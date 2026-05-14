🪆 Blok wschodni

Bitwa raperów, czyli gdzie jest prawdziwa Rosja

Czas trwania: 51 minut

W najnowszym odcinku Bloku wschodniego przyglądamy się symbolicznemu starciu dwóch światów rosyjskiego rapu i dwóch wizji przyszłej Rosji.

Guf i Noize MC
Z jednej strony stoi Guf – dinozaur raperskiej estrady, który pozostał w kraju i przez lata funkcjonował blisko oficjalnego, kremlowskiego obiegu kultury. Artysta właśnie wypuścił utwór „Tuman”, w którym pełno jest narzekania na wojnę i nieciekawą rzeczywistość, ale też nostalgii po ZSRR oraz imperialnego sentymentu.

Na wynurzenia kolegi po fachu zareagował Noize MC – jeden z najbardziej wyrazistych antyputinowskich głosów rosyjskiej emigracji, który od początku inwazji otwarcie atakuje reżim i buduje alternatywną, antywojenną narrację rosyjskiej kultury poza granicami kraju.

Z Wojciechem rozmawiamy o tym, dlaczego ten konflikt wykracza daleko poza muzykę i może być pierwszą zapowiedzią wielkiego rozliczenia między tymi, którzy zostali, a tymi, którzy wyjechali — sporu o winę, odpowiedzialność, oportunizm i moralne prawo do opowiadania historii
przyszłej, postputinowskiej Rosji.

Czy ludzie kultury, którzy przez lata żyli w cieniu Kremla, będą próbowali przedstawiać się jako ofiary systemu, czy emigracyjna opozycja pozwoli im wrócić do gry bez rozliczeń? I czy właśnie rosyjski rap staje się laboratorium politycznego konfliktu, który po upadku putinizmu obejmie całe
rosyjskie społeczeństwo?

„Centralnie o Wschodzie” – tak brzmi dewiza podcastu „Blok wschodni”, który prowadzą Paulina Siegień i Wojciech Siegień. O państwach, które leżą na wschód od Polski, chcemy mówić centralnie, bo uważamy, że tam dzisiaj decyduje się przyszłość Europy i demokracji. Dlatego naszą uwagę kierujemy w stronę Ukrainy, która zmaga się z otwartą i niesprowokowaną rosyjską agresją. Ale będziemy odwiedzać także inne państwa, które w wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie stanęły na geopolitycznym rozdrożu i szukają odpowiedzi na pytanie o swoje miejsce na mapie międzynarodowych sojuszy.

Paulina Siegień – dziennikarka i reporterka związana z Trójmiastem, Podlasiem i Kaliningradem. Pisze o Rosji i innych sprawach, które uzna za istotne, regularnie współpracuje także z New Eastern Europe. Absolwentka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka książki Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu (2021), za którą otrzymała Nagrodę Conrada.

Wojciech Siegień – etnolog, psycholog, absolwent Kolegium MISH UW, ekspert ds. Europy Wschodniej. Prowadził badania terenowe w Białorusi i Rosji, a od 2017 roku w Donbasie. Specjalizuje się w problematyce militaryzacji społecznej i kulturowej. Wraz z Pauliną Siegień prowadzi podcast Na Granicy.

