Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Przekaż Przekaż
🗞️ W strefie gazet

W obronie influencerów, którzy utknęli w dubajskim teatrze działań wojennych

W czym jesteśmy lepsi od ajatollaha, który dał się zabić jak gamoń we własnej widzianej z kosmosu kwaterze, mimo że wrogowie zasadzali się na niego od dobrych 30 lat?

ObserwujObserwujesz
Walka

Wielu polskich influencerów lubiących spędzać czas w Dubaju nie zaliczy ostatniego weekendu do szczególnie udanych. Radość życia odbierały im nie tylko drony oraz resztki irańskich pocisków manewrujących czy utrudnienia w rozliczeniu usług barterowych między lokalnymi przedsiębiorcami a uzbrojonymi w smartfony krytykami ich towaru, ale też świętoszkowate głosy zawistnych Polaków, którzy nagle wymagają od każdego zainteresowania się światem wokół.

Ola i Jawor, para cieszących się dużą popularnością tiktokerów, wylądowała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich tuż przed atakiem sił izraelskich i amerykańskich na Iran. Gdy ta łamiąca wiadomość obiegła platformy społecznościowe i media plotkarskie, na parę posypały się gromy. Mimo to Jawor zachował przytomność umysłu i na hejterskie ataki miał gotową, z czasem pogłębianą pod względem argumentacji odpowiedź: nie śledzimy mediów.

Czytaj także Cztery lata później: czy dziennikarstwo nadal zmienia świat? Łukasz Łachecki

Nie śledzimy mediów, bo „gdybym miał z tych info korzystać, to bym musiał siedzieć w Polsce”. Nie wiem, kto to Epstein, bo „po prostu nie jestem fanem tych informacji i mnie to nudzi”. Wreszcie – dodaje Jawor, jakby jeszcze nie było pozamiatane – „wyzywanie kogoś z tego powodu świadczy tylko o ilorazie inteligencji Osoby, która dopuszcza się takich wyzwisk. To tak jakbym teraz Ciebie zapytał jak wygląda rynek Forex i zaczął cię wyzywać, bo nawet nie wiesz co to”.

Choć komunikat został przekazany w formie rolki ze ścianą tekstu, wyobraźnia sama podsuwa dźwięk rzucanego na podłogę mikrofonu.

Modelka zachwala systemy obrony przeciwrakietowej

Moim zdaniem styl życia Jawora i Oli godny jest pozazdroszczenia – cóż bowiem dała nam, pracownikom i konsumentom mediów, ta nasza polityczna wszechwiedza, żeby oceniać ludzi, którzy w zakładzie „mieć czy wiedzieć” postawili na poprawianie danych demograficznych, wygrzewanie się na słońcu i kolorowe koktajle? W czym jesteśmy lepsi od ajatollaha, który dał się zabić jak gamoń we własnej widzianej z kosmosu kwaterze, mimo że wrogowie zasadzali się na niego od dobrych 30 lat? W 2025 roku wydaliśmy książkę Marka Lilli Błoga ignorancja, która trochę komplikuje obraz „tych, którzy wolą nie wiedzieć”, ale – o paradoksie! – chyba wolimy nie przyjmować do wiadomości rozważań amerykańskiego profesora.

Pakiet książek Rafała Dajbora

Rafal Dajbor

od 125,00 

"07 zgłoś się. Milicyjny serial wczechczasów" Rafał Dajbor okładka książki

07 zgłoś się. Milicyjny serial wszech czasów

Rafal Dajbor

od 33,53 

okładka książki "Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce"

Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce

Kornelia Sobczak

od 33,53 

"Muzea w czasach polikryzysu" redakcja: Kaja Puto, Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz

Muzea w czasach polikryzysu [o instytucjach sztuki]

Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz, Kaja Puto

od 0,00 

okładka książki Michała Jędryki "Ołowiane dzieci" wyd. 2

Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia

Michał Jędryka

od 25,13 

Wielogłowa hydra Marcus Rediker, Peter Linebaugh

Wielogłowa hydra. Żeglarze, niewolnicy, pospólstwo i ukryta historia rewolucyjnego Atlantyku

Marcus Rediker, Peter Linebaugh

od 39,13 

Matki twórczynie

Ręka, która porusza kołyskę, trzyma pędzel

Agata Klepka, Sonia Jaszczyńska, Agnieszka Strzeżek

od 0,00 

okładka książki Daniela Muzyczuka "Zmierzch magów"

Zmierzch magów

Daniel Muzyczuk

od 33,53 

Ślady. Historia pewnego archiwum

Ślady. Historia pewnego archiwum

Joanna Ostrowska

od 39,13 

Bezradne i romantyczne • Aleksandra Korczak

Bezradne i romantyczne

Aleksandra Korczak

od 25,13 

Jawor i Ola nie byli jedynymi, którzy znaleźli się w ogniu krytyki i dronów – w Dubaju w momencie kryzysu byli też Andziaks i Luka, Dawid Kosiński, Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś i inne pokemony, które przez większość życia traktujemy z taką samą powagą, jak oni wiadomości o konfliktach zbrojnych. W tym gronie wyróżniała się Marcelina Zawadzka, Miss Polonia 2011 i finalistka Miss Universe 2012, która na swoim profilu przedstawiła szczegółowe informacje na temat niezawodności emirackich systemów bezpieczeństwa. „ZEA posiadają jeden z najnowocześniejszych warstwowych systemów obrony przeciwrakietowej na świecie – absolutnie najlepszy, jaki można kupić: THAAD – złoty standard w obronie przed rakietami balistycznymi dużej wysokości. ZEA były pierwszym krajem poza Stanami Zjednoczonymi, który go nabył” – poinformowała modelka.

Muszę przyznać, że modelki i triatloniści zachwalający takie czy inne zbrojenia w momencie dyskusji o programie SAFE budzą we mnie większe emocje niż para specjalizująca się w transmitowaniu własnego życia do internetu, która kupiła bilet do Dubaju i skoro nic nie stanęło na przeszkodzie, to z niego skorzystała. Nie ma się bowiem co łudzić, że Zawadzka informacje na temat uzbrojenia szejków zdobyła na drodze szczegółowej kwerendy, wertowania raportów ekspertów i mnożenia reporterskich wątpliwości.

Czytaj także OPiS Dei. Co łączy Karola Nawrockiego i papieża Jana Pawła II? Łukasz Łachecki

Jak pisał u nas niedawno Filip Konopczyński na podstawie raportu NASK Nastolatki 3.0, podobne informacje sufluje nam w większości sztuczna inteligencja. „Widać gwałtowny odwrót od tradycyjnych źródeł: popularność Wikipedii czy Google’a jako pomocy w edukacji spadła z 76 proc. i 63 proc. w 2018 roku do zaledwie 23 proc. i 45 proc. w 2024 roku. GenAI już stało się dla młodych pierwszym oknem na świat. Gwałtownie rośnie rola sztucznej inteligencji, z której korzysta już 70 proc. nastolatków, w tym prawie połowa regularnie. Przy braku nadzoru oraz kompetencji rodziców i nauczycieli chatboty nie tyle zastępują tradycyjne ściągawki, ale budują szkodliwe nawyki przyjmowania syntetycznych odpowiedzi bezkrytycznie” – pisze Konopczyński.

Supermetafora i dubajskie symulakrum

Uwięzieni w luksusowym resorcie influencerzy, korzystający z aplikacji BuzzBee czy Clapp App celem obniżenia kosztów egzotycznej wycieczki w zamian za pozytywną wzmiankę na Instagramie i zmuszeni przez ChataGPT do wiary w siłę systemów obronnych to świetny zalążek do jednej z supermetafor w stylu Jamesa Grahama Ballarda, powodujących, jak pisał dla Krytyki Politycznej Tomasz Kozak, „dezintegrację obiegowych wyobrażeń o człowieku, społeczeństwie, cywilizacji”, których wynikiem jest „ciągły, kalejdoskopowo przewrotny rozpad stereotypów antropologicznych i socjologicznych”.

Zmarły w 2009 roku Ballard w ciągu ostatnich 20 lat życia napisał kilka powieści i opowiadań, dziejących się w miejscach przypominających współczesny Dubaj – by wspomnieć choćby Kokainowe noce (1994) czy Super-Cannes (2000). Polacy, wreszcie mogący sobie pozwolić na machanie paszportami 20. gospodarki świata i szybko zapakować się do samolotu w poszukiwaniu słońca, mogą przejrzeć się w powieściach Brytyjczyka jak w lustrze – często krążą one wokół problemów opływającej w luksusy angielskiej klasy średniej.

Jeszcze 10 lat temu, po aferze z latającymi do Dubaju pracownicami seksualnymi, która weszła na stałe do kanonu spiskowo-seksistowskich opowieści, największe miasto ZEA było czymś w rodzaju miejskiej legendy na temat miasta – na peryferiach internetu sklejenie Dubaju z jedzeniem kału na życzenie bajecznie bogatych szejków funkcjonuje zresztą do dziś.

Mimo to Polacy latają dziś tam dwa razy częściej niż w 2015 roku. Nie przeszkodziły żadne plamy śmieci, histeria na punkcie jakości powietrza i niezmiennie wysoka pozycja Dubaju na liście najbardziej zanieczyszczonych miejsc na planecie, reputacja pustynnej błyskotki w rękach szejków, którzy mogą sobie dziś kupić znacznie więcej niż najpotężniejsi rosyjscy oligarchowie – nie daliśmy się nabrać na indywidualizację winy, mamy prawo do ciepła i odsolonej wody w kranie.

Lukratywnie, ale nie demokratycznie

Oburzenie na urlopujących influencerów razi tym bardziej, że zaledwie kilka miesięcy temu Krzysztof Stanowski z Kanału Zero zabrał kilku chłopaków do Arabii Saudyjskiej, mimo dość powszechnej wiedzy, że Muhammad ibn Salman niespecjalnie docenia „szczerą krytykę” i pilnuje, by obraz Saudów prezentowany przez odwiedzających zgadzał się z interesami księcia. Stanowski, Quebonafide, Kizo czy Krychowiak chętnie posłużyli za słupy reklamowe satrapy, ale odcinek okazał się tak ciekawy, jak wyspa Epsteina dla Jawora – obyło się więc bez konsekwencji i oburzenia.

W rzeczywistości duża część globalnej turystyki, a także ulubione „destynacje” Polaków to miejsca, które w tabeli krajów przestrzegających praw człowieka znajdują się na dużo dalszych pozycjach niż Polska w rankingu największych gospodarek. Turcja, Egipt, Tajlandia, Katar czy Maroko też mają spore szanse na zostanie „arenami” działań zbrojnych, przewrotów, protestów i zamieszek – a jednak trudno spodziewać się, że ktoś miałby pretensję do jakichś nieszczęśników z Hurghady, gdyby zostali ranni w zamachu terrorystycznym (co zresztą przytrafiło się polskiemu turyście w 2016 roku).

Czytaj także Pośród ogrodu siedzi ta królewska para Łukasz Łachecki

Moralne wzmożenie i atak na modelki czy handlujących nowoczesnymi toaletami blogerów technologicznych wyglądają śmiesznie, bo to nie ignorancja czy nawet poznawanie specyfikacji technicznej kopuły przeciwlotniczej z podsumowania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję zaprowadziły ich na leżaki w pustynnym, ba(udri)llardowskim symulakrum. Większość z nas czerpie dziś informacje o świecie w podobny sposób: powierzchowność naszej znajdującej się w całkowitym panowaniu algorytmów wiedzy wydaje się dobrym argumentem za tym, by nie krytykować za nią tych, którzy „powierzchowność” i „algorytmy” wycisnęli jak cytryny, jednocześnie nie musząc przejmować się procesami i wydarzeniami, na które nie mają żadnego wpływu.

Po tylu latach bombardowania nas dezinformacją spreparowaną w siedzibach obcych wywiadów, newsami nieustannie poprawiającymi nam samoocenę lub powodującymi uwierające FOMO, zaskakująco łatwo przyznać, że jeśli chodzi o bezmyślną konsumpcję, to jedziemy z niezainteresowanymi wieściami ze świata celebrytami na jednym wózku.

Komentarze

Krytyka potrzebuje Twojego głosu. Dołącz do dyskusji. Komentarze mogą być moderowane.

Zaloguj się, aby skomentować
0 komentarzy
Komentarze w treści
Zobacz wszystkie

Nowości

Pakiet książek Rafała Dajbora

Pakiet książek Rafała Dajbora

Rafal Dajbor

od 125,00 

"07 zgłoś się. Milicyjny serial wczechczasów" Rafał Dajbor okładka książki

07 zgłoś się. Milicyjny serial wszech czasów

Rafal Dajbor

od 33,53 

okładka książki "Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce"

Zośka i Rudy. O miłości, przyjaźni i Polsce

Kornelia Sobczak

od 33,53 

"Muzea w czasach polikryzysu" redakcja: Kaja Puto, Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz

Muzea w czasach polikryzysu [o instytucjach sztuki]

Łukasz Łachecki, Patrycja Wieczorkiewicz, Kaja Puto

od 0,00 

okładka książki Michała Jędryki "Ołowiane dzieci" wyd. 2

Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia

Michał Jędryka

od 25,13 

Wielogłowa hydra Marcus Rediker, Peter Linebaugh

Wielogłowa hydra. Żeglarze, niewolnicy, pospólstwo i ukryta historia rewolucyjnego Atlantyku

Marcus Rediker, Peter Linebaugh

od 39,13 

Matki twórczynie

Ręka, która porusza kołyskę, trzyma pędzel

Agata Klepka, Sonia Jaszczyńska, Agnieszka Strzeżek

od 0,00 

okładka książki Daniela Muzyczuka "Zmierzch magów"

Zmierzch magów

Daniel Muzyczuk

od 33,53 

Czytaj także

Oburza was ICE? U nas wcale nie jest lepiej

Szpiegują nas chińskie samochody… ale co mamy w zamian?

Piękni dwunastoletni. W Afganistanie coraz częściej znikają bez śladu

Polityka w USA już polaryzuje się wokół AI. Zagrożenie dla klasy średniej i walka o regulacje

Naziści Schrödingera albo czy Hitler był lewakiem

Atak Izraela na Iran przerywa negocjacje. Czy śmierć Chameneiego zmieni Bliski Wschód?
Złota medalistka Zimowych Igrzysk Olimpijskich Alysa Liu

Olimpijska iluzja wspólnoty. Sport już nas nie cywilizuje

Izrael w jednym rzędzie z Iranem, Rosja w tyle. Rekordowa liczba zabójstw dziennikarzy i tortury w więzieniach