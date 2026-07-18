Primavera Sound to jeden z najważniejszych festiwali muzycznych w Europie. Co roku na początku czerwca Barcelona zamienia się w światową stolicę muzyki – na scenach pojawiają się największe gwiazdy, a do miasta przyjeżdżają dziesiątki tysięcy osób z całego świata. W tym roku wystąpili m.in The Cure, The XX, Addison Rae, Gorillaz, Skrillex, My Bloody Valentine.

Dla uczestników to wyjątkowe wydarzenie, ale Primavera Sound jest także częścią większej debaty o tym, jak zmienia się miasto. Czy wielkie wydarzenia kulturalne wzmacniają lokalną kulturę i gospodarkę, czy też przyczyniają się do problemów związanych z turystyką, cenami mieszkań, przeciążeniem infrastruktury i dostępem do przestrzeni publicznej?

W Barcelonie coraz częściej mówi się o „festiwalizacji” miasta: sytuacji, w której wielkie wydarzenia stają się jednym z głównych sposobów funkcjonowania miejskiej gospodarki i promocji.

Film powstał w ramach projektu Sphera.