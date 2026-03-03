Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Przekaż Przekaż
Czy stalinistką można zostać z wdzięczności? 

Odpowiada dr Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz, historyczka i reporterka, autorka książki „Stygmat”.

Czas trwania: 67 minut

Walka

Stygmat to niesamowita, monumentalna biografia dwójki partnerów życiowych: Heleny Wolińskiej i Włodzimierza Brusa. Działaczki komunistycznego podziemia, która stała się uosobieniem zbrodni stalinizmu, oraz marksistowskiego ekonomisty, który z oficera politycznego i propagandysty stawał się przenikliwym krytykiem gospodarki centralnie planowanej oraz inspiratorem rynkowych reform w Chinach. Jak przed wojną zostawało się komunistą? Czemu działacze żydowskiego pochodzenia zmieniali nazwiska na „polsko” brzmiące? Co zmienia ofiarę prześladowań w fanatyczną bojowniczkę idei?

Rozmawiamy z dr Katarzyną Kwiatkowską-Moskalewicz, autorką książki Stygmat.

Rozmowy Sutowskiego

„Rozmowy Sutowskiego” to wideocast o tym, jak zbudować lepszą Polskę. Michał Sutowski pyta o to tych, którzy potrafią odsłonić tło, połączyć kropki, poukładać chaos – jeśli nie w kosmos, to przynajmniej w sensowną całość. To eksperci, analitycy, aktywiści. Z sercem bliżej lewej strony – zazwyczaj. Z chłodną głową – zawsze. Będzie o historii, ekonomii, klimacie, energii, transporcie, zdrowiu, polityce społecznej i międzynarodowej. Eko – tak, ezo – nie, doomism („zagładyzm”) i wieszcze apokalipsy mają wstęp wzbroniony. Tu wciąż wierzy się w oświecenie i postęp. Klasycy mawiali, że nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria; inni z kolei, że aby świat zmieniać, to trzeba go najpierw dobrze opisać. A może opowiedzieć? No to opowiemy. To znaczy: goście opowiedzą.

Słuchaj innych podcastów Krytyki Politycznej:

