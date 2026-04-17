Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Przekaż Przekaż
🪆 Blok wschodni

Śmierci już nie ma. W Rosji generatywna AI „ożywia” poległych na froncie

W produkcji „wideopożegnań” wyspecjalizował się już szereg rosyjskich producentek – bo najczęściej zajmują się tym kobiety.

ObserwujObserwujesz
Obraz wygenerowany przez AI, podzielony na pół. Po lewej: rosyjski żołnierz ukazujący się na szarym zachmurzonym niebie, na dole kobieta w średnim wieku patrząca w górę. Po prawej: żołnierz trzyma kobietę w ramionach
Cyrk
Gniew

2

Mężczyzna w mundurze przytula żonę, potem dzieci. Następnie odwraca się i po wysokich schodach wspina się do… nieba. W tle czasem pojawiają się anioły, czasem flagi Rosji. Rosyjska służba BBC opublikowała obszerny tekst o tym, jak rodziny, przede wszystkim wdowy rosyjskich żołnierzy, wykorzystują sztuczną inteligencję, by wskrzesić swoich mężów w celach żałobnych. Z tej możliwości często korzystają żony żołnierzy, którzy zginęli czy zaginęli na froncie. Ich bliscy nie znają daty ani okoliczności śmierci, nie mają możliwości pochówku. Wtedy AI staje się pośredniczką w procesie pożegnania z utraconą osobą.

Czytaj także Na wojnie z anglicyzmami. Rosja się rusyfikuje Paulina Siegień

W produkcji takich wyspecjalizował się już szereg rosyjskich producentek – ze wspomnianego tekstu wynika, że zajmują się tym najczęściej kobiety. Nie są to żadne domy mediowe (jeszcze) ani pododdziały firm PR, a zwyczajne osoby, które zaczynały od generowania filmów ze swoimi zmarłymi na wojnie mężami, ojcami czy braćmi, pokazywały je w sieci, ktoś z komentujących pytał, czy też mógłby takie mieć. Zgłaszały się kolejne klientki i z czasem okazywało się, że na cyfrowym ożywianiu rosyjskich mężczyzn można nieźle zarobić.

Według informacji zebranych przez BBC, w Rosji żałobne deepfake’i rozkwitły jako biznes w 2025 roku. Jedna z producentek tzw. Wideopożegnań, Anna Korablewa, wyjaśnia jego uwarunkowania jakby nigdy nic: „Rok temu popyt na szkolenia z zakresu tworzenia treści opartych na sztucznej inteligencji był ogromny – wtedy praktycznie nie było konkurencji. Codziennie otrzymywałam kilkadziesiąt, a nawet kilkaset wiadomości. Obecnie rynek jest już nasycony i, moim zdaniem, popyt spadł kilkaset razy”. Mimo to jej dochody nie spadły znacząco: w ciągu roku udało się zgromadzić bazę klientów, z których wielu wraca, aby zamówić film z okazji rocznicy śmierci lub urodzin zmarłego. „Dla mnie, jako mamy na urlopie macierzyńskim, jest to, szczerze mówiąc, niezłe dodatkowe źródło dochodu: łączę obowiązki rodzinne z realizacją zleceń w wolnym czasie” – mówi Korablewa.

Każdy ma taki cyberpunk, na jaki zasłużył. W Polsce robot gania dziki w mieście, w Rosji splot kapitalizmu wojny i nowych technologii objawił się formie cyfrowego zmartwychwstania, które sprawia, że śmierć przestaje być taka straszna. Pust’ wsio gorit. Smierti bolsze niet (Niech wszystko płonie. Śmierci już nie ma) – śpiewał prawie dekadę temu popularny rosyjski zespół IC3PEAK, niejako przepowiadając ten nekrofilny nihilzim, który opanował społeczeństwo. Zabawne, że wtedy władze Rosji, które parę lat później zaczęły mordować Ukrainki i Ukraińców, a na bezsensownej wojnie ugrobiły co najmniej 200 tysięcy Rosjan, w twórczości IC3PEAK dostrzegały niebezpieczne treści, które mogłyby źle wpłynąć na młodzież, i zakazały zespołowi koncertów.

Portal Wiorstka w podobnym duchu pisze o rosyjskich żołnierskich wdowach, które sądzą się z klinikami w sprawie procedury in vitro. Lekarze odmawiają im bowiem zabiegu z wykorzystaniem pobranego wcześniej materiału biologicznego, bo ojciec nie jest fizycznie obecny i np. nie może podpisać dokumentów. Kwestia pośmiertnych praw reprodukcyjnych urasta właśnie w Rosji do rangi pilnej sprawy do uregulowania. „Jak może być obecny, skoro zaginął bez śladu? Szukam go non stop. […] To moja ostatnia szansa na urodzenie dziecka” – skarży się mieszkanka Samary w rozmowie z członkinią Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej Jekateriną Kołotowkiną. „Jej partner oddał materiał do zapłodnienia dzień przed wyjazdem na wojnę” – relacjonuje Wiorstka.

Słuchaj:

Jak policzyli dziennikarze portalu, w ciągu ostatnich dwóch lat w ośmiu regionach Rosji żony żołnierzy podawały do sądu kliniki in vitro, by uzyskać zgodę na wykorzystanie materiału biologicznego pochodzącego od mężczyzn, którzy walczą, zaginęli albo zostali zabici na froncie w Ukrainie.

15 i 16 kwietnia w wyniku rosyjskich ataków rakietowo-dronowych w Ukrainie zostało zabitych 18 osób. W Kijowie zginął 12-letni chłopiec, w Dnieprze ciężko ranna została 14-letnia dziewczynka. Kilkadziesiąt osób odniosło obrażenia. Tej samy nocy ukraińska armia atakowała Rosję dronami. W Kraju Krasnodarskim część trafiła w cel, którym była rafineria w miejscowości Tuapse, wywołując potężny pożar, a część została zestrzelona. Odłamki spadły m.in. na dom jednorodzinny – według informacji przekazanej przez rosyjskiego gubernatora regionu zginęła dwójka dzieci w wieku 14 i 5 lat.

„Pust’ wsio gorit. Smierti bolsze niet”tak śpiewał opozycyjny, a dzisiaj antywojenny rosyjski zespół IC3PEAK jeszcze w 2018 roku.

Komentarze

Krytyka potrzebuje Twojego głosu. Dołącz do dyskusji. Komentarze mogą być moderowane.

Zaloguj się, aby skomentować
0 komentarzy
Komentarze w treści
Zobacz wszystkie

Czytaj także

Wygenerowany przez AI Donald Trump jako Jezus kładzie dłoń na głowie Dominika Tarczyńskiego w czapce "Make Europe Great Again", po lewej Karol Nawrocki unoszący kciuk do góry, za nim Przemysław Czarnek zasłaniający dłonią twarz, po prawej Adam Bielan patrzący na Trumpa trzymając rękę na Piersi, za nim Jarosław Kaczyński w czapce MAGA, nad nim orzeł

Papież czy Trump? PiS między Watykanem a Waszyngtonem
Po prawej Nurul Amin Shah Alam, mężczyzna w średnim wieku z widoczną wadą wzroku, w tle śnieg, po lewej stronie kawałek choinki z wetkniętą flagą USA

Niewidomy uchodźca zamarzł na śmierć. Raport z sekcji zwłok: to zabójstwo

Zarób 120 dolarów i pomóż bogaczowi żyć wiecznie
Piotr Ikonowicz

Czas bezprawia
Widok na meczet w Dżibuti z niewielkim minaretem, pod nim stoją stare samochody, w centrum zdjęcia znajdują się trzy odwrócone tyłem kobiety w hidżabach, idące w kierunku meczetu

Najważniejszy kraj, którego „nie ma”. Dlaczego światowe potęgi płacą krocie za obecność w Dżibuti?

Wahadło wychyla się w drugą stronę? 7 powodów, dla których prawica zaczyna przegrywać

„Wnieść wkład we wspólne zwycięstwo”. Rosjanki na froncie w Ukrainie

Czy tylko prawica może zatrzymać prawicowy populizm?