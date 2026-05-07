Płomienie: dlaczego warto wydawać (i czytać) krótkie książki?

Dawno nie inaugurowaliśmy nowej serii w naszym wydawnictwie. Mamy serie lubiane i doceniane, które wydajemy od lat. Mamy własne określenia na podobne książki, które są seriami tylko w naszych rozmowach. Mieliśmy nasze ukochane serie, które, z różnych powodów, przestały się ukazywać. Kiedy w zeszłym roku pojawił się pomysł na nową, byliśmy podekscytowani. Rozmowy o koncepcji, o osobach autorskich i tematach były długie, czasem burzliwe. Rozmowy o szacie graficznej jeszcze bardziej – argument „brzydka okładka” to nie argument.

I oto jest – seria Płomienie. Nawiązująca do najbardziej znanej powieści patrona naszego stowarzyszenia. Złożona z krótkich książek (trochę ponad sto stron w druku), opisująca najbardziej dyskutowane zjawiska. W pięknej oprawie graficznej Marcina Hernasa, o zaokrąglonych rogach, w miękkiej, ale odpornej na ubrudzenia i uszkodzenia okładce. Idealne do kieszeni płaszcza i do przeczytania w jeden wieczór.

Opowiadamy o trzech pierwszych tytułach – Trumponomice Piotra Wójcika, Utraconym kompasie Artura Troosta i Odwagi! Dominiki Lasoty.

Kolejne jeszcze w tym roku, 2027 też mamy zaplanowany.

W rozmowie dzielimy się również naszymi poza krytycznymi lekturami – Ach, Ustka. Wspomnienia starego idioty Bartosza Żurawieckiego i Pixel Flesh. Jak toksyczne algorytmy niszczą kobiety Ellen Atlanty.

A już w czwartek 21 maja zapraszamy na premierowe spotkanie z Arturem Troostem – o 19:00 w Kawiarni ŁoskotxPrześniona przy Jasnej 10 w Warszawie.

Podcast o książkach

Vendula Czabak i Krzysztof Tomasik rozmawiają o książkach Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

Polecają nowości, podpowiadają, po co warto sięgnąć, aby wiedzieć więcej, i zdradzają, co szykujemy dla was w najbliższym czasie.

Krytyczne książki to ich pasja i praca, o której mogą mówić godzinami. Na potrzeby podcastu starają się zmieścić w kilku zdaniach. Z naciskiem na „starają się”.

Słuchaj innych podcastów Krytyki Politycznej: