dane, to w lutym 2026 roku wskaźnik cen konsumenckich wzrósł ogółem o 2,1 proc. rok do roku, a w kategorii zdrowie ceny wzrosły o niemal 5 proc. Tak więc hossa trwała, trwa i trwa mać.
PiS stworzyło, co do zasady słuszny (ewentualnie do dopracowania w szczegółach) mechanizm waloryzacji wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia, ale nie zapewniło dla niego dostatecznego finansowania. Z drugiej strony nie stworzyło mechanizmów pozwalających na walkę z patologiami w tym systemie, takimi jak drastyczne zaniżanie i zawyżanie wycen niektórych świadczeń medycznych i brak ograniczeń wynagrodzeń personelu medycznego na b2b. Już samo to prowadzi do sytuacji, w której ten system musi się zawalić. A na to wszystko nakłada się jeszcze starzenie się społeczeństwa i szybko rosnący popyt na świadczenia medyczne. Obecne władze stanęły przed dylematem: albo radykalna reforma finansowania publicznej ochrony zdrowia i znaczne podniesienie środków na nią (oraz ukrócenie wskazanych powyżej patologii), albo stopniowe jej zwijanie i darwinizm społeczny (i pozostawienie pewnym grupom możliwości wyciągania pieniędzy z tego i tak skandalicznie niedofinansowanego systemu). Wydaje się, że wybrała to drugie, a części elektoratu wydaje się to podobać.
Rany Julek! Ależ Pan to pięknie ogarnął Redaktorze!
A pomysł z turbokaretką porodową jest bardzo filmowy! Serialowy może nawet… Wyścig o nowe życie w każdym odcinku… Zmieniające się plenery… Kawał pięknej Polski można by pokazać. 🙂
W Ameryce jest też inna korelacja. Najbiedniejsza grupa społeczna którą nie stać na opiekę medyczną równocześnie bardzo źle się odżywia. W USA króluje wysoko przetworzona żywność. Prawie wszystko jest instant, gotowce do odgrzania, wielkie porcje XXL. Jak słoik majonezu o poj. 3 litrów 🙃 .
W Polsce zaś dzięki różnym wyceną świadczeń są takie absurdy jak bardziej opłacalne dla szpitala jest amputacja stopy niż długotrwałe i kosztowne leczenie stopy cukrzycowej. Albo żeby dostać protezy dentystyczne na NFZ trzeba nie mieć odpowiedniej ilości własnych zębów. Tak więc biedni emeryci wyrywają zdrowe zęby aby się załapać na darmową protezę. Bo NFZ nie finansuje niepełnej protezy.
Dziś był wywiad w Polsat news z ministrą zdrowia i stwierdziła że deficyt w kasie NFZ to nie efekt wzrostu płac lekarzy tylko efekt drogich programów leczenia nowoczesnymi terapiami i inwestycji w najnowocześniejszy sprzęt medyczny 🙃 pan redaktor trochę naprowadzał że 90% budżetu szpitali powiatowych to pensje lekarzy… Ale pani minister upierała się przy swoim. Tyle że wyraziła opinie że składka zdrowotna powinna być bardziej sprawiedliwa i solidarnościowa. Dobre i to. Złe, że turboneoliberał Tusk raczej nic do końca kadencji nie wprowadzi…