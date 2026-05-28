🪆 Blok wschodni

Kto wygrał wojnę hybrydową z Łukaszenką?

Czas trwania: 60 minut

Polski rząd ogłosił zwycięstwo w wojnie hybrydowej z Łukaszenką. W najnowszym odcinku Bloku Wschodniego pytamy, co to właściwie znaczy i czy na pewno to Polska wygrała to starcie, które na różnych płaszczyznach rozgrywa się co najmniej od 2020 roku.

Przyglądamy się triumfalistycznemu przekazowi ekipy, porównując go do strategii komunikacyjnych poprzednich rządów wobec kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Nakładamy to na rzeczywistość terenową, w której sami żyjemy, by dojść do wniosku, że granica polsko-białoruska stała się bytem nierzeczywistym, konstruowanym w politycznym i medialnych narracjach nie mającym zbyt wiele wspólnego z realiami życia ludzi na pograniczu. 

To prowadzi nas do dyskusji wokół Tarczy Wschód i jej przyrodniczego kompontentu, Zielonej Tarczy Wschód, który po miesiącach dyskusji i lobbingu, zyskał swoje oficjalne oblicze, ogłoszone pod koniec maja wspólnie przez MON i MKiŚ. Dostrzegamy tu jednak wiele gabinetowego wishful thinking, znowu nieprzekładalnego na realia i niespójnego z dotychczasową polityką dotyczącą granicy polsko-białoruskiej. 

„Centralnie o Wschodzie” – tak brzmi dewiza podcastu Blok wschodni, który prowadzą Paulina Siegień i Wojciech Siegień. O państwach, które leżą na wschód od Polski, chcemy mówić centralnie, bo uważamy, że tam dzisiaj decyduje się przyszłość Europy i demokracji. Dlatego naszą uwagę kierujemy w stronę Ukrainy, która zmaga się z otwartą i niesprowokowaną rosyjską agresją. Ale będziemy odwiedzać także inne państwa, które w wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie stanęły na geopolitycznym rozdrożu i szukają odpowiedzi na pytanie o swoje miejsce na mapie międzynarodowych sojuszy.

Paulina Siegień – dziennikarka i reporterka związana z Trójmiastem, Podlasiem i Kaliningradem. Pisze o Rosji i innych sprawach, które uzna za istotne, regularnie współpracuje także z New Eastern Europe. Absolwentka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka książki Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu (2021), za którą otrzymała Nagrodę Conrada.

Wojciech Siegień – etnolog, psycholog, absolwent Kolegium MISH UW, ekspert ds. Europy Wschodniej. Prowadził badania terenowe w Białorusi i Rosji, a od 2017 roku w Donbasie. Specjalizuje się w problematyce militaryzacji społecznej i kulturowej. Wraz z Pauliną Siegień prowadzi podcast Na Granicy.

