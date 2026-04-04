Nie, Izrael nie ma prawa do istnienia

W poniedziałek 30 marca izraelski parlament zatwierdził ustawę, która w praktyce nakazuje stosowanie kary śmierci na Palestyńczykach, i to w niespotykanie przyspieszonym trybie. Jasne, można mydlić sobie i innym oczy, że to prawo dotyczy wszystkich terrorystów. Ale nie miejmy złudzeń – gdyby tak było, nie obserwowaliśmy ekstatycznej reakcji Itamara Ben-Gwira i jego krwawej świty. Media obiegło nagranie, na którym izraelski minister bezpieczeństwa tańczy radośnie, polewając sobie i wiwatującym kolegom szampana. Każdy z nich ma wpiętą w klapę marynarki przypinkę w kształcie… stryczka. Tak bowiem od dawna wyraża się w Izraelu poparcie dla omawianej zmiany prawnej.
Dlaczego akurat stryczek, a nie na przykład strzykawka? Cóż, może i współcześnie przeprowadza się egzekucje poprzez wstrzyknięcie skazanemu trucizny, uznając to za najbardziej humanitarny sposób (co samo w sobie też jest dyskusyjne), jednakże izraelscy politycy domagający się kary śmierci dla Palestyńczyków zakładają powieszenie. Obawiają się bowiem, że lekarze będą odmawiać udziału w tym procederze. To wiele mówi o kraju, który niektórzy na Zachodzie wciąż uważają za „enklawę zachodniej demokracji” na Bliskim Wschodzie czy też „przyczółek zachodniej kultury”.
Szybka śmierć za „negowanie istnienia państwa Izrael”
Z ustawy zatwierdzonej przez Kneset stosunkiem głosów 62:48 wynika, że sądy wojskowe, działające na okupowanych przez Izrael terytoriach, mają dokonywać egzekucji na każdym sprawcy ataku ze skutkiem śmiertelnym na Izraelczyka. Skazańcy będą pozbawieni możliwości widzeń; w tym kontaktu z adwokatem inaczej niż zdalnie. Egzekucja ma być błyskawiczna – do trzech miesięcy od wyroku, z możliwością przedłużenia oczekiwania o 180 dni. Sądy cywilne mają mieć niemal identyczne uprawnienia, z tym że dochodzi jedna – komiczna i upiorna – przesłanka. Na szybki wyrok śmierci będą się kwalifikować ci sprawcy, którzy dokonali ataku „z zamiarem negowania istnienia państwa Izrael”. W tak krótkim czasie niełatwe będzie ustalenie, co napastnik sądził o prawie Izraela do istnienia podczas przeprowadzania ataku – zakrawa to wręcz na ściganie za myślozbrodnię.
Choć w teorii prawo dotyczy także Izraelczyków, to właśnie ta ostatnia przesłanka odsłania jego prawdziwy cel. Dodajmy, że Izrael od lat aresztuje i przetrzymuje Palestyńczyków bez wyroków, procesów czy aktów oskarżenia. Dane na 2023 rok wskazywały na ponad 1200 takich przypadków. W praktyce nowe prawo oznacza, że każdego z nich będzie można oskarżyć o zabicie Izraelczyka, a czasu i narzędzi na obronę przed sądem po prostu zabraknie.
Sprzeciw wobec nowego izraelskiego prawa wyraziły organizacje praw człowieka, ONZ, Komisja Europejska, a nawet rząd Niemiec. Kraju, który tak silnie popiera ludobójczą politykę Izraela, że policja brutalnie tłumi tam propalestyńskie manifestacje i aresztuje osoby w nich uczestniczące.
Antagonizacja jako podstawa funkcjonowania a prawo do istnienia
Czy państwo tworzące prawo ułatwiające eksterminację jednej grupy etnicznej ma prawo do istnienia?
A przecież nienawiść do sąsiadów jest immanentną cechą państwa Izrael, jego ideologicznym fundamentem i spoiwem. Antagonizacja jako podstawa funkcjonowania wznosi się ponad polityczne podziały. Gdy Izrael ręka w rękę z USA zaatakowali w lutym Iran, Kneset poparł tę decyzję jednogłośnie. Opozycja zawiesiła polityczny spór w imię napaści na kraj, z którym Izrael nawet nie sąsiaduje. Poparcie społeczne dla tej wojny jest ogromne, choć pod wpływem irańskich pocisków spadających na izraelskie głowy powoli zaczyna spadać.
Szerokie poparcie wśród Izraelczyków ma także przemoc wobec Palestyńczyków ze Strefy Gazy. W opublikowanym przez „Haaretz” badaniu przeprowadzonym przez Uniwersytet Stanowy w Pensylwanii w roku 2025 większość, bo aż 56 proc. Żydów, poparła „przesiedlenie (forced expulsion) arabskich obywateli Izraela do innych krajów”. Prawie połowa, bo aż 47 proc., zgodziła się ze stanowiskiem, że Siły Obronne Izraela „po zajęciu wrogiego miasta powinny działać w sposób podobny do tego, jak Izraelici postąpili podczas zdobywania Jerycha pod wodzą Jozuego, a mianowicie zabić wszystkich jego mieszkańców”, Kiedy Izrael po 7 października 2023 zintensyfikował działania zbrojne wobec Palestyńczyków w Strefie Gazy, tiktokowym trendem w skali kraju było parodiowanie ofiar bombardowań. Treści pochwalające etniczną supremację Żydów pojawiają się nawet w popularnych piosenkach.
Czy ma prawo istnieć państwo, dla którego konflikt na tle etnicznym i eksterminacja mniejszości jest ideologiczną podstawą spajającą społeczeństwo?
Niedawno w Izraelu uniewinniono żołnierzy znęcających się nad więzionym Palestyńczykiem. Ofiara trafiła do szpitala, a w akcie oskarżenia padło m.in. stwierdzenie o rozerwaniu odbytnicy ostrym przedmiotem. Przy okazji przez Kneset przetoczyła się debata, w której politycy nie mogli dojść do porozumienia, czy seksualne tortury na więźniach są wskazane, czy jedynie dopuszczalne.
Również w tym roku inny polityk Żydowskiej Siły, Yitzik Kroizer, wyrażał w Knesecie poparcie dla wszelkich działań Sił Obronnych Izraela, „nawet jeśli skutkiem ubocznym jest śmierć kobiet i dzieci”. Mówił to w kontekście zamordowania przez IDF palestyńskiej rodziny na Zachodnim Brzegu.
Jakiś czas temu media obiegła potwierdzona przez Czerwony Krzyż informacja o torturowaniu przez izraelskich żołnierzy rocznego dziecka w celu wymuszenia na jego ojcu zeznań. Chłopiec miał być przypalany papierosami i nakłuwany ostrymi przedmiotami, w tym gwoździem.
Jak wynika z raportu specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka na terytoriach palestyńskich Franceski Albanese Izrael od lat stosuje systematyczne tortury wobec Palestyńczyków „na bezprecedensową skalę”.
Według Komitetu Obrony Dziennikarzy (CPJ) Izrael odpowiada za 2/3 morderstw na dziennikarzach w roku 2025, a był to rok rekordowy (129 zabójstw), od kiedy organizacja monitoruje tę statystykę (1992).
To nie są incydenty. To modus operandi. Czy państwa systemowo torturujące trzymanych bez wyroków ludzi, w tym dzieci, powinny istnieć?
„Czy Izrael ma prawo istnieć?” – to pytanie syjonistyczni apologeci czystek etnicznych i ludobójstwa zadają adwersarzom, kiedy tych znudzi już odmienianie przez wszystkie przypadki słowa „antysemityzm”. Ci, którzy je zadają, powinni liczyć się z tym, że coraz częściej będą słyszeli w odpowiedzi „nie”.
Takie państwo nie ma bowiem prawa istnieć. Tak samo jak nie miała prawa istnieć III Rzesza. A przecież nikt, kto tak sądził w latach 40. XX wieku, nie odmawiał Niemcom prawa do swojego państwa. Tutaj moglibyśmy rozpocząć lewicową, akademicką i filozoficzną dyskusję o tym, czy państwa narodowe są dobre, czy złe, ale na potrzeby tego wywodu trzymajmy się szkolnej, prostej zasady mówiącej, że to akurat narody mają prawo do samostanowienia. Izraelczycy mają prawo do swojego państwa (tak samo jak Palestyńczycy czy Kurdowie), ale pora stanąć w prawdzie i przyznać, że obecny projekt terytorium nazywanego Izraelem nadaje się do zalania betonem i kiedyś ewentualnie można by spróbować od nowa. Oczywiście nic takiego się nie wydarzy.
Krytyka Izraela w wykonaniu chłopaków z KP wyraźnie się nasila. Albo to skutek pełni, albo granty OSF skończyły się definitywnie. Jak jeszcze skończą się granty FES i HBS, to i rządowi Bundesrepubliki się dostanie.
Niespodziewałem się krytyki powstania państwa palestyńskiego przez Krytykę Polityczną, w szczególności przez tego autora
Ponieważ idąc taką logiką Palestyna też nie ma prawa do istnienia, wypłaca nagrody dla morderców cywili, dla morderców dzieci – Fundusz Męczenników Autonomii Palestyńskiej. Na przykład ideologiczny przyjaciel Żubra, Jahja Sinwar, był beneficjentem tego haniebnego programu.
Zatem pełna zgoda, Palestyna nie ma prawa do istnienia – choć na szczęście, ta w przeciwieństwie do Izraela, nie istnieje, i raczej nie zaistnieje.
„nagrody dla morderców cywili, dla morderców dzieci – Fundusz Męczenników Autonomii”
Coś Ci się pozajączkowało. To były zasiłki dla rodzin Palestyńczyków zamordowanych/uwięzionych przez państwo Izrael
„Krytyka Izraela”
Czy sądzisz, że np. krytyka Hitlera jest wspomagana grantami?
Och, mysle ze oprocz panstwa Izrael znalazloby się jeszcze kilku kandydatów do zabetonowania, m.in. Polska i Usa. Inna sprawa to czemu akurat betonowac? Czy nie lepiej posadzic wszedzie drzewa? Zdrowiej i ladniej.
Znowu musiałaś się wypowiedzieć. Rozumiem że w przeciwieństwie do twojej Hiszpanii Polska nie ma prawa istnieć.
Trochę click bajtowy tytuł który wzbudził mój sprzeciw, ale treść artykułu jest ok. Tak, obecny faszystowski Izrael nie ma prawa istnieć ale to nie oznacza że nie ma nadziei że w przyszłości powstanie demokratyczny Izrael dla wszystkich zamieszkujących ten kraj ludzi…
sam z siebie się nie zreformuje
3 Rzesza wymagała okupacji, ale już Kolonialne Imperium Brytyjskie samo się zreformowało
Widać, że jest Pan inżynierem, dramatycznie brakuje Panu wiedzy historycznej i ekonomicznej. Imperium Brytyjskie zrezygnowało ze swych posiadłości gdyż Wielka Brytania była bankrutem, nie było jej stać na imperium. Bankructwo nastąpiło już w pierwszych latach II wojny światowej. W roku 1940 USA odstąpiły Brytyjczykom część swej floty, nominalnie za przekazanie kontroli nad posiadłościami w Ameryce. Od marca 1941 USA finansowało brytyjski wysiłek zbrojny w ramach lend-lease. W roku 1947 USA udzieliło Zjednoczonemu Królestwu ogromnej pożyczki, a kiedy ta wyczerpała się w kilka miesięcy wymyślono naprędce plan Marshalla. Sposób w jaki Brytyjczycy pozbyli się Palestyny jest wyjątkowo wredny. W roku 1939 obiecali wolne wybory i przekazanie suwerenności w Palestynie (nie Izraelu!) demokratycznie wybranym władzom. Jednocześnie pozwalali Agencji Żydowskiej organizować przyszłe państwo a Palestyńczykom uniemożliwiali organizację (przywódców palestyńskich wysłali na Seszele). Cała geneza Państwa Izrael to jeden ciąg uzurpacji i zbrodni. Szanse na reformowanie są mniej więcej takie jak w Niemczech w sierpniu 1944.
Znam historię. Czytałem Izrael na wojnie Zychowicza ;-). Po prostu nie wykluczam że Izrael moze stać się sprawiedliwym państwem dla wszystkich swoich mieszkańców podobnie jak stała się taka RPA. Ale nie potrafię tego udowodnić w sposób jednoznaczny.
Czy na pewno RPA stała się sprawiedliwym państwem dla wszystkich swoich mieszkańców? Czy aby na pewno??
No to frankistowska Hiszpania. Z kraju gdzie zaraz po wojnie domowej zamordowano 100 tysięcy ludzi stała się demokracją.
Wściekły antysemityzm to dziś znów powód do dumy i wierszówki.
Czekamy na artykuł o utaczaniu krwi na macę.
Strach pomyśleć jak będziecie przechodzić z zapalniczką obok jakiejś stodoły.
Gdzie tu widzisz antysemityzm? My nie nienawidzimy polskich żydów. My nienawidzimy faszystowskiego Izraela, codziennie mordującego Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu.
Brawo Ty.
Jesteś wzorcowym przykładem kogoś kto wrzeszczy ANTYSEMITYZM!!!! jak tylko ktoś postawi Żyda w niepochlebnym świetle.
Nie ma znaczenia czy słusznie czy nie, ANTYSEMITYZM musi zostać wykrzyczany na wszelki wypadek.
A na przyszłość, przeczytaj artykuł zanim znów zrobisz z siebie idiotę.
Grzeczniej prostaku, bo tylko robisz z siebie chama.
„Izrael zalać betonem”, „faszystowski Izrael” itp, itd… Wy nie „stawiacie w niepochlebnym świetle” tylko fantazjujecie o anihilacji, unicestwieniu państwa. Może mały holokauścik, o to by ich nauczyło moresu, co? Zresztą swiat juz raz milcząco na to przystał. Komu to przeszkadzało…
Koleś odmawia demokratycznemu państwu prawa do istnienia i postuluje zabetonowanie – wypisz wymaluj styl ruskiej, obecnej lub starej, dobrej, hitlerowskiej propagandy. Wzorce są, tylko czerpać.
Odmawiacie państwu prawa do skutecznej walki w obronie swoich obywateli i terytorium. Tam nawet dziewczyny idą do woja żeby bronić swojego kraju, bo taka jest konieczność, specyfika, położenie, sąsiedztwo.
Przebieracie się w fałszywe stroje obrońców bo to modna kreacja w tym sezonie, a z pokoleniowym antysemityzmem ładnie leży. Nagłaśniacie jedno, starannie przemilczając kontekst i detale, np chciażby to, gdzie terroryści palestyńscy lokują swoje bazy, jak przenikają własne spoleczeństwo, jemu szkodząc najbardziej.
Dla was, napojonych antysemickim mlekiem, Żyd powinien grzecznie siedzieć i dać się wyrżnąć, albo zaprosić do gazu. A oni dziwnie nie chcą, tylko walczą.
I chwała im za to. Bo jak wy dojdziecie do glosu i będziecie nas bronić, to od razu bedziemy mogli wykrajać sobie onuce.
Warto wiedzieć, że:
(1) W roku 1916 Brytyjczycy obiecali Arabom utworzenie państwa obejmującego Palestynę a następnie obiecali Żydom „national home for Jewish People” w tejże Palestynie.
(2) Objąwszy władzę w Palestynie, niby z nadania Ligi Narodów, uruchomili ogromną kolonizację żydowską, pozwolili działać Agencji Żydowskiej, tworzącej alternatywny aparat państwowy. Protesty Palestyńczyków stłumili siłą.
(3) Brytyjczycy mieli jednak, jako mandatariusze, nadać niepodległość Palestynie. Obiecali to w roku 1939. Oczywiście nie dotrzymali. Wciąż bowiem nie-Żydzi byli większością w Palestynie. Demokratyczne wybory nie mogłyby doprowadzić do powstania rasistowskiego państwa tylko dla Żydów.
(4) W roku 1948 Żydzi wypędzili większość Palestyńczyków z ich własnych ziem, które zawłaszczyli. Izrael powstał na ukradzionej ziemi, kosztem morderstw i wypędzeń. Proces wówczas zapoczątkowany trwa do dziś, każdy opór prawowitych właścicieli tej ziemi nazywany jest w ramach hasbry terroryzmem. Przypomnę, że żołnierze ZWZ/AK również byli terrorystami. Z jakichś powodów jednak ich nie potępiamy.
(5) Izrael jest demokratyczny w tym samym stopniu jak RPA w czasach apartheidu. Tam obywatelstwo miał każdy biały, tu każdy Żyd.
Piekli się Pan, bo uważa, że cel uświęca środki. A to nieprawda. Jeśli środki są zbrodnią – prowadzą do piekła. Izraelczycy prześcigają Palestyńczyków w popełnianiu zbrodni ilościowo i jakościowo.
Aż się musiałem uszczypnąć bo po raz pierwszy w tym medium pojawił się głos rozsądku.
Choć obawiam się, że zaraz będzie wrzask o antysemityzmie bez jakiegokolwiek zrozumienia treści.
No, ale zobaczymy.
Od siebie dodam to:
Żydzi bezlitośnie mordują Palestyńczyków, Libańczyków i wszystkich tych którzy stoją im na drodze do powiększenia powierzchni życiowej. (skądś już to znamy).
Nikt znaczący nie ma jednak odwagi by im się przeciwstawić bo każdy zdaje sobie sprawę, że Żydzi mają przeogromne wpływy.
Wystarczy bowiem by władze jakiegoś państwa wyraziły się niepochlebnie o działaniach Żydów, by niebawem odczuły tego bolące konsekwencje.
Czy to na poziomie gospodarki, czy też na arenie międzynarodowej.
Żydom się po prostu nie podskakuje.
Ta sytuacja nie ma póki co szans ulec zmianie, aż do wybuchu ogromnej otwartej niechęci a nawet nienawiści do Żydów.
Wówczas być może na tym nurcie dojdzie do podobnych wydarzeń jakie miały miejsce za czasów austriackiego malarza.
To jednak jest ekstremum którego nikt normalny nie chce.
„Wczorajszy niewolnik, dziś będzie najgorszym panem”. Mawiali Rzymianie. Wczrajsza ofiara, dorówna dziś okrucieństwem swoim oprawcom – można powiedzieć dzisiaj.
Żubr jak zawsze z rigczem