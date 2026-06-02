Komu kiedyś służyły idee „Heartlandu” i „przestrzeni życiowej”, a dzisiaj – „pomostu bałtycko-czarnomorskiego”? Którędy przybyły do Polski idee starych Brytyjczyków, Niemców i Amerykanów? Co jest nie tak z nowym-starym językiem opisu świata wokół? I dlaczego polscy geopolitycy zawsze mają rację, a jak nie mają, to: patrz punkt pierwszy? Czy „geopolityka oddolna” to głos prawicowego ludu w twoim domu?

Na te i szereg innych pytań odpowiada prof. Anna Wojciuk, politolożka z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, współautorka książki Umówmy się na Polskę, a ostatnio – razem z dr hab. Tomaszem Pawłuszko – artykułu Polish geopolitical vertigo: Grassroots popular geopolitics meets right-wing populism.

Rozmowy Sutowskiego

„Rozmowy Sutowskiego” to wideocast o tym, jak zbudować lepszą Polskę. Michał Sutowski pyta o to tych, którzy potrafią odsłonić tło, połączyć kropki, poukładać chaos – jeśli nie w kosmos, to przynajmniej w sensowną całość. To eksperci, analitycy, aktywiści. Z sercem bliżej lewej strony – zazwyczaj. Z chłodną głową – zawsze.



Będzie o historii, ekonomii, klimacie, energii, transporcie, zdrowiu, polityce społecznej i międzynarodowej. Eko – tak, ezo – nie, doomism („zagładyzm”) i wieszcze apokalipsy mają wstęp wzbroniony. Tu wciąż wierzy się w oświecenie i postęp. Klasycy mawiali, że nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria; inni z kolei, że aby świat zmieniać, to trzeba go najpierw dobrze opisać. A może opowiedzieć? No to opowiemy. To znaczy: goście opowiedzą.

