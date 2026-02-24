Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Przekaż Przekaż
Ołowiane dzieci, pół wieku później

Drugi tydzień możemy oglądać na Netflixie serial o Doktor Jolancie Wadowskiej-Król. Równolegle przez media przetacza się dyskusja o tym, na ile wiernie ukazuje on Katowice w latach 70. i epidemię ołowicy wśród dzieci.

Vendula Czabak rozmawia z Krzysiem Tomasikiem
Walka

Jeśli jeszcze nie wiecie, inspiracją dla serialu była książka Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia z 2020 roku. Jej autorem jest Michał Jędryka – Ślązak, który chciał przybliżyć zapomnianą historię ołowianych dzieci. Dla niego wszystko zaczęło się w szkole podstawowej. 1 września, po uroczystym apelu, podczas sprawdzania listy obecności okazało się, że z dwóch klas piątych nagle zrobiła się tylko jedna szósta. Gdzie zniknęli koledzy i koleżanki? Wywiozła ich czarna wołga? Porwał Bebok?

Jędryka opowiada o tych dzieciach, o dzieciństwie wśród katowickich bloków i o epidemii ołowicy, która wykreślała nazwiska z listy uczniów. Przede wszystkim jednak przypomina postać Jolanty Wadowskiej-Król, „Matki Boskiej Szopienickiej” – lekarki, która o te dzieci walczyła.

Podcast o książkach

Vendula Czabak i Krzysztof Tomasik rozmawiają o książkach Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

Czytaj także Czego uczy nas historia Jolanty Wadowskiej-Król? Michał Jędryka

Polecają nowości, podpowiadają, po co warto sięgnąć, aby wiedzieć więcej, i zdradzają, co szykujemy dla was w najbliższym czasie.

Krytyczne książki to ich pasja i praca, o której mogą mówić godzinami. Na potrzeby podcastu starają się zmieścić w kilku zdaniach. Z naciskiem na „starają się”.

Posłuchaj też innych podcastów Krytyki Politycznej:

