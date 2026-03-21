Teatr z pogranicza

Młynówka to grupa młodych osób, które wspólnie tworzą spektakle, uczą się aktorstwa i rozmawiają o świecie poprzez sztukę. To uczy współpracy, wrażliwości społecznej i daje przestrzeń do wyrażania własnych emocji i doświadczeń. Młode aktorki i młodzi aktorzy podejmują w swoich spektaklach tematy wykluczenia, ubóstwa czy historii, pokazując, że teatr może być narzędziem realnej zmiany, nawet z dala od dużych centrów kultury.

Zaglądamy do środka tego procesu. Rozmawiamy z osobami tworzącymi Teatr Młynówka o tym, czym jest dla nich teatr, co daje im udział w tej grupie i jak wygląda tworzenie sztuki na peryferiach.

Rozmowy prowadzili: Natalia Kałuża i Bogusław Słupczyński.

Zdjęcia, montaż: Dykta Production House Rafał Soliński.

Film powstał w ramach projektu Sphera.