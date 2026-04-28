18 kwietnia na profilu Palantira – czołowej amerykańskiej firmy z obszaru cyberbezpieczeństwa i analizy danych – pojawił się liczący 22 punkty manifest. Choć publikacja streszcza – najpewniej przy pomocy AI – treści obecne w wydanej na początku zeszłego roku książce Technological Republic, napisanej przez prezesa Palantira Alexa Karpa i dyrektora ds. korporacyjnych spółki Nicholasa W. Zamiskę, to wywołała nową falę kontrowersji.

Manifest, wyglądający raczej jak program kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych niż dokument wyprodukowany przez prywatną korporację, postuluje między innymi przywrócenie powszechnego poboru i większą wyrozumiałość dla osób sprawujących najwyższe funkcje polityczne i tolerancji dla obecności religii w życiu publicznym. Wzywa też do konsolidacji i obrony Zachodu – kluczowe ma być zwycięstwo w wyścigu o dominację w obszarze AI, która zdaniem autorów dokumentu w XXI roku będzie odgrywać podobną rolę, jak broń atomowa w drugiej połowie wieku XX.

Brytyjscy parlamentarzyści nazwali manifest „parodią RoboCopa” i „majaczeniami komiksowego złoczyńcy”. Związany z Uniwersytetem Wiedeńskim filozof zajmujący się nowymi technologiami Marc Coeckelbergh pisze o „jawnym technofaszyzmie”. Podobne określenia pojawiały się w wielu reakcjach na portalu X. Nawet jeśli są przesadzone, a pojedyncze punktu manifestu mogą brzmieć mniej lub bardziej rozsądnie, to jako całość rysuje on wizję przekształcenia Stanów i Zachodu w bardzo niepokojącym kierunku.

Jakiego Zachodu chce bronić Palantir?

Palantir powstał w 2003 roku, w szczycie „wojny z terrorem”, jako firma mająca dostarczyć najnowszych technologicznych rozwiązań do obrony Zachodu przed zagrożeniem ze strony islamizmu. Przekonanie, że Zachód potrzebuje coraz to bardziej zaawansowanych narzędzi, by bronić się w nowej rzeczywistości, w której jego hegemonia się chwieje, przenika Technologiczną republikę i liczący 24 punkty ekstrakt z tej publikacji.

Pojawia się pytanie, jakiego właściwie Zachodu chcą bronić szefowie Palantira. Jak zauważa biografia Karpa A Philosopher in the Valley autorstwa Michaela Steinbergera: „Jak na książkę mającą traktować o przyszłości Zachodu [Republika technologiczna] ma bardzo niewiele do powiedzenia na temat liberalizmu i zupełnie ignoruje wzrost znaczenia radykalnej prawicy oraz zagrożenie, jakie stwarza on dla demokratycznych rządów w Stanach i w Europie. W przeszłości Karp deklarował, że obrona Zachodu oznacza ochronę jego politycznego porządku. […] W Republice technologicznej nie widać jednak, by Karp ciągle uznawał demokrację i jej fundamenty, takie jak rządy prawa, jako kluczowe dla sukcesu Zachodu i jego dalszej pomyślności”.

Manifest z X pełen jest punktów, które nawet jeśli osobno brzmią całkiem sensownie – np. hejt wobec polityków i niskie pensje odstraszają od polityki i służby publicznej utalentowane osoby – to razem układają się w wezwanie do tego, by szeroka opinia publiczna mniej interesowała się polityką, nie inwestowała w nią nadmiernie swoich emocji, nie starała się nieustannie kontrolować politycznych elit i zostawiła im swobodę działania. Innymi słowy, Palantir chce osłabić realną społeczną, demokratyczną kontrolę nad polityką. Jak w swojej recenzji Technologicznej republiki pisał John Ganz, jej program dla Stanów daje się streścić formułą: „żadnej demokratycznej kontroli nad nami [technooligarchią], pełen nadzór nad wami”.

Choć manifest brzmi miejscami jak wezwanie do intensyfikacji zimnej wojny z Chinami, to jego autorzy postulują, by Zachód zaczął podchodzić do polityki bardziej jak ChRL: patrząc na nią przede wszystkim przez pryzmat technokratycznej skuteczności, a nie moralnej racji czy demokratycznej legitymacji. Z tym że zamiast Komunistycznej Partii Chin kluczowe decyzje miałaby podejmować technoelita, stopniowo czyniąca kolejne obszary państwa zależnymi od systemów kontrolowanych przez kilku miliarderów.

Nawet pozornie republikańskie postulaty – jak przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej – nie mają służyć uczynieniu armii bardziej demokratyczną, a jej ewentualnego użycia politycznie kosztowniejszym, ale uzależnieniu całego społeczeństwa od dostawców infrastruktury dla nowej „algorytmicznej militaryzacji”. Trudno nie zgodzić się z opinią analityków francuskiego magazynu geopolitycznego „Le Grand Conitnent”, którzy analizując manifest Palantira stwierdzają, że sedno jego projektu sprowadza się do „przekształcenia państwa w filię jego własnej infrastruktury cyfrowej oraz opróżnienie suwerenności z jej wymiaru demokratycznego”.

Nowa zimna wojna i nowa elita

Nawet jeśli można zgodzić się z diagnozą, że przekształcenia porządku światowego, na czele ze wzrostem Chin, są bardzo poważnym wyzwaniem dla Zachodu, to wcale nie jest oczywiste, że jedyną odpowiedzią na to jest budowa „nuklearnego AI” i nowa „algorytmiczna zimna wojna”. Manifest Palantira przyjmuje to jako oczywistość, nad którą nie ma sensu dyskutować, trzeba tylko dobrać odpowiednie techniczne środki, by zreformować amerykańskie państwo tak, by w wyścigu o supremację w obszarze „nuklearnego AI” pokonało Chiny i inne wrogie wobec Zachodu siły.

Nawet jeśli wizja, w której Zachód w reakcji na słabnięcie własnych przewag próbuje ułożyć sobie współistnienie z innymi siłami na bardziej partnerskich warunkach, może wydawać się naiwna – z pewnością musiałaby być poparta realną siłą – to nie oznacza, że powinniśmy scedować decyzje mogące prowadzić do III wojny światowej na nieprzejrzyste algorytmy działające poza realną demokratyczną kontrolą.

Manifest Palantira chce widzieć Zachód jako oblężoną, uzbrojoną twierdzę, broniącą swojej tożsamości zarówno na zewnątrz, jak i na zewnątrz. Wśród 24 punktów znajdziemy też polemikę z tezą, że „wszystkie kultury są sobie równe”, oraz pomstowania na nadmierną inkluzywność zachodniej kultury, która osłabia ją od środka.

W wizji Palantira cały Zachód ma coraz bardziej przypominać dzisiejszy, rządzony przez skrajną prawicę Izrael, a jego elity – te izraelskie. Jak recenzując Republikę technologiczną z uznaniem zauważył konserwatywny autor R. R. Reno, Karp proponuje „technonacjonalizm” jako receptę na duchową chorobę współczesnych Stanów i Zachodu. Pragnie też w jego duchu wychować nową elitę, zdolną zastąpić wykorzenionych „ostatnich ludzi”, dziś zajmujących kluczowe pozycje w politycznych i korporacyjnych strukturach Ameryki.

Nie tylko Palantir

Karp nie jest jedynym przedstawicielem technoelity myślącej w podobny sposób, manifest Palantira wyraża przekonanie dużej części sprzymierzonej z administracją Trumpa Doliny Krzemowej. Quinn Slobodian i Ben Tarnoff w swojej niedawno wydanej książce Muskism przekonują, że „muskizm” jest potencjalnym „systemem operacyjnym” XXI wieku, tak samo jak fordyzm był wieku XX.

Na czym miałby polegać ten system? Jak piszą autorzy, zasadniczo na „suwerenności przez technologię”: „Musk nie sprzedaje rakiet czy satelitów. Sprzedaje fantazję, że w coraz bardziej niestabilnym świecie państwa i jednostki mogą wzmocnić swoją niezależność włączając się w jego infrastrukturę. Paradoks polega na tym, że w ten sposób zwiększają one swoją zależność od niego. […] Jeśli próbujemy się odłączyć, to przekonujemy się, że to Musk kontroluje gniazdko”.

Drugą stroną tej techno-suwerenności jest wykluczenie. Celem muskizmu jest „oczyszczona wspólnota, zdefiniowana przez kulturowe i genetyczne członkostwo w białym, europejskim Zachodzie, strzeżonym przez najnowocześniejszą technologię – w fortecy mającej chronić najlepszą część ludzkości przed najgorszą”. Echa tak rozumianego „muskizmu” bez wątpienia rozbrzmiewają w manifeście Palantira.

Demokratyczne społeczeństwa w Europie powinny mieć świadomość, jaki ideologiczny bagaż niesie technologia Doliny Krzemowej. Problem w tym, że aby Europa mogła podmiotowo odnieść się do muskizmu, musi mieć własne technologiczne alternatywy – a dziś jest w tym obszarze daleko w tyle. Nawet odrzucając normatywną wizję Zachodu wyłaniającą się z manifestu Palantira warto poważnie potraktować to, co mówi on na temat „hard power” i efektywności oraz zastanowić się, czemu w Europie mamy z tym problem.