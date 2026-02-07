Hipnotyzujące arcydzieło o traumie

Są filmy, które się ogląda, i takie, które hipnotyzują. Budzisz się na napisach końcowych z poczuciem, że właśnie wzięłaś udział w czymś więcej niż w seansie. A jeśli to był seans — to raczej spirytystyczny. Masha Schillinski sprawia, że wpatrywanie się w słońce jeszcze nigdy nie było tak bolesne i nie przyprawiało o równie silny zawrót głowy. Wpatrując się w słońce, laureat Nagrody Jury na ubiegłorocznym festiwalu w Cannes jest już dostępny w polskich kinach.

Śnienie dziewczyńskości

Schillinski ukazuje losy czterech bohaterek w różnym wieku, z różnych momentów historii, mieszkających w tym samym domu w niemieckim Altrmark na przestrzeni stu lat. Są oddzielone czasem, ale połączone jedną przestrzenią. Każda z nich osadzona jest w konkretnej dekadzie – drugiej dekadzie XX w., latach 40. i 80. oraz współcześnie – i odczuwa rytm, ograniczenia i ciężar epoki, często naznaczonej cierpieniem historycznym, duchem wojny. Losy bohaterek splata jedna niewypowiedziana tajemnica, przenikająca kolejne pokolenia. Smutek krąży tu jak duch, nie tyle straszy, ile domaga się wysłuchania.

Dziewczyńskość w tym filmie jest przesiąknięta widmem śmierci. Porównanie do Przekleństw niewinności Sofii Coppoli nasuwa się samo, ale o ile Coppola pokazuje amerykańską dziewczęcość w pastelowo-różowej palecie kolorystycznej, o tyle u Schillinski dominują zimne barwy Europy Środkowo-Wschodniej, nasycone historią i zbiorową traumą.

Opowieść snuta we Wpatrując się w słońce, zainspirowana pobytem scenarzystek w Altmark i zdjęciem trzech kobiet sprzed 100 lat, nie biegnie liniowo – swoją konstrukcją bliższa jest śnieniu, przeplatanemu wspomnieniami, impresjami, niepokojącymi dźwiękami i gestami. Z tych rozrzuconych elementów wyłania się spójny obraz, bardziej pejzaż emocji niż sieć logicznych zależności między bohaterkami.

Wszystkie bohaterki ukazane zostają w kontekście relacji rodzinnych – zarówno w ramach rytuałów świątecznych, jak i podczas codziennych czynności, wakacyjnych prac oraz chwil odpoczynku. Kamera rejestruje drobne gesty: dziecięce zabawy na podwórzu, wspólne posiłki, prace w obejściu, chwile podglądania dorosłych z ukrycia. Motywowane ciekawością zaglądają do zamkniętych pokoi, podglądają członków rodziny i próbują zrozumieć, co się wydarzyło, a my robimy to razem z nimi.

Nawet jeśli wiele spraw nie zostaje im wyjaśnionych, intuicyjnie wyczuwają emocje krążące wokół nich. Pierwszą bohaterkę, Almę, poznajemy w dniu Wszystkich Zmarłych. Pozostałe w letniej scenografii, porze roku szczególnie intymnej relacji ciała z naturą. Temat ciała jest pierwszoplanowy, reżyserkę interesuje duchowość, ale właśnie ta łącząca się z cielesnością. Cielesność staje się medium transmisji. A odczuwanie pokazane jako posunięte do skrajności obejmuje też to, co przeminęło.

Surowe przejścia między scenami wzmagają uczucie niepokoju. Seans rozwija się powoli i wnika pod skórę, by doprowadzić do głębokiego wstrząsu. Jest w tym doświadczeniu coś duchowego, nie tylko w temacie filmu, lecz także w sposobie jego konstrukcji. Jak pisze filmoznawczyni Marta Stańczyk, „kontemplacja wiążąca się ze zwolnieniem, zapatrzeniem i zasłuchaniem, ascezą formalną – wytwarza u widza postawę medytacyjną, zamienia odbiór filmu w doświadczenie do pewnego stopnia mistyczne”.

Hipnoza ta odbywa się poprzez oszczędność dźwięków: zamiast podniosłej muzyki i orkiestralnych kulminacji częściej pojawia się tu cisza lub trzaski, jakby z taśmy nagrywanej analogową kamerą, podobnie jak cały film nienachalnie łączące różne epoki – współczesny sound design, niemiecki glitch z początku wieku i dwudziestowieczną kameralistykę.

Międzygeneracyjna trauma i pamięć rzeczy

Także sam temat filmu odsyła w stronę duchowości. Skoro dziedziczymy po przodkach kolor oczu i włosów, sylwetkę i wygląd, to może dziedziczymy również zapisane w pamięci doświadczenia, lęki i ból, które odcisnęły się w ich ciele. Smutek i rozpacz tak głęboką, że stała się częścią ich i naszej fizjologii.

Współczesne badania z zakresu epigenetyki pokazują, że skrajne doświadczenia – wojna, głód, przemoc – mogą pozostawić trwały ślad w DNA i funkcjonowaniu organizmu, przekazywany kolejnym pokoleniom. Trauma międzygeneracyjna nie jest więc metaforą ani kwestią wiary w magię, lecz realnym procesem biologicznym i psychologicznym, który kształtuje sposób, w jaki czujemy i żyjemy.

Dodatkowym, niezwykle istotnym wątkiem filmu jest pamięć rzeczy – ścian, podłóg i przedmiotów, które gromadzą doświadczenia tych, którzy przez nie przechodzili. Dom, w którym mieszkają bohaterki Wpatrując się w słońce, nosi w sobie ślady wszystkiego, czego był świadkiem: codzienności, przemocy, żałoby i milczenia. Nie jest jedynie tłem dla wydarzeń, lecz pełnoprawnym bohaterem filmu i archiwum emocji, które powracają w kolejnych dekadach. To właśnie przestrzeń przechowuje to, czego bohaterki nie potrafią nazwać, i oddycha historią, którą próbują z siebie strząsnąć. Filozof John Locke, autor koncepcji tabula rasa, wedle której rodzimy się jako czysta karta, zapewne nie klaskałby po napisach końcowych Wpatrując się w słońce.

Zbigniew Libera, Bez tytułu (Hommage à Gawron), 1985/ Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W filmie Schillinski pojawiają się również ujęcia kontemplacyjne, przypominające prace sztuki wizualnej – jak scena, w której Angelika, bohaterka osadzona w kontekście lat 80., leży przy martwym zwierzęciu. Obraz ten wygląda niemal jak cytat z pracy Zbigniewa Libery Hommage à Gawron z 1985 roku. To nieprzypadkowe spotkanie dwóch obrazów z tej samej dekady podkreśla ciężar historii, atmosferę niepokoju i skrywanego cierpienia, wibrującego w przestrzeni i w ciałach bohaterów. Jednocześnie scena ta uwypukla delikatną, międzygatunkową empatię – bliskość wobec innych form życia, potrzebę ich upamiętnienia.

Recepta na rozproszenie

W książce Szepczące w ciemnościach. Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie zdołaliście spalić, w rozmowie z Martą Niedźwiecką zastanawiam się, czy niektóre formy terapii przypominają dawne wizyty u wiedźmy – do których chodziło się po pomoc, po zdjęcie klątwy melancholii, po wsparcie w przeżyciu żałoby.

Ten tekst i wiele innych powstał dzięki naszym Darczyńcom. Regularne wpłaty od Was dają nam poczucie bezpieczeństwa. Dzięki nim możemy planować. Wspieraj nas Częstotliwość wsparcia Miesięcznie Jednorazowo Wybierz kwotę Wsparcie miesięczne 35 50 70 100 200 400 Other Wspieram Płatność odnawialna. W każdym momencie możesz zrezygnować z płatności. Wpłacam Wybierz kwotę Wsparcie jednorazowe 35 50 70 100 200 400 Other Wspieram Wpłacam

Wpatrując się w słońce to film, który warto zobaczyć w kinie – w przestrzeni wyraźnie oddzielonej od codzienności, na ekranie większym od nas samych, który potęguje senną, hipnotyczną strukturę opowieści. Dziś, w czasie nieustannego rozproszenia telefonami, kinowy seans zyskuje nowy wymiar. Przypomina zbiorowe doświadczenie rytualne, niemal religijne. Gaśnie światło, nie powinno się wstawać ani przeszkadzać. Seans Wpatrując się w słońce jest jednocześnie wizytą u terapeuty i u czarownicy. Rytuałem, który nie obiecuje ulgi, ale pozwala spojrzeć prosto w to, co boli.

**

Zofia Krawiec — dziennikarka, kulturoznawczyni, artystka i kuratorka wystaw sztuki współczesnej. Autorka książek Miłosny Performans (wyd. Lampa i Iskra Boża, 2016) i Szepczące w ciemnościach (wyd. Znak, 2023).