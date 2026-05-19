Megaprojekty – szansa na modernizację Polski czy betonowa megalomania?

Kontekst

⚛️ W maju 2026 roku polski dozór jądrowy pozytywnie ocenił lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie. Koszt całego projektu może sięgnąć 200 miliardów złotych, a uruchomienie pierwszego reaktora planowane jest obecnie na 2036 rok.

🛫 W kwietniu 2026 podpisano także kontrakt z amerykańskim konsorcjum odpowiedzialnym za zarządzanie budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Według aktualnych szacunków CPK ma kosztować około 132 miliardów złotych, a uruchomienie lotniska w Baranowie planowane jest na 2032 rok.

🚢 Równolegle trwają przygotowania do budowy głębokowodnego terminal kontenerowy w Świnoujściu. W 2025 roku inwestycja otrzymała ostateczną decyzję środowiskową, a sąd oddalił skargi organizacji ekologicznych. Koszt projektu szacowany jest na około 10 miliardów złotych, a jego ukończenie planowane na lata 2029–2030.