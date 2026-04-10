🪆 Blok wschodni

Na wojnie z anglicyzmami. Rosja się rusyfikuje

Od 1 marca tekst na szyldach, reklamach, w menu restauracji i w cennikach usług dla klientów musi być napisany po rosyjsku i cyrylicą. Brzmi zabawnie, ale dla Rosjan to już nie jest kolejna zwykła fanaberia władzy.

Minął już miesiąc, odkąd w Rosji obowiązuje nowe prawo, nazywane ustawą o szyldach albo ustawą o rusyfikacji. Według władz jest to zaś prawo o ochronie języka rosyjskiego, bo rosyjski w Rosji jest zagrożony ekspansją alfabetu łacińskiego i słów obcego pochodzenia, głównie anglicyzmów. 

Od 1 marca tekst na szyldach, reklamach, w menu restauracji i w cennikach usług dla klientów musi być napisany po rosyjsku i cyrylicą. Jeśli jest w języku obcym, to powinien zostać powtórzony po rosyjsku, w dokładnym tłumaczeniu i przy zachowaniu identycznego rodzaju, koloru i rozmiaru czcionki.

W ustawie szczególną uwagę zwrócono na nazwy osiedli mieszkaniowych, które również powinny być formułowane wyłącznie w języku rosyjskim i w zapisie cyrylicznym. Z przestrzeni rosyjskich miast mają zniknąć nie tylko wyszukane nazwy knajp, kwiaciarni i sklepów, ale też wszystkie przezroczyste wstawki typu lunch, open, exit

Może i brzmi to wszystko zabawnie, ale rosyjskie firmy rzeczywiście chętnie korzystają z obcojęzycznych słów i nie stronią od zapisu łaciną. Tak jest bardziej światowo, znamy to przecież z własnego podwórka. Nowe prawo ma zadać ostateczny cios osiedlom Edelwajs czy Skaj Fort, West Park czy Repablik. 

Władze miały oczywiście na uwadze patriotyzm, ale i komfort klientów, którzy powinni mieć możliwość zapoznania się z ofertą bez konieczności korzystania ze słownika czy znajomości języka obcego. Słowa obcego pochodzenia będą dopuszczalne, o ile znajdują się w słowniku wyrazów obcych Rosyjskiej Akademii Nauk. 

Od przepisów o rusyfikacji są wyjątki. Nie będą dotyczyły zarejestrowanych marek i znaków handlowych. Rosyjski marketplace Wildberries nie zmieni raczej nazwy na Dzikie Jagody. Nie będzie też Адидаса zamiast swojskiego Adidasa. 

Na razie na rosyjskich ulicach nie widać wielkiej językowej rewolucji. O wrażenia z działania nowej ustawy zapytał swoich followersów przewodniczący rosyjskiej dumy Wiaczesław Wołodin. 70 proc. użytkowników odpowiedziało, że nie dostrzega różnicy. 

Wołodin ankietę opublikował na swoim kanale w państwowym rosyjskim komunikatorze Max. Złośliwcy podkreślają, że od 1 marca patriotycznie wypada nazywać go Mach (rosyjska litera x to fonetyczne ch). W tym przypadku podmiana była łatwa, bo wszystkie trzy litery są identyczne w alfabecie łacińskim i cyrylicznym, ale co zrobić z literą „z”, która stała się, chyba raczej przypadkowo, symbolem rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie – tego nie wie nikt. 

Nie jest jasne, kto ma egzekwować zapisy ustawy, w tym system kar dla opornych właścicieli. Czy powinien to być urząd skarbowy, czy może jakaś specjalna policja językowa? Dyskusje trwają. 

W oczekiwaniu na jej wyniki niektóre rosyjskie firmy postanowiły nie spieszyć się z wymianą, inne stwierdziły, że nie ma sensu zwlekać. Ale ich właściciele nie ukrywają irytacji, bo nowe przepisy wchodzą w życie mniej więcej w tym samym czasie, kiedy mały i średni biznes dostaje również podwyżkę podatków, obniżenie progu VAT-u i kiedy koniunktura na rynku sprawia, że i tak trudno utrzymać się na powierzchni. 

Od początku roku rosyjskie portale rozpisują się o rekordowej liczbie zamykanych w największych miastach kawiarni, restauracji i sklepów. Do tego dochodzą ostatnie przeboje z internetem, nawet w Moskwie i Petersburgu, które utrudniają firmom pracę i sprzedaż. A na początku kwietnia w Rosji dwukrotnie doszło do masowej awarii serwisów internetowych banków, w rezultacie Rosjanie byli na kilka godzin odcięci od swoich pieniędzy. Najprawdopodobniej było to związane z próbami blokowania serwisów VPN, z których powszechnie korzystają do obchodzenia cenzury w sieci. Banki dla zabezpieczenia połączeń i transakcji również używają protokołów VPN. 

Daniel Petryczkiewicz "Mała historia znikania. Opowieść o Rzece" okładka

Mała historia znikania. Opowieść o Rzece

Daniel Petryczkiewicz

od 41,93 

Piotr Wójcik "Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]"

Trumponomika [o ekonomii Donalda Trumpa]

Piotr Wójcik

od 19,14 

Ludzie bezwstydni. Dynamika emocjonalna populizmu w Polsce

Przemysław Sadura, Julia Szostek, Michał Sutowski

od 0,00 

Utracony kompas [o europejskiej lewicy]

Artur Troost

od 39,90 

okładka książki "Naród obcych Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku" Ece Temelkuran

Naród obcych. Jak odbudować wspólny dom w XXI wieku

Ece Temelkuran

od 59,90 

okładka książki "Bez szacunku. Kryzys społeczny" Byung-Chul Han

Bez szacunku. Kryzys społeczny

Byung-Chul Han

od 49,90 

Pakiet książek Rafała Dajbora

Rafal Dajbor

od 125,00 

"07 zgłoś się. Milicyjny serial wczechczasów" Rafał Dajbor okładka książki

07 zgłoś się. Milicyjny serial wszech czasów

Rafal Dajbor

od 28,74 

okładka książki "Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce"

Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce

Kornelia Sobczak

od 28,74 

"Muzea w czasach polikryzysu" redakcja: Kaja Puto, Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz

Muzea w czasach polikryzysu [o instytucjach sztuki]

Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz, Kaja Puto

od 0,00 

Na tym tle wymiana szyldów to już nie jest zwykła fanaberia władzy, do której trzeba się po prostu dostosować, to kolejny, wcale niemały koszt, który pojawia się w kryzysowym momencie. „Dobijają biznes” – tak mniej więcej sytuację komentują blogerzy i sami przedsiębiorcy, zastanawiając się, co jeszcze zabierze im, albo czego zabroni Kreml. 

koztrt
2026-04-10 08:32

A wy nie mowicie „hbo” zamiast „ejczbio”?

mx
2026-04-10 12:21
Odpowiedź do  koztrt

Możemy mówić jak chcemy. To jest drobna różnica, pomiędzy dyktaturą, a demokracją.

Agnieszka Wiśniewska
2026-04-10 09:54

ale co zrobić z literą Z”? Superciekawe 🙂

mroszczakmikolaj
2026-04-10 15:19
Odpowiedź do  Agnieszka Wiśniewska

Proste – zastrzec jako znak handlowy.

19610731wg
2026-04-10 22:30

„Rosja się rusyfikuje”

Doceniam poczucie humoru!

