Kto wygrał wojnę hybrydową z Łukaszenką?

Przyglądamy się triumfalistycznemu przekazowi ekipy, porównując go do strategii komunikacyjnych poprzednich rządów wobec kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Nakładamy to na rzeczywistość terenową, w której sami żyjemy, by dojść do wniosku, że granica polsko-białoruska stała się bytem nierzeczywistym, konstruowanym w politycznym i medialnych narracjach nie mającym zbyt wiele wspólnego z realiami życia ludzi na pograniczu.
To prowadzi nas do dyskusji wokół Tarczy Wschód i jej przyrodniczego kompontentu, Zielonej Tarczy Wschód, który po miesiącach dyskusji i lobbingu, zyskał swoje oficjalne oblicze, ogłoszone pod koniec maja wspólnie przez MON i MKiŚ. Dostrzegamy tu jednak wiele gabinetowego wishful thinking, znowu nieprzekładalnego na realia i niespójnego z dotychczasową polityką dotyczącą granicy polsko-białoruskiej.
Blok wschodni
„Centralnie o Wschodzie” – tak brzmi dewiza podcastu Blok wschodni, który prowadzą Paulina Siegień i Wojciech Siegień. O państwach, które leżą na wschód od Polski, chcemy mówić centralnie, bo uważamy, że tam dzisiaj decyduje się przyszłość Europy i demokracji. Dlatego naszą uwagę kierujemy w stronę Ukrainy, która zmaga się z otwartą i niesprowokowaną rosyjską agresją. Ale będziemy odwiedzać także inne państwa, które w wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie stanęły na geopolitycznym rozdrożu i szukają odpowiedzi na pytanie o swoje miejsce na mapie międzynarodowych sojuszy.
Paulina Siegień – dziennikarka i reporterka związana z Trójmiastem, Podlasiem i Kaliningradem. Pisze o Rosji i innych sprawach, które uzna za istotne, regularnie współpracuje także z New Eastern Europe. Absolwentka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka książki Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu (2021), za którą otrzymała Nagrodę Conrada.
Wojciech Siegień – etnolog, psycholog, absolwent Kolegium MISH UW, ekspert ds. Europy Wschodniej. Prowadził badania terenowe w Białorusi i Rosji, a od 2017 roku w Donbasie. Specjalizuje się w problematyce militaryzacji społecznej i kulturowej. Wraz z Pauliną Siegień prowadzi podcast Na Granicy.
