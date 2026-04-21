Słowacja na greckiej drodze do bankructwa

75-letnia Mária Baroníková z Łuczeńca – niewielkiego miasta na południu kraju, gdzie czas jakby zatrzymał się dobrych kilkadziesiąt lat temu – ma swój własny kalendarz ekonomiczny. Odmierza go litrami paliwa. Tankuje tylko raz w miesiącu, a kiedy bak opustoszeje, jej stary samochód zostaje pod domem. Wtedy Mária przesiada się na rower albo idzie pieszo. To jej osobista „konsolidacja finansów” – termin tak chętnie odmieniany przez rządowych urzędników w stolicy.

Mária jest jedną z 980 tysięcy Słowaków – niemal 20 procent populacji – którzy balansują na granicy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Wybór, przed którym staje każdego miesiąca, brzmi jak ponury żart: wykupić leki na receptę czy kupić świeże warzywa?

– Wiele osób nie odbiera leków z apteki, bo po prostu nie stać ich na to – mówi cicho. Żeby starczyło na czynsz i media, które pochłaniają większość dochodu, Mária oszczędza na wszystkim. Zamiast drogich suplementów diety, które zaleca lekarz, kupuje w spożywczym zwykłe drożdże. – Mają witaminy z grupy B – tłumaczy.

„Kukurydza” i zapach „papalášstva”

W tym samym czasie w centrum Bratysławy trwa wykańczanie wnętrz charakterystycznego, okrągłego budynku dawnego internatu, znanego jako „kukurydza”. Dziś ma stać się nową siedzibą Ministerstwa Obrony. Definicja „oszczędności” nabiera tu nowego znaczenia. Minister Robert Kaliňák – wicepremier i czołowa postać partii Smer – przekonuje, że wyposażenie musi być „adekwatnie higieniczne i automatyczne”. Dlatego podatnik zapłacił 600 euro za każdą sztukę bidetu i pisuaru. Dla rządu to koszt niezauważalny, ale dla pani Márii to niemal cała miesięczna emerytura.

Budynek „Kukurydzy” stał się pomnikiem marnotrawstwa i rażącego braku solidarności. To klasyczny przykład słowackiego „papalášstva”. To słowo nie ma idealnego polskiego odpowiednika, ale oznacza specyficzną mieszankę partyjniactwa, elitaryzmu i poczucia absolutnej bezkarności władzy, która jest święcie przekonana o tym, że państwowe pieniądze są jej naturalnym zasobem.

Resort kierowany przez Kaliňáka z rozmachem godnym naftowych szejków urządza ministerialne wnętrza. Na liście zakupów znalazły się m.in. drzwi wewnętrzne za 3300 euro od skrzydła (łącznie 200 sztuk), okna warte 60 tysięcy euro za sztukę (cena trzykrotnie wyższa od rynkowej) oraz gigantyczny ekran LED za 400 tysięcy euro.

Ta „estetyka władzy” generuje również realne problemy, jak zanieczyszczenie świetlne. Głos mieszkańców nie przebija się jednak przez potrójne szyby ministerialnych okien.

Obywatel zaciska pasa

Podczas gdy rząd wzywa do wyrzeczeń, ceny rosną, podatki idą w górę, a wynagrodzenia netto maleją. Efekt trzeciej fali konsolidacji jest prosty: Słowacy płacą więcej, a zostaje im mniej. Statystyczny obywatel coraz częściej patrzy w pusty portfel – mimo wzrostu płacy minimalnej do 915 euro jego realna siła nabywcza wyraźnie spadła. Słowacja staje się miejscem, gdzie za codzienne życie płaci się coraz więcej.

Ten dysonans pogłębia poczucie niesprawiedliwości, bo w szczycie kryzysu rząd po cichu podniósł wynagrodzenia ministrów i premiera, łamiąc wcześniejsze obietnice o ich zamrożeniu – i to już kolejny raz w ciągu zaledwie dwóch i pół roku. Dochód Roberta Ficy przekracza dziś 12 tysięcy euro miesięcznie, czyli około ośmiokrotność średniej pensji w kraju. Kryzys nie dotyka wszystkich.

Grecki cień nad Dunajem

Kiedy słowaccy ekonomiści używają terminów takich jak „scenariusz grecki” czy „droga do Aten”, nie chodzi o metaforę, lecz konkretny mechanizm, który przypomina to, co działo się w Grecji w 2010 roku. Michal Horváth z Narodowego Banku Słowacji (NBS) punktuje: zamiast głębokich reform, rząd Roberta Fico wybrał drenaż kieszeni obywateli. Do tego wydatki socjalne, którymi władza kupuje sobie bierność najbiedniejszego elektoratu, spuchły z 34 proc. do niemal 41 proc. budżetu. To gigantyczna machina, której słowackie PKB – rosnące w anemicznym tempie 0,9 proc. – nie jest już w stanie udźwignąć.

Według prognoz Rady ds. Odpowiedzialności Budżetowej (RRZ), dług brutto Słowacji w 2029 roku może osiągnąć poziom 120 miliardów euro, co odpowiadałby wartości 75 proc. PKB Słowacji.

– Jest bardzo źle, to krach państwa – ostrzega była premier Iveta Radičová. I trudno nie przyznać jej racji, patrząc na mapę przemysłową kraju.

Słowacja, dotąd „przemysłowe serce Europy”, zaczyna krwawić. Samsung w Galancie zamyka fabrykę telewizorów, pracę straci blisko 800 osób; Ecco w Martinie zamknęło fabrykę butów, zwolniono 650 osób; zakład przetwórstwa drewna Bukóza we Vranovie nad Topľou ogłosiła upadłość, pracę straciło ponad 700 pracowników; producent elektroniki Foxconn Slovakia z Nitry zwolni 300 osób. Jeden z największych pracodawców na Słowacji – Volkswagen Slovakia – przegrał rywalizację o produkcję nowego elektrycznego modelu ID.1 na rzecz Lizbony, a słowacki GymBeam przenosi siedzibę z Koszyc do Austrii, uciekając przed podatkami. Każda zamknięta fabryka oznacza nie tylko utratę miejsc pracy, ale też upadek całego ekosystemu: dostawców, transportu, usług.

W 2025 roku zlikwidowano rekordowe 66 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych – najwięcej w historii kraju. Bezpośrednią przyczyną są nowe podatki i rosnące obciążenia.

Ucieczka z „tatrzańskiego tygrysa” i pustki w portfelu

Dla młodych Słowaków odpowiedź na pytanie „co robić?” jest prosta: wyjechać. Praga, Wiedeń, Berlin – tam za tę samą pracę dostają o jedną trzecią więcej „na rękę”. Wyjeżdża co piąty student. Ponad połowa z nich nie planuje powrotu. To drenaż mózgów, który za dekadę zamieni Słowację w wielki dom (nie)spokojnej starości w stanie ruiny.

Omawiana w mediach sytuacja pielęgniarki Zdeny z Trnawy ilustruje to, jak rządowe szukanie oszczędności uderza nawet w pracowite i samodzielne osoby. Zdena pracuje na pełny etat w szpitalu w Trnawie, a jako samotna matka trojga dzieci, aby opłacić czynsz i kredyt, dorabia, opiekując się ciężko chorymi w ich domach. Jej sytuacja finansowa się pogorszyła po wprowadzeniu kolejnego pakietu oszczędnościowego, bo teraz traci średnio 50 euro miesięcznie. Połowę jej wypłaty pochłania czynsz i kredyt. Nawet nie chce myśleć, co będzie, jeśli czynsz wzrośnie choćby o kilkadziesiąt euro.

– To nie jest ani państwo socjalne, ani prorodzinne; dzieci budzą jego zainteresowanie tylko do momentu narodzin – powiedziała gorzko Zdena w rozmowie z mediami. Potwierdzają to statystyki: ponad 38 procent niepełnych rodzin na Słowacji jest bezpośrednio zagrożonych ubóstwem.

Pętla się zaciska

Kiedy minister Kaliňák mówi o „ekologicznej i kojącej atmosferze pracy” po instalacji ściany z mchu za setki tysięcy euro, a minister Šimkovičová planuje kolejne projekty dla wybranych, Pani Mária z Łuczeńca pompuje koła w swoim rowerze, by kupić drożdże i chleb, który znów podrożał, a Zdena z Trnawy po dyżurze w szpitalu biegnie do drugiej pracy.

Słowacka pętla zaciska się coraz mocniej. A historia uczy jednego: kiedy ludziom kończą się pieniądze, przestają patrzeć na ceny w sklepach. Zaczynają patrzeć na tych, którzy doprowadzili do ich wzrostu. Pytanie tylko, czy przez te potrójnie przeszklone okna za 60 tysięcy euro za sztukę ktokolwiek w Bratysławie jeszcze usłyszy głos ulicy.