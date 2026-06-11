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🪆 Blok wschodni

Armenia wybiera przyszłość. O tym, kto naprawdę wygrał rozmawiamy ze Stasią Budzisz

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53 minuty

W najnowszym odcinku dyskutujemy o strategii rosyjskiej ingerencji w państwach, które Rosja postrzega jako swoją strefę wpływu, i o tym, dlaczego ta strategia raz po raz zawodzi.

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Mapa świata z zaznaczoną pinezką Armenią
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Serce
Walka
Celnie!

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Znowu ważyły się losy świata. Wybory parlamentarne w Armenii, które odbyły się 7 czerwca, były kolejnymi – po Gruzji, Mołdawii czy Węgrzech – z serii tych, w których decydowało się wszystko: przyszłość kraju, geopolityczna orientacja, międzynarodowe sojusze i rozkład sił na globalnej szachownicy. Znowu starły się ze sobą (bardzo) umowne siły prozachodnie i siły prorosyjskie, wspierane przez kremlowskie fejkniusy, manipulacje i korupcję wyborczą.

A na pytanie, kto naprawdę wygrał wybory w Armenii i co z tego wynika dla tego kaukaskiego kraju, w specjalnym łączeniu z Erywania odpowiada reporterka Stasia Budzisz.

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Blok wschodni

„Centralnie o Wschodzie” – tak brzmi dewiza podcastu Blok wschodni, który prowadzą Paulina Siegień i Wojciech Siegień. O państwach, które leżą na wschód od Polski, chcemy mówić centralnie, bo uważamy, że tam dzisiaj decyduje się przyszłość Europy i demokracji. Dlatego naszą uwagę kierujemy w stronę Ukrainy, która zmaga się z otwartą i niesprowokowaną rosyjską agresją. Ale będziemy odwiedzać także inne państwa, które w wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie stanęły na geopolitycznym rozdrożu i szukają odpowiedzi na pytanie o swoje miejsce na mapie międzynarodowych sojuszy.

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Wojciech Siegień – etnograf, psycholog, psychoterapeuta w szkoleniu. Ekspert ds. Europy Wschodniej z doświadczeniem badań terenowych w Białorusi, Rosji i Ukrainie. Zafascynowany, w teorii i praktyce, kulturą materialną podlaskich Białorusinów. Obecnie wraz z Pauliną Siegień pracuje nad książką o rosyjskim faszyzmie.

Paulina Siegień – pisarka, dziennikarka i publicystka. Od lat pisze o polityce państw Europy Wschodniej i innych sprawach, które uzna za ważne. Współpracuje z Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Newsweekiem. Autorka książki Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu, za którą w 2022 roku otrzymała nagrodę Conrada. Obecnie wraz z Wojciechem Siegieniem pracuje nad książka o rosyjskim faszyzmie.

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Materiał powstał dzięki wsparciu Centrum Mieroszewskiego.

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