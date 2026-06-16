Polskie ochrona zdrowia: dziurawe wiadro czy dziurawy dach?

Czy polscy lekarze to naprawdę krezusi – i którzy niekoniecznie? Po co Polkom tak dużo porodówek, skoro rodzą tak mało dzieci? Co robi profesor medycyny na głuchej prowincji i skąd się tam wziął? Dlaczego dyrektorzy szpitali tak lubią długie kolejki, a pacjenci – chodzić do specjalisty? I przede wszystkim: kto za to zapłaci, żebyśmy zdrowi byli.
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Rozmowy Sutowskiego
„Rozmowy Sutowskiego” to wideocast o tym, jak zbudować lepszą Polskę. Michał Sutowski pyta o to tych, którzy potrafią odsłonić tło, połączyć kropki, poukładać chaos – jeśli nie w kosmos, to przynajmniej w sensowną całość. To eksperci, analitycy, aktywiści. Z sercem bliżej lewej strony – zazwyczaj. Z chłodną głową – zawsze.
Będzie o historii, ekonomii, klimacie, energii, transporcie, zdrowiu, polityce społecznej i międzynarodowej. Eko – tak, ezo – nie, doomism („zagładyzm”) i wieszcze apokalipsy mają wstęp wzbroniony. Tu wciąż wierzy się w oświecenie i postęp. Klasycy mawiali, że nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria; inni z kolei, że aby świat zmieniać, to trzeba go najpierw dobrze opisać. A może opowiedzieć? No to opowiemy. To znaczy: goście opowiedzą.
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