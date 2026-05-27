Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Obserwuj Obserwuj
✊ Lewica

Sánchez bije rekordy, ale o kolejne będzie coraz trudniej

Rząd Pedro Sáncheza odnotowuje kolejne sukcesy gospodarcze, ale jego partia traci grunt pod nogami. Czy po przyszłorocznych wyborach prawica przejmie władzę w Hiszpanii?

ObserwujObserwujesz
Pedro Sánchez na tle flag Unii Europejskiej
Kontekst

🗳️ W Hiszpanii od kilku lat utrwala się dwublokowy układ polityczny: z jednej strony PSOE wraz z partiami lewicowymi i regionalistami, z drugiej Partia Ludowa (PP) oraz Vox. Układ ten zastąpił wcześniejszą bardziej rozproszoną scenę partyjną.

🇪🇸 Pedro Sánchez sprawuje urząd premiera od 2018 roku i tym samym jest drugim najdłużej urzędującym szefem rządu w demokratycznej historii Hiszpanii.

👏🏻 Hiszpania w ostatnich latach notuje wysokie tempo wzrostu gospodarczego na tle Unii Europejskiej oraz spadek bezrobocia.

📈 W ostatnich wyborach regionalnych w kilku wspólnotach autonomicznych Hiszpanii odnotowano wzrost poparcia dla partii prawicowych, w tym PP i Vox. Andaluzja pozostaje jednym z kluczowych politycznie regionów, często traktowanym jako wskaźnik nastrojów ogólnokrajowych.

Walka

W połowie maja Pedro Sánchez został drugim najdłużej urzędującym premierem w historii demokratycznej Hiszpanii. Przebił Zapatero oraz Aznara, i chociaż do Felipe Gonzáleza sporo mu brakuje, to i tak jest to wynik robiący wrażenie. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że przez te blisko osiem lat (rocznica objęcia urzędu przypada na 2 czerwca) Sánchez nigdy nie dysponował stabilną większością parlamentarną i cały czas musiał opierać się na chwiejnych sojuszach z pomniejszymi partiami.

Wiele jednak wskazuje na to, że rządy PSOE (Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej) dobiegną końca po zaplanowanych na przyszły rok wyborach parlamentarnych. Sondaże są niekorzystne i przepowiadają zwycięstwo prawicy, czyli konserwatywnej Partii Ludowej (PP) oraz nacjonalistycznego Vox. Negatywne tendencje potwierdzają ostatnie wybory regionalne.

Czytaj także W Hiszpanii delegalizują faszyzm, w Polsce coś ewidentnie nie działa Krzysztof Katkowski

Andaluzja złym prognostykiem?

W niedzielę 17 maja odbyło się głosowanie w Andaluzji, które po wyborach w Aragonii i Kastylii przyniosło już trzeci od początku roku triumf prawicy. Tym razem porażka była dla PSOE tym boleśniejsza, że mowa o najludniejszej ze wspólnot autonomicznych Hiszpanii, a do tego tradycyjnym bastionie socjalistów. Co prawda do jego utraty doszło już w 2018 roku, ale niezdolność do odwrócenia sytuacji nie świadczy pozytywnie o szansach PSOE na utrzymanie władzy w całym kraju. Na dodatek w Andaluzji samodzielną większość straciła PP, co oznacza wspólne rządy z Vox, a każda kolejna taka koalicja na poziomie regionalnym normalizuje radykalną prawicę, sprzyjając dalszemu wzrostowi poparcia dla niej, które już teraz wynosi ok. 17 proc.

Stanowi to obecnie jeden z większych problemów Pedro Sáncheza. Przez lata premier Hiszpanii potrafił przedstawić siebie jako ostatnią zaporę przed skrajną prawicą, polityka zdolnego utrzymać kraj na stabilnym kursie mimo polaryzacji, kryzysów i rozpadu tradycyjnego systemu partyjnego. W ostatnich latach wyraźnie ukształtował się jednak system dwublokowy, gdzie z jednej strony jest PSOE wraz z partiami lewicowymi oraz regionalistami, a z drugiej PP oraz Vox, przy czym ci ostatni wywierają coraz słabszy efekt odstraszający. Po latach dosyć chwiejnych rządów różnorodnej koalicji skupionej wokół Sáncheza to dwupartyjny prawicowy sojusz może wydawać się lepszym gwarantem stabilności.

Dla opozycji korzystne są również problemy prawne przedstawicieli władzy. Przez niemal dekadę rządów PSOE w niepamięć odeszło skorumpowanie PP, a na pierwszy plan wysunęły się skandale z udziałem socjaldemokratycznych polityków. W czasie bieżącej kadencji parlamentu oskarżenia korupcyjne dotknęły m.in. byłego ministra transportu, premiera José Luisa Rodrígueza Zapatero, a także osoby z najbliższej rodziny Sáncheza – jego żonę oraz młodszego brata. Premier ataki na tych ostatnich uznaje za bezpodstawne i oskarża prawicę o instrumentalizację wymiaru sprawiedliwości, ale jego administracja coraz częściej kojarzona jest z malwersacjami finansowymi. To pozwala przyćmić sukcesy lewicowego rządu oraz uczynić daremnymi różne wysiłki jego lidera.

Mocne karty Sáncheza

Na korzyść PSOE przemawia efektywność w zarządzaniu krajem. Hiszpańska gospodarka rośnie w tempie trzykrotnie szybszym niż wynosi średnia dla strefy euro, aż pięciokrotnie przewyższając pod tym względem np. Włochy. Bezrobocie spadło do poziomu najniższego od kryzysu finansowego z 2008 roku, a realne płace wrosły bardziej niż w innych krajach zachodniej Europy. Popularny za sprawą takich wyników minister ekonomii Carlos Cuerpo został niedawno awansowany do pozycji wicepremiera i spekuluje się czasem, że mógłby on w przyszłości stanąć na czele centrolewicowego rządu. Pytanie, czy byłby w stanie dorównać znanemu ze zręczności politycznej Sánchezowi, który jak mało kto umie czytać nastroje społeczne i prowadzić debatę publiczną na własnych warunkach.

Czytaj także Socjaliści przeciwko barbarzyństwu. Rząd Hiszpanii reguluje status pół miliona imigrantów Łukasz Ostrowski

Do dobrych przykładów należy niedawna legalizacja pobytu pół miliona imigrantów – był to krok, przed którym PSOE długo opierała się, widząc w nim ryzyko polityczne, a głównym promotorem operacji byli lewicowi sojusznicy Sáncheza oraz organizacje pozarządowe. Jednak gdy rząd przystał na tę propozycję, premier nie próbował wykręcać się i przerzucać odpowiedzialności, a wręcz przeciwnie, przyjął na siebie wywołaną tym posunięciem burzę polityczną. Wystąpił w roli czołowego humanitarysty i przystąpił do punktowania antymigracyjnej retoryki, w pewnym stopniu monopolizując przekaz medialny. Taka postawa Sáncheza z jednej strony utrwala jego dominację po lewej stronie sceny politycznej, z drugiej zapobiega oddaniu pola nacjonalistom w newralgicznych tematach, takich jak imigracja.

Kolejnym atutem hiszpańskiego premiera jest jego polityka zagraniczna. Sánchez w ostatnich miesiącach stał się bohaterem nawet poza granicami własnego kraju za sprawą jednoznacznie propalestyńskiej postawy oraz asertywności względem Donalda Trumpa. Premier Hiszpanii jako jeden z niewielu europejskich przywódców jest w stanie postawić się Amerykanom, co przysparza mu sympatii rodaków – zamieszanie wokół Palestyny i Iranu doprowadziło do odbicia się PSOE w sondażach, choć wciąż niewystarczającego, aby myśleć o zwycięstwie wyborczym. Niezrażony Sánchez poszedł za ciosem, organizując w kwietniu w Barcelonie szczyt progresywistów z całego świata, na którym zebrali się lewicowi przywódcy w rodzaju Claudii Sheinbaum czy Luli da Silvy. Celem było tchnięcie nowej nadziei w obóz postępowy oraz pokazanie, że można dać odpór prawicowej ofensywie.

okładka książki "Naród obcych Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku" Ece Temelkuran

Naród obcych. Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku

Ece Temelkuran

od 28,74 

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Artur Troost

od 19,14 

okładka książki "Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę" Wiktoria Amelina tłum. Hanna Pustuła-Lewicka

Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę

Wiktoria Amelina

od 35,94 

okładka książki "Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna" Andrzej Andrysiak, Janusz Kucharski

Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna

Andrzej Andrysiak, Janusz Kucharski

od 23,94 

Daniel Petryczkiewicz "Mała historia znikania. Opowieść o Rzece" okładka

Mała historia znikania. Opowieść o Rzece

Daniel Petryczkiewicz

od 28,74 

Piotr Wójcik "Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]"

Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]

Piotr Wójcik

od 19,14 

"07 zgłoś się. Milicyjny serial wczechczasów" Rafał Dajbor okładka książki

07 zgłoś się. Milicyjny serial wszech czasów

Rafal Dajbor

od 28,74 

okładka książki "Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce"

Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce

Kornelia Sobczak

od 28,74 

"Muzea w czasach polikryzysu" redakcja: Kaja Puto, Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz

Muzea w czasach polikryzysu [o instytucjach sztuki]

Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz, Kaja Puto

od 0,00 

okładka książki Michała Jędryki "Ołowiane dzieci" wyd. 2

Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia

Michał Jędryka

od 21,54 

W samej Hiszpanii niepewne jest powodzenie tych działań. Sánchez pozostaje skutecznym graczem parlamentarnym, ale z coraz większym trudem przychodzi mu mobilizacja swoich wyborców. Niektórzy są rozczarowani niespełnieniem części obietnic – przykładowo wspierający rząd katalońscy regionaliści zablokowali reformę skracającą tydzień pracy, co nie jest jedynym przykładem pokrzyżowania planów rządu przez pomniejszych partnerów – podczas gdy innym przeszkadzają kolejne skandale korupcyjne. Do tego dochodzi jeszcze poważniejsze zniechęcenie u kluczowych sojuszników socjaldemokratów.

Sama PSOE nie wystarczy

Nawet gdyby w najbliższych wyborach Sánchez znowu na ostatniej prostej zdołał wrzucić wyższy bieg i zapewnić PSOE wynik powyżej oczekiwań, to nic to nie da, jeśli socjaldemokratom zabraknie partnerów na lewicy bardziej radykalnej. Ta tymczasem jest obecnie w stanie rozkładu – Podemos stanowi cień dawnej potęgi, Sumar także wytraciło impet i jego liderka Yolanda Diaz zapowiedziała już, że po następnych wyborach usunie się w cień. Gdyby odbyły się one dziś, partie na lewo od PSOE łącznie mogłyby liczyć na kilkanaście mandatów, również za sprawą systemu wyborczego premiującego największe partie (w danym regionie, niekoniecznie krajowe). To sprawia, że rozważane są różne koalicje, które dałyby lewicy szansę na utrzymanie się u władzy.

Czytaj także Jaki kraj, taki Czarzasty. Pedro Sánchez przed Trumpem i Izraelem nie klęka Patrycja Wieczorkiewicz

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest ponowne zjednoczenie się Sumar i Podemos (obie partie startowały razem w 2023 roku), ale w takim scenariuszu lewica przy obecnym poparciu wciąż byłaby daleka od większości parlamentarnej. Stąd na popularności zyskuje pomysł dodania do tej koalicji lewicowych regionalistów, na czele z katalońską ERC (Republikańska Lewica Katalonii) Gabriela Rufiána, którego typuje się na potencjalnego lidera takiego sojuszu. Zmaksymalizowałby on liczbę uzyskanych mandatów, przynosząc lewicy ok. 60 miejsc w parlamencie, co mogłoby zapobiec powstaniu rządu PP-Vox.

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że takie kalkulowanie i liczenie mandatów świadczy o aktualnej słabości sił progresywnych, których stan posiadania mogą ocalić tylko tego typu wybiegi taktyczne. Zastanawiający przy tym jest fakt, że lewica nie zmierza ku porażce ze względu na złe zarządzanie krajem – wskaźniki makroekonomiczne są dla Hiszpanii korzystne, zwłaszcza na tle innych państw Europy zachodniej oraz południowej. Mimo to po ośmiu latach rządów Sáncheza u jego zwolenników oraz sojuszników czuć przede wszystkim zmęczenie. Chociaż może ono być naturalne przy tak długim sprawowaniu władzy, a swoje piętno odcisnął obstrukcjonizm części partnerów koalicyjnych, to niedawne wybory regionalne powinny dać hiszpańskiej lewicy do myślenia. Albo dojdzie do poważnego wstrząsu wewnątrz obozu rządowego, albo pozostaje czekać na zwycięstwo prawicy za rok.

Komentarze

Krytyka potrzebuje Twojego głosu. Dołącz do dyskusji. Komentarze mogą być moderowane.

Zaloguj się, aby skomentować
0 komentarzy
Komentarze w treści
Zobacz wszystkie

Nowości

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Ludowa historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś

Howard Zinn

od 119,90 

Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji

Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji

Maria Janion

od 69,90 

okładka książki "Bez szacunku. Kryzys społeczny" Byung-Chul Han

Bez szacunku. Kryzys społeczny

Byung-Chul Han

od 23,94 

Muskizm. Świat według Elona Muska

Muskizm. Świat według Elona Muska

Ben Tarnoff, Quinn Slobodian

od 33,54 

okładka książki Marcina Lesickiego "Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90."

Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90.

Marcin Lisiecki

od 59,90 

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Artur Troost

od 19,14 

okładka książki "Naród obcych Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku" Ece Temelkuran

Naród obcych. Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku

Ece Temelkuran

od 28,74 

okładka książki "Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę" Wiktoria Amelina tłum. Hanna Pustuła-Lewicka

Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę

Wiktoria Amelina

od 35,94 

Czytaj także

Centrum danych firmy Google w Council Bluffs w stanie Iowa

Niechęć do centrów danych AI jednoczy Amerykanów
A deer standing on a grassy slope beside a white building with a large window, near a tree trunk on the left.

Odważne dzikie zwierzęta kolonizują miasta. Czas na urbanistykę nie tylko dla ludzi
Magazyn w obwodzie kijowskim po ostrzale rosyjskim w nocy 24 maja 2026 r..

Dronowa wojna nerwów i coraz więcej pytań. Kraje bałtyckie nie winią Ukrainy

Niepodległość nie oznacza wolności. Po 35 latach Erytrejczycy tracą nadzieję
Two people in business suits shake hands with an EU flag in the background, signaling a European agreement or partnership.

Europa Zjednoczonych Lobbystów
Itamar Ben Gwir na tle sceny eurowizyjnej z neonowym napisem "Israel"

Jak Itamar Ben-Gwir wygrał Eurowizję
Gra planszowa

Tu decyduję ja. Quarterbacking jako syndrom władzy
Busy Renaissance kitchen with cooks carving meat, preparing dishes, and tending a hearth around a long table.

Szarganie zmyślonej tradycji: przypadek „tortellini gościnności”
0
Komentujące wszystkich krajów, łączcie się!x