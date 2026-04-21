Skąd brać nadzieję, gdy świat wali nam się na głowę?

Czy kagiebiści są szarmanccy? Kogo Polacy uczą demokracji i z jakim skutkiem? Jak się przeżywa końce, a potem nowe początki historii? Czy dzisiejsze dzieje Ukrainy to przyszłe dzieje Polski? Skąd bierze się zło, kto jest mu winien i co to jest nadzieja? Skąd ma to wszystko wiedzieć reporter i korespondent wojenny – i kto za tę wiedzę zapłaci?



W kolejnej rozmowie Sutowskiego z bardzo ciekawym człowiekiem na te i szereg innych pytań odpowiada Agnieszka Lichnerowicz – dziennikarka radiowa, autorka książki Idzie wojna? Spodziewaj się najlepszego, przygotuj na najgorsze (2025), przez ponad 20 lat związana z radiem TOK FM, od niedawna w radiowej Trójce.

Rozmowy Sutowskiego

„Rozmowy Sutowskiego” to wideocast o tym, jak zbudować lepszą Polskę. Michał Sutowski pyta o to tych, którzy potrafią odsłonić tło, połączyć kropki, poukładać chaos – jeśli nie w kosmos, to przynajmniej w sensowną całość. To eksperci, analitycy, aktywiści. Z sercem bliżej lewej strony – zazwyczaj. Z chłodną głową – zawsze.



Będzie o historii, ekonomii, klimacie, energii, transporcie, zdrowiu, polityce społecznej i międzynarodowej. Eko – tak, ezo – nie, doomism („zagładyzm”) i wieszcze apokalipsy mają wstęp wzbroniony. Tu wciąż wierzy się w oświecenie i postęp. Klasycy mawiali, że nie ma lepszej praktyki niż dobra teoria; inni z kolei, że aby świat zmieniać, to trzeba go najpierw dobrze opisać. A może opowiedzieć? No to opowiemy. To znaczy: goście opowiedzą.

