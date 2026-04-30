🪆 Blok wschodni

Widmo nowej rewolucji w Rosji

Podcast

Czas trwania: 52 minuty

W najnowszym „Bloku Wschodnim” przyglądamy się możliwym oznakom nadchodzącej rewolucji, szukając ich w nieoczekiwanych wydarzeniach.

Spotify Apple Podcasts Podcast
Podcast
W efekcie pogarszającej się sytuacji na froncie, narastającego kryzysu ekonomicznego z szalejącą inflacją oraz spadającego poparcia dla Putina w Rosji coraz częściej mówi się o możliwości krachu putinizmu i nowej rewolucji. Co ciekawe, takie twierdzenia nie płyną tylko ze środowisk emigracyjnych i liberalnych, które od lat wieszczą koniec reżimu. Coraz odważniej mówią o tym niedawni zwolennicy Putina, jak też przedstawiciele środowisk faszystowskich.

W najnowszym „Bloku Wschodnim” przyglądamy się możliwym oznakom nadchodzącej rewolucji, szukając ich w nieoczekiwanych wydarzeniach. Jednym z nich jest trwający skandal z Wiktorią Boni, celebrytką z 13-milionową widownią, która odważyła się skrytykować sytuację w kraju, czym wywołała popłoch wśród prokremlowskiej części komentatorów. Zastanawiamy się, czy to możliwe, że system putinizmu doszedł do punktu, w którym nie jest już w stanie rozwiązać problemów, które sam generuje. Jeśli tak jest, to faktycznie jesteśmy w przededniu nowej rosyjskiej rewolucji.

Blok wschodni

„Centralnie o Wschodzie” – tak brzmi dewiza podcastu „Blok wschodni”, który prowadzą Paulina Siegień i Wojciech Siegień. O państwach, które leżą na wschód od Polski, chcemy mówić centralnie, bo uważamy, że tam dzisiaj decyduje się przyszłość Europy i demokracji. Dlatego naszą uwagę kierujemy w stronę Ukrainy, która zmaga się z otwartą i niesprowokowaną rosyjską agresją. Ale będziemy odwiedzać także inne państwa, które w wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie stanęły na geopolitycznym rozdrożu i szukają odpowiedzi na pytanie o swoje miejsce na mapie międzynarodowych sojuszy.

Paulina Siegień – dziennikarka i reporterka związana z Trójmiastem, Podlasiem i Kaliningradem. Pisze o Rosji i innych sprawach, które uzna za istotne, regularnie współpracuje także z New Eastern Europe. Absolwentka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka książki Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu (2021), za którą otrzymała Nagrodę Conrada.

Wojciech Siegień – etnolog, psycholog, absolwent Kolegium MISH UW, ekspert ds. Europy Wschodniej. Prowadził badania terenowe w Białorusi i Rosji, a od 2017 roku w Donbasie. Specjalizuje się w problematyce militaryzacji społecznej i kulturowej. Wraz z Pauliną Siegień prowadzi podcast Na Granicy.

Słuchaj innych podcastów Krytyki Politycznej:

Radna Martyna Jałoszyńska na tle Pałacu Kultury i Nauki

Jak wygląda praca samorządowczyni? Spędziliśmy dzień z Martyną Jałoszyńską

Skąd brać nadzieję, gdy świat wali nam się na głowę?
Fot. wongaboo/flickr.com CC BY 2.0

Wojny Dawidów

Reżim kontra dojne krowy
Vendula Czabak i Krzysztof Tomasik na tle motywu z okładki książki "Zośka i Rudy"

Wiosenne porządki. Gdzie były takie książki, gdy sami byliśmy w podstawówce?
Na miniaturce Michał Sutowski i Ludwika Włodek

Iran po rewolucji i przed, czyli: komu to przeszkadzało?

Czeka nas polaryzacja wokół przyszłości Polski w Europie
Alexei Navalny podczas protestu w 2017 roku.

Rosja, demokratyczny oligarchat
