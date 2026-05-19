Megaprojekty – szansa na modernizację Polski czy betonowa megalomania?

⚛️ W maju 2026 roku polski dozór jądrowy pozytywnie ocenił lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie. Koszt całego projektu może sięgnąć 200 miliardów złotych, a uruchomienie pierwszego reaktora planowane jest obecnie na 2036 rok.
🛫 W kwietniu 2026 podpisano także kontrakt z amerykańskim konsorcjum odpowiedzialnym za zarządzanie budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Według aktualnych szacunków CPK ma kosztować około 132 miliardów złotych, a uruchomienie lotniska w Baranowie planowane jest na 2032 rok.
🚢 Równolegle trwają przygotowania do budowy głębokowodnego terminal kontenerowy w Świnoujściu. W 2025 roku inwestycja otrzymała ostateczną decyzję środowiskową, a sąd oddalił skargi organizacji ekologicznych. Koszt projektu szacowany jest na około 10 miliardów złotych, a jego ukończenie planowane na lata 2029–2030.
W kolejnym odcinku „Jest inba” rozkładamy na czynniki pierwsze spór o megaprojekty. Po co Polsce gigantyczne inwestycje infrastrukturalne? Kto skorzysta na budowie CPK, elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalni czy portu kontenerowego w Świnoujściu? Czy wielkie projekty napędzają rozwój, czy raczej utrwalają model gospodarki oparty na nieograniczonym wzroście i zużyciu zasobów?
Dyskutują: Marta Palińska i Michał Sutowski
Prowadzi: Kaja Puto
„Jest inba!” to cykl wideokastów o sporach, które dzielą opinię publiczną. Nie urządzamy walk w kisielu – formułujemy argumenty i przybliżamy kontekst. Nie rozstrzygamy, kto ma rację – pokazujemy, o co toczy się gra. Zaprasza redaktorka naczelna www.krytykapolityczna.pl Kaja Puto.
Projekt sfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.
