Megaprojekty – szansa na modernizację Polski czy betonowa megalomania?

W nowym odcinku wideokastu „Jest inba” spierają się ze sobą Marta Palińska i Michał Sutowski.

Czas trwania: 54 minuty

Kontekst

⚛️ W maju 2026 roku polski dozór jądrowy pozytywnie ocenił lokalizację pierwszej elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalinie. Koszt całego projektu może sięgnąć 200 miliardów złotych, a uruchomienie pierwszego reaktora planowane jest obecnie na 2036 rok.

🛫 W kwietniu 2026 podpisano także kontrakt z amerykańskim konsorcjum odpowiedzialnym za zarządzanie budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Według aktualnych szacunków CPK ma kosztować około 132 miliardów złotych, a uruchomienie lotniska w Baranowie planowane jest na 2032 rok.

🚢 Równolegle trwają przygotowania do budowy głębokowodnego terminal kontenerowy w Świnoujściu. W 2025 roku inwestycja otrzymała ostateczną decyzję środowiskową, a sąd oddalił skargi organizacji ekologicznych. Koszt projektu szacowany jest na około 10 miliardów złotych, a jego ukończenie planowane na lata 2029–2030.

W kolejnym odcinku „Jest inba” rozkładamy na czynniki pierwsze spór o megaprojekty. Po co Polsce gigantyczne inwestycje infrastrukturalne? Kto skorzysta na budowie CPK, elektrowni jądrowej w Lubiatowie-Kopalni czy portu kontenerowego w Świnoujściu? Czy wielkie projekty napędzają rozwój, czy raczej utrwalają model gospodarki oparty na nieograniczonym wzroście i zużyciu zasobów?

Dyskutują: Marta Palińska i Michał Sutowski

Prowadzi: Kaja Puto

„Jest inba!” to cykl wideokastów o sporach, które dzielą opinię publiczną. Nie urządzamy walk w kisielu – formułujemy argumenty i przybliżamy kontekst. Nie rozstrzygamy, kto ma rację – pokazujemy, o co toczy się gra. Zaprasza redaktorka naczelna www.krytykapolityczna.pl Kaja Puto.

Projekt sfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Redaktorka naczelna KrytykaPolityczna.pl. Dziennikarka, redaktorka i komentatorka spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w regionie Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Niemiec. Pasjonuje się tematyką przemian społecznych, urbanistyki i transportu, w tym szczególnie kolejnictwa. Laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego (2020) oraz V edycji Stypendium im. Leopolda Ungera dla młodych dziennikarzy (2016), nominowana do Grand Press (2019), Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego (2019) i Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego (2024). Publikuje w mediach polskich, niemieckich i międzynarodowych. Związana z stowarzyszeniem n-ost – The Network for Reporting on Eastern Europe. W latach 2015-2018 wiceprezeska wydawnictwa Korporacja Ha!art. Absolwentka MISH i filozofii UJ, studiowała także wschodoznawstwo w Berlinie i Tbilisi.

Tagi: 🌱 Ekologia🎧 podcast🏦 Gospodarka💰 Nierówności🔋 Energia🚅 Transport publiczny🚨 Jest inba
Wydanie: 20260519

