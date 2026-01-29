Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Zaloguj się Zaloguj się
🪆 Blok wschodni

Dewiacje putinowskiego tradycjonalizmu

Podcast

Czas trwania: 81 minut

W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak przedstawiciele wierchuszki putinizmu realizują na swoim przykładzie tradycyjne wartości.

Władimir Putin na tle tęczowej flagi z pomalowanymi ustami i cieniem na powiekach.
Podcast
Putin lubi mówić o współczesnej Rosji jako o ostatniej ostoi wartości tradycyjnych we współczesnym świecie. To twierdzenie stało się podstawą idei ruskiego miru, którą propaganda Kremla próbuje po dziś dzień usprawiedliwić wojnę w Ukrainie.

Okazuje się, że normą w życiu prywatnym Putina i wielu z jego otoczenia jest stręczycielstwo, nieskrywana pedofilia czy rosyjska wersja poligynii. Prym wiedzie w tym Ramzan Kadyrow, który faktycznie zalegalizował w Czeczenii wielożeństwo i stworzył swój prywatny harem. Można zadać sobie pytanie – a co, jeśli propaganda Kremla nie kłamie i właśnie tak wygląda powrót do wartości tradycyjnych, których apologetą jest Kreml i jego prawicowy akolici w państwach zachodnich?

Blok wschodni

„Centralnie o Wschodzie” – tak brzmi dewiza podcastu „Blok wschodni”, który prowadzą Paulina Siegień i Wojciech Siegień. O państwach, które leżą na wschód od Polski, chcemy mówić centralnie, bo uważamy, że tam dzisiaj decyduje się przyszłość Europy i demokracji. Dlatego naszą uwagę kierujemy w stronę Ukrainy, która zmaga się z otwartą i niesprowokowaną rosyjską agresją. Ale będziemy odwiedzać także inne państwa, które w wyniku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie stanęły na geopolitycznym rozdrożu i szukają odpowiedzi na pytanie o swoje miejsce na mapie międzynarodowych sojuszy.

Paulina Siegień – dziennikarka i reporterka związana z Trójmiastem, Podlasiem i Kaliningradem. Pisze o Rosji i innych sprawach, które uzna za istotne, regularnie współpracuje także z New Eastern Europe. Absolwentka Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka książki Miasto bajka. Wiele historii Kaliningradu (2021), za którą otrzymała Nagrodę Conrada.

Wojciech Siegień – etnolog, psycholog, absolwent Kolegium MISH UW, ekspert ds. Europy Wschodniej. Prowadził badania terenowe w Białorusi i Rosji, a od 2017 roku w Donbasie. Specjalizuje się w problematyce militaryzacji społecznej i kulturowej. Wraz z Pauliną Siegień prowadzi podcast Na Granicy.

