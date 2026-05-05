Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Obserwuj Obserwuj
🪆 Blok wschodni

„Żeby kule nie latały nad (naszymi) głowami”. Rosyjska tęsknota za spokojem a żołnierski rap z Ukrainy

Kiedy Ukraińcy rapują z frontu i o froncie, w Rosji o wojnie wypowiedział się raper Guf. Nawija, że chciałby, by kule przestały latać i żeby wszyscy się przyjaźnili. Zupełnie inaczej brzmi najnowszy rap z Ukrainy.

ObserwujObserwujesz
Celnie!
Walka
WTF

5

„Przyjemna podróż z darmowym jedzeniem; Mnóstwo niezapomnianych wrażeń; Wspaniała wycieczka, ale w jedną stronę; Przyjazna atmosfera i wzajemne zrozumienie” – rapuje Cybermykola w zwrotce swojego kawałka, którego refren brzmi: „Jidu ja dwuchsotyt’sa”. To ostatnie słowo w wojskowym żargonie oznacza żołnierza, który zginął na polu boju. Utwór ma ponad 1,3 miliona odsłon na YouTube i stanowi przykład ukraińskiego żołnierskiego rapu, który według autorów serwisu United24 jest czymś więcej, niż tylko gatunkiem muzycznym. To fenomenem kulturowy i sposób na dokumentację wojny, towarzyszących jej wydarzeń i uczuć.

Czytaj także Widmo nowej rewolucji w Rosji Paulina Siegień, Wojciech Siegień

Są tu kawałki solidnie wyprodukowane i surowe, nagrywane dosłownie w okopach, z dźwiękami prawdziwej wojny w tle. Inne traktują o niesprawiedliwości i społecznych nierównościach, krytykując „elity’”, które mają gdzieś kraj i całą wojnę chcą przesiedzieć na Bali. Są wezwania do upowszechnienia posiadania broni, przy jednoczesnym zakazie organizacji „pride’ów”. Są dyskusje o kasie, bo na wojnę nie idzie się dla pieniędzy, a po to, by „robić dobrych ruskich” (w myśl zasady, że dobry Rosjanin, to martwy Rosjanin). Jest o stracie i żałobie po zmarłych towarzyszach, o traumie i PTSD. Jest o wyobcowaniu, kiedy wraca się z frontu do „normalnego życia”. „Kiedy trzeba kopać okopy, to kopię, kiedy trzeba strzelać, to strzelam, jak słyszę narzekania cywili, to czuję, że ochujeję. Zmęczeni wojną, ale przecież nie oni walczą” – śpiewa wykonawca o pseudonimie Potiksha Fliaha.

okładka książki "Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna" Andrzej Andrysiak, Janusz Kucharski

Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna

Andrzej Andrysiak, Janusz Kucharski

od 23,94 

Daniel Petryczkiewicz "Mała historia znikania. Opowieść o Rzece" okładka

Mała historia znikania. Opowieść o Rzece

Daniel Petryczkiewicz

od 28,74 

Piotr Wójcik "Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]"

Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]

Piotr Wójcik

od 19,14 

"07 zgłoś się. Milicyjny serial wczechczasów" Rafał Dajbor okładka książki

07 zgłoś się. Milicyjny serial wszech czasów

Rafal Dajbor

od 28,74 

okładka książki "Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce"

Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce

Kornelia Sobczak

od 28,74 

"Muzea w czasach polikryzysu" redakcja: Kaja Puto, Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz

Muzea w czasach polikryzysu [o instytucjach sztuki]

Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz, Kaja Puto

od 0,00 

okładka książki Michała Jędryki "Ołowiane dzieci" wyd. 2

Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia

Michał Jędryka

od 21,54 

Wielogłowa hydra Marcus Rediker, Peter Linebaugh

Wielogłowa hydra. Żeglarze, niewolnicy, pospólstwo i ukryta historia rewolucyjnego Atlantyku

Marcus Rediker, Peter Linebaugh

od 33,54 

okładka książki Daniela Muzyczuka "Zmierzch magów"

Zmierzch magów

Daniel Muzyczuk

od 28,74 

Bezradne i romantyczne • Aleksandra Korczak

Bezradne i romantyczne

Aleksandra Korczak

od 21,54 

"Przestawianie zwrotnicy. Jak politycy bawią się koleją" | Karol Trammer okładka książki

Przestawianie zwrotnicy. Jak politycy bawią się koleją

Karol Trammer

od 23,94 

Okładka książki "To tylko w jej głowie" | Misty Pratt

To tylko w jej głowie

Misty Pratt

od 23,95 

Postromantyczność. Jak uratować miłość

Aline Laurent-Mayard

od 28,74 

Kiedy Ukraińcy rapują z frontu i o froncie, w Rosji o wojnie nagle wypowiedział się raper Guf. To jeden z najpopularniejszych rosyjskich hip-hopowców, który sławę zdobywał w latach dziesiątych, kiedy rap w Rosji zmienił się z gatunku niszowego w niemalże estradowy. Guf właśnie wypuścił nowy singiel pt. Mgła, w którym śpiewa, że jest tak dziwnie i chce, żeby było normalnie, po prostu, żeby nad głową nie latały kule, że marzy, żeby wszystko się skończyło, żeby wszyscy się przyjaźnili. Niektórzy ponoć określili ten kawałek jako antywojenny, ale to co najwyżej summa pacyfizmu charakterystycznego dla wielu Rosjan, sprowadzającego się do pragnienia, żeby kule nie latały nad ICH głowami. Jak latają w Ukrainie, to ok, byle hajs się zgadzał. W tym kontekście nowy kawałek Gufa to kolejny przejaw rozlewającej się po Rosji frustracji wojną, której nie da się wygrać i która zmieniła wektor, coraz mocniej uderzając – dosłownie – w rosyjskie terytorium, jak również ekonomiczny aspekt życia Rosjan, nawet tych dostatnich i lojalnych Kremlowi mieszkańców stolicy.

Tacy artyści jak Guf nigdy nie byli nonkonformistami, a co dopiero buntownikami. Szybko wchłonęły ich polityczno-biznesowe mechanizmy rządzące rosyjską przestrzenią publiczną, także kulturą. Nie było żadnych antywojennych deklaracji w 2022 roku ani pakowania walizek (zresztą we Mgle Guf wprost uderza w emigrantów). W nowym kawałku dumnego moskwianina znalazły się skargi na stolicę, która cały rok wygląda jak choinka ukraszona lampionami i światełkami. Ten sam artysta parę lat temu nagrywał wspólnie z Timati, raperem i biznesmenem wprost prokremlowskim, i burgerem z otwartej przez kolegę sieci restauracji wznosił toast za mera Moskwy Siergieja Sobianina.

Czytaj także Czarne chmury, nafta z nieba. Rosjanie wobec ukraińskich ataków na rafinerie Paulina Siegień

Ta hipokryzja – tudzież krótka pamięć – to wcale nie najciekawsze, co prezentuje moskiewski raper. W refrenie śpiewa, że na szyi nosi „diamentowy sierp i młot na złotym łańcuszku”, a w drugiej zwrotce, że tak w ogóle to jest dzieckiem Związku Radzieckiego i zna na pamięć nazwy wszystkich jego republik. Jak to się stało, że tak nas poróżnili, że przyjaciół nazywamy wrogami? – zastanawia się Guf, pokazując, że pięć lat krwawej wojny niczego go nie nauczyło i wciąż niczego nie rozumie, skoro wydaje mu się, lekiem na całe zło jest sowiecki imperializm i totalitaryzm. Przecież Putinowi też o to chodziło, więc co tu poszło nie tak? To już rapera nie zastanawia. Fascynujące, że nawet dla stosunkowo młodej osoby (urodził się w 1979 roku), która raczej zahaczyła niż wychowała się w ZSRR, nostalgia i sentyment przysłaniają rzeczywistość. A także wizję przyszłości.

Byłoby dobrze, gdyby tacy ludzie jak Guf posłuchali sobie ukraińskiego żołnierskiego rapu, np. Nord Division. Dowiedzieliby się, że tam, gdzie kiedyś były sojuzne republiki, nie ma już żadnych przyjaciół, a ich mieszkańcy wierzą, że miraż „raszystowskiego ZSRR czeka śmierć i zniszczenie”.

Komentarze

Krytyka potrzebuje Twojego głosu. Dołącz do dyskusji. Komentarze mogą być moderowane.

Zaloguj się, aby skomentować
0 komentarzy
Komentarze w treści
Zobacz wszystkie

Nowości

okładka książki "Naród obcych Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku" Ece Temelkuran

Naród obcych. Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku

Ece Temelkuran

od 59,90 

okładka książki "Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę" Wiktoria Amelina tłum. Hanna Pustuła-Lewicka

Patrząc na kobiety, patrząc na wojnę

Wiktoria Amelina

od 28,74 

"Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]" Dominika Lasota

Odwagi! [o zaangażowaniu młodych]

Dominika Lasota

od 27,93 

Okładka książki Macieja Gduli "Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny"

Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny

Maciej Gdula

od 59,90 

okładka książki "Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna" Andrzej Andrysiak, Janusz Kucharski

Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna

Andrzej Andrysiak, Janusz Kucharski

od 23,94 

Daniel Petryczkiewicz "Mała historia znikania. Opowieść o Rzece" okładka

Mała historia znikania. Opowieść o Rzece

Daniel Petryczkiewicz

od 28,74 

Piotr Wójcik "Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]"

Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]

Piotr Wójcik

od 19,14 

Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce

Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce

Przemysław Sadura, Julia Szostek, Michał Sutowski

od 0,00 

Czytaj także

Cory Doctorow

Komu imponuje korporacyjna gównomowa?

Walka o kościelny tron w Gruzji trwa. Rosja testuje nowe narzędzie kolonizacji
Siedmiu mężczyzn, większość o azjatyckich rysach, siedzi na krzesłach, ubrani są w wojskowe mundury, na uszach mają słuchawki

Najemnicy z Azji Południowej giną ku chwale Rosji. To spadek po kolonializmie

Hiperpolityka. Gdy mobilizacja wyborców nie ma już wpływu na instytucje
Łukasz Grajewski, autor książki o AfD

AfD jest partią teflonową, bo Niemcy są przestraszonym społeczeństwem

Makaron kontra faszyzm, czyli jak spaghetti wygrało z Mussolinim

Komu przeszkadza Święto Pracy?
Strefa Gazy

Cyfrowe ludobójstwo, inteligentne getto. Palantir w Strefie Gazy
0
Komentujące wszystkich krajów, łączcie się!x