Czy porucznik Borewicz pomógł obalić komunę?

Odpowiada Rafał Dajbor, dziennikarz, aktor i autor najnowszej książki o „milicyjnym serialu wszechczasów”, która ukazuje się w Wydawnictwie Krytyki Politycznej.

Czas trwania: 57 minut

Propagandę czego właściwie głosili twórcy serialu z Bronisławem Cieślakiem w roli głównej? Dlaczego porucznik Zubek jest poczciwy, a porucznik Jaszczuk wyłącznie żałosny? Ile dziewczyn na odcinek może spotkać oficer MO i czy telewizja Gierka promowała feminizm?

Pół wieku po emisji pierwszego odcinka rozmawiamy z Rafałem Dajborem, autorem najnowszej książki o „07 zgłoś się”.

"07 zgłoś się. Milicyjny serial wczechczasów" Rafał Dajbor okładka książki

07 zgłoś się. Milicyjny serial wszech czasów

Rafal Dajbor

od 41,93 

okładka książki "Jak u Barei, czyli kto to powiedział"

Jak u Barei, czyli kto to powiedział

Rafal Dajbor

od 27,93 

okładka książki "Mój mąż jest z zawodu dyrektorem"

Mój mąż jest z zawodu dyrektorem, czyli Jak u Barei 2

Rafal Dajbor

od 27,93 

okładka ksiażki "40-latek. Kulisy kultowego serialu"

40-latek. Kulisy kultowego serialu

Rafal Dajbor

od 30,73 

Rozmowy Sutowskiego

Burdon
2026-02-17 15:05

Rafał Dajbor ekspert od spraw serialu „07 zgłoś się ” i porucznika Borewicza, odtwórcy głównej roli już sam w sobie jest komiczny.Kto go zna?.Sutowski? Może ktoś jeszcze?
Mój Boże, czym KP się zajmuje i co stanowi awangardę tego portalu.
Oj nie ujedziecie daleko takimi tekstami, jak powiedział Marek Kondrat w serialu „płk Kwiatkowski”

0
0

