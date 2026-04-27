🪆 Blok wschodni

Czarne chmury, nafta z nieba. Rosjanie wobec ukraińskich ataków na rafinerie

W Anapie, kurorcie nad Morzem Czarnym, niedaleko plaży pływa gigantyczna plama mazutu. Lotniska nie działają, internetu nie ma, bo to blisko frontu. A teraz doszła do tego katastrofa ekologiczna w Tuapse.

Grupa prokuratorów i prokuratorek stojąca na tle dużego białego budynki, za którym z nieba unosi się czarny dym
Prokuratorzy z Tuapse, nadmorskiej miejscowości w Kraju Krasnodarskim, opublikowali w kwietniu zdjęcia z sadzenia drzew w mieście. Organizowana przed obchodami Dnia Zwycięstwa 9 maja akcja miała wedle opisu przyczynić się do zachowania zielonych obszarów miejskich. Oglądający te kadry zwrócili uwagę na dalszy plan. Umundurowani prokuratorzy i prokuratorki (w Rosji to też mundurówka) pozują na tle ciemnego, zadymionego nieba. W poście nie ma o tym ani słowa, ale w czasie, kiedy odbywa się sadzenie drzew, od kilku dni pali się terminal naftowy w tuapsińskim porcie.

Gaszenie pożaru idzie opornie. Doświadczony strażak wyjaśnia w programie The Breakfast Show, prowadzonym przez grono emigracyjnych rosyjskich dziennikarzy, że w regionach (czyli poza Moskwą i Petersburgiem) nie ma ani sprzętu, ani dość personelu, by mierzyć się z takim żywiołem. Służby pokazują więc zdjęcia z gaszenia pożaru, na których widać podnoszący się strumień wody na tle ognia i dymu. Strażak tłumaczy, że woda kierowana na tak potężny pożar wyparuje, zanim zbliży się do jego źródła. Poza tym woda jest gęstsza od ropy, więc jeśli już trafi do zbiorników z paliwem, to opadnie na dno, a na powierzchni wciąż będzie paląca się ropa. Krótka lekcja najprostszej fizyki, którą warto sobie przypomnieć.

Pożar trwa kolejne dni. Tuapse – malowniczo położone miasteczko, które pełni też funkcję wypoczynkową, spowite jest czarnym, duszącym dymem, ale władze w ogóle o nim nie wspominają. Tymczasem z nieba zaczyna padać czarny deszcz, zostawiając na wszystkich powierzchniach tłustą warstwę. Osiada na samochodach, oknach, na ławkach i placach zabawach, na ludziach – w sieci krąży filmik z ojcem próbującym domyć czarne ręce swojego dziecka, które wróciło ze szkoły – i na zwierzętach. Miejscowi aktywiści proszą o pomoc w myciu miejskich kotów i bezdomnych psów, których sierść skleił naftowy osad. W komentarzach coraz częściej pojawia się porównanie sytuacji w Tuapse do Czarnobyla, czyli synonim wielkiej i groźnej dla ludzi katastrofy, którą władze próbują ukryć i przemilczeć.

Dopiero po trzech dniach lokalna administracja wydaje komunikat, w którym prosi mieszkańców, by w miarę możliwości siedzieli w domach i zamkniętych pomieszczeniach, częściej sprzątali na mokro, nosili okulary zamiast soczewek kontaktowych, a na ulicach maski. Miejskie służby przyznają, że w niektórych dzielnicach odnotowano dwukrotne, a nawet trzykrotne przekroczenie dopuszczalnych stężeń benzenu, ksylenu i sadzy w powietrzu. Władze dodają, że sytuacja się znormalizuje, kiedy pożar zostanie ugaszony. Przyrodnicy i eksperci nie są co do tego przekonani – ich zdaniem skutki dla środowiska i zdrowia ludzi będą odczuwalne przez lata.

Kadry z Tuapse obiegają rosyjski internet, dokładając się do panującej w ostatnich tygodniach frustracji i pesymizmu związanego z sytuacją w kraju – kryzysem ekonomicznym, zaostrzającą się cenzurą, brakiem perspektyw rozwoju. Wojna się w tych rozważaniach nie pojawia, groźba paru lat więzienia za dyskredytację czy fejki o wojnie skutecznie zdyscyplinowała Rosjan i Rosjanki.

W sieci trafiam na komentarze ludzi z regionu, którzy żalą się, że „Kraj Krasnodarski został dobity”. Bo w Anapie (innym kurorcie nad Morzem Czarnym) niedaleko plaży pływa gigantyczna plama mazutu, lotniska nie działają, internetu nie ma, bo to blisko frontu, a teraz jeszcze katastrofa ekologiczna w Tuapse. Wiralem staje się nagranie z płaczącą kobietą, która rozpacza: „Chciałam z dzieckiem mieszkać nad morzem, ale całe morze jest zajebane mazutem, kurwa. Wszystko zniszczone. Latają te drony, wszystko rozwalają, nie wiesz, czy w ogóle przeżyjesz, kurwa, ty i twoje dziecko!”

okładka książki "Historia świata w siedmiu tanich rzeczach"

Historia świata w siedmiu tanich rzeczach

Raj Patel, Jason W. Moore

od 31,14 

okładka książki "Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje"

Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje

Byung-Chul Han

od 32,94 

Skradziona duma. Strata, wstyd i triumf prawicy • Arlie Hochschild

Skradziona duma. Strata, wstyd i triumf prawicy

Arlie Russell Hochschild

od 26,34 

okładka książki "Dostatek" | Ezra Klein, Derek Thompson

Dostatek

Derek Thompson, Ezra Klein

od 38,34 

okładka książki "Cześć pracy. O kulturze zapierdolu"

Cześć pracy. O kulturze zapierdolu

Zofia Smełka-Leszczyńska

od 21,54 

Okładka książki "Duch nadziei i inne eseje" Byung-Chul Han

Duch nadziei i inne eseje

Byung-Chul Han

od 29,94 

Okładka książki "Trudny wiek" | Anda Rottenberg

Trudny wiek

Anda Rottenberg

od 33,54 

okładka książki "Niewidzialna doktryna" • G. Monbiot, P. Hutchison

Niewidzialna doktryna. Tajna historia neoliberalizmu

Peter Hutchison, George Monbiot

od 23,94 

Ale trafiam też na artykuły, z których wynika, że sezon turystyczny nie jest zagrożony, masowych rezygnacji z wykupionych wycieczek nie ma, a w internecie szerzy się niepotrzebna panika. W to, że Rosjanie będą kąpać się w brudnym morzu i wylegiwać na plażach pod naftowym deszczem, jestem w stanie uwierzyć. W końcu od paru lat jeżdżą na okupowany Krym, gdzie czasem z plaży trzeba uciekać przed ostrzałem, albo nad morze na innych okupowanych terenach Ukrainy, np. do Bierdiańska, gdzie droga leży w pobliżu strefy działań zbrojnych. Na tym tle zatrucie toksycznymi odpadami naftowymi to jak typowa wyjazdowa jelitówka.

Pożar należących do Rosniefti rafinerii i morskich terminali naftowych w Tuapse był wynikiem ukraińskich ataków. Drony uderzyły w Tuapse najpierw 16, a potem 20 kwietnia. W poprzednich miesiącach i latach (od 2024 roku) port i rafineria nad Morzem Czarnym były już celami ukraińskich nalotów, ale dopiero kwietniowe ataki wywołały ogromne szkody. Osintowcy [specjaliści zajmujący się białym wywiadem – przyp. red.] szacują, że w ten sposób zniszczono jakieś 61 proc. rezerw w zbiornikach paliwa.

Jak mówiliśmy z Wojciechem Siegieniem w „Wojnach Dawidów”, ukraińska armia coraz śmielej i skuteczniej atakuje dronami rosyjskie tyły, nie oglądając się na sytuację na rynku paliwowym i nie zwracając uwagi na utyskiwania swoich partnerów, że niszczenie rosyjskiej infrastruktury naftowej jeszcze bardziej – po amerykańsko-izraelskiej wojnie w Iranie – podbija ceny i rodzi niestabilność. Celem Ukrainy jest bowiem możliwie jak najsprawniejsze zniszczenie tego, co daje Rosji dochody budżetowe, a więc kasę na wojnę. Podczas gdy w Rosji kończą się pieniądze, konfliktują elity (cywilna z siłową), buzują społeczne emocje, a najbardziej zagorzali apologeci wojny najwyraźniej stracili wiarę w jej sukces i sens – na horyzoncie znowu majaczy nadzieja, że Ukraina może wygrać.

Nowości

Okładka książki Macieja Gduli "Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny"

Jak uniknąć tragedii? William Szekspir a świat współczesny

Maciej Gdula

od 59,90 

okładka książki "Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna" Andrzej Andrysiak, Janusz Kucharski

Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna

Andrzej Andrysiak, Janusz Kucharski

od 23,94 

Daniel Petryczkiewicz "Mała historia znikania. Opowieść o Rzece" okładka

Mała historia znikania. Opowieść o Rzece

Daniel Petryczkiewicz

od 28,74 

Piotr Wójcik "Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]"

Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]

Piotr Wójcik

od 19,14 

Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce

Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce

Przemysław Sadura, Julia Szostek, Michał Sutowski

od 0,00 

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Artur Troost

od 39,90 

okładka książki "Naród obcych Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku" Ece Temelkuran

Naród obcych. Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku

Ece Temelkuran

od 59,90 

okładka książki "Bez szacunku. Kryzys społeczny" Byung-Chul Han

Bez szacunku. Kryzys społeczny

Byung-Chul Han

od 49,90 

