Jak wygląda praca samorządowczyni? Spędziliśmy dzień z Martyną Jałoszyńską

Sprawdzamy, jak wygląda codzienność władzy lokalnej – zaglądamy na salę obrad i korytarze rady miasta. Naszą przewodniczką jest Martyna Jałoszyńska – radna m.st. Warszawy, która rok temu opuściła Partię Razem i współtworzy inicjatywę Wspólne Jutro.
Rozmawiamy o jej drodze do polityki, towarzyszymy podczas sesji i rozmów z mieszkańcami. Czy da się zmieniać miasto od środka? Jak wygląda podejmowanie decyzji, które wpływają na życie mieszkańców? I czym różni się lokalne działanie od krajowej polityki?
Film powstał w ramach projektu Sphera.
