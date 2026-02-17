Propagandę czego właściwie głosili twórcy serialu z Bronisławem Cieślakiem w roli głównej? Dlaczego porucznik Zubek jest poczciwy, a porucznik Jaszczuk wyłącznie żałosny? Ile dziewczyn na odcinek może spotkać oficer MO i czy telewizja Gierka promowała feminizm?

Pół wieku po emisji pierwszego odcinka rozmawiamy z Rafałem Dajborem, autorem najnowszej książki o „07 zgłoś się”.

Rozmowy Sutowskiego

„Rozmowy Sutowskiego” to wideocast o tym, jak zbudować lepszą Polskę. Michał Sutowski pyta o to tych, którzy potrafią odsłonić tło, połączyć kropki, poukładać chaos – jeśli nie w kosmos, to przynajmniej w sensowną całość. To eksperci, analitycy, aktywiści. Z sercem bliżej lewej strony – zazwyczaj. Z chłodną głową – zawsze. Będzie o historii, ekonomii, klimacie, energii, transporcie, zdrowiu, polityce społecznej i międzynarodowej. Eko – tak, ezo – nie, doomism („zagładyzm”) i wieszcze apokalipsy mają wstęp wzbroniony. Tu wciąż wierzy się w oświecenie i postęp. Klasycy mawiali, że nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria; inni z kolei, że aby świat zmieniać, to trzeba go najpierw dobrze opisać. A może opowiedzieć? No to opowiemy. To znaczy: goście opowiedzą.

