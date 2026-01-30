Dlaczego pokolenie Z pije mniej alkoholu?

Przyglądamy się temu, dlaczego młode osoby rezygnują z picia. Punktem wyjścia są także nowe trendy, takie jak niedzielne coffee parties, które w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. To alternatywa dla imprez opartych na alkoholu i sygnał, że sposób spędzania czasu i budowania relacji wśród młodego pokolenia wyraźnie się zmienia.

Czy niepicie alkoholu stanie się nową normą? Co mówi o tym pokolenie Z i co na to psychologia?

Realizacja: Przemysław Stefaniak

W materiale wypowiadają się: Agata Kwiatkowska, Oliwia Ziębińska i Błażej Zawistowski

Film powstał w ramach projektu Sphera.