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🎭 Kultura

Idąc za starożytnymi Grekami. Mitologia jako opowieść o strasznym trudzie bycia człowiekiem

Zygmunt Kubiak dokłada starań, by piękno antyczne przekazać swoją opowieścią, swoimi przekładami literatury starożytnej. Ale piękno absolutne właściwe jest tylko bogom.

Faded wall mural showing people in bright clothes riding deer across a green landscape with trees and distant ruins on the horizon.
Serce

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Zygmunt Kubiak w znakomitej Mitologii Greków i Rzymian (1997) napisał nie bajki dla dzieci ani też drastyczne, nieszczędzące okrucieństw opowiadania dla dorosłych. Stworzył wspaniałą opowieść o strasznym trudzie bycia człowiekiem. Z wielu wariantów mitów uczynił całość antropologiczną. Nigdy jeszcze nie spotkałam się z tak konsekwentną i spójną lekturą mitologii greckiej, lekturą, która sprawdza się w każdej swej cząstce.

Doświadczanie okrutnego losu, naruszanie pod jego obuchem przez bohaterów mitu i tragedii elementarnych więzi rodzinnych, często nieświadome przekraczanie podstawowych zakazów, niemożność wyboru, potworność życia wśród zdrad, wojen i śmierci, wszystko to każe myśleć o kondycji ludzkiej jako o „zamurowaniu w człowieczeństwie”, jak to nazywa Kubiak. Gdy się jest człowiekiem, a nie bogiem, nie ma ucieczki przed tą skończonością istnienia. „Wśród wszystkiego, co dyszy i pełza po ziemi, nie ma istoty bardziej nieszczęsnej niż człowiek”, tłumaczy Kubiak słowa Zeusa z Iliady.

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Jest to szczególny antropocentryzm, nie renesansowy – jak podkreśla autor – wedle którego bycie człowiekiem to tylko coś wspaniałego, lecz właśnie starożytny, zwłaszcza grecki, który kładzie nacisk na wielkość, ale i na grozę bycia człowiekiem. Człowiek podejmuje wyzwanie swego losu, stawia czoło prawdzie o sobie samym, ale „Poznaj samego siebie” oznacza zarazem „Znaj swoją miarę, swoje miejsce”. Ograniczenie kondycji ludzkiej jest właściwym tematem mitu i tragedii.

Wraz z wiekiem fale klęsk biją w człowieka „bez końca, bez końca”, jak mówi Sofokles, aż wreszcie nadchodzi nieubłagana śmierć. Wszak nie jesteśmy bogami, którym przysługuje nieśmiertelność.

Idąc za starożytnymi Grekami, Kubiak interesuje się granicą między człowieczeństwem a boskością. Goethe, tak głęboko rozumiejący starożytnych, podkreślał, że żaden człowiek na świecie nie powinien mierzyć się z bogami. Przed nimi bowiem płynie fala za falą, niesie ich prąd wieczysty. A nas, ludzi, fala wznosi, fala pochłania, w fali toniemy i giniemy. Musimy świadomie przyjąć nasze uwarunkowane istnienie i nasze ograniczenie. Dlatego tak wiele Grecy mówili o hybris – zuchwałej pysze, bezpodstawnej wyniosłości, która też jest jednym z tematów dzieła Kubiaka.

Autor Mitologii zamierzył napisanie swego dzieła jako powieści – powieści o dziejach ludzkości widzianej oczyma Greków. Swej literackiej wizji nadał niezwykłą wymowę, także wskutek tego, że sam – jako świetny tłumacz – przełożył teksty greckie i łacińskie, wtapiając je organicznie w całość swej prozy.

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„Staje się wobec greckiego misterium antynomii nierozwiązywalnych. Wobec greckiego wezwania, żeby się nigdy nie łudzić”. Takie jest przesłanie Kubiakowej Mitologii: trzeźwość, brak iluzji oraz męstwo wobec ironii i paradoksalności bytu.

Jedyną pociechą w naszej kondycji pozostaje piękno. Roberto Calasso w Zaślubinach Kadmosa z Harmonią pisze, że „estetycznego uzasadnienia dla istnienia nie wymyślił w swoich młodych latach Nietzsche, on tylko nadał mu nazwę. Dawniej takie uzasadnienie było milczącą regułą życia greckiego, podlegającego władzy Olimpijczyków. Doskonałość zewnętrznej warstwy życia wiązała się nieoddzielnie ze zgodą na życie bez zbawienia, bez ratunku, bez nadziei na to, że się powtórzy, więc na życie, które sprowadza się właśnie do kruchej cudowności swoich przejawów”.

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Kubiak dokłada starań, by piękno antyczne przekazać swoją opowieścią, swoimi przekładami literatury starożytnej. Ale piękno absolutne właściwe jest tylko bogom.

Posłuchajmy, co mówi Kubiak o Akteonie, który zginął rozszarpany przez psy: „Przeraźliwie płacąc za to, że patrzał na niezasłoniętą niczym piękność Artemidy, i może za to, że sam sobie natychmiast oczu nie zasłonił, Akteon potwierdza greckie pojęcie piękności nie na ludzką miarę, piękności, która budzi trwogę. Pojęcie to przejawia się już w słowach, jakie u Homera szepczą sobie dostojnicy trojańscy o Helenie, przyczynie ich klęsk, niesamowicie pięknej: «Strasznie do nieśmiertelnych bogiń jest podobna»”.

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Cóż więc pozostaje? Możemy myśleć słowami Rainera Marii Rilkego z pierwszej Elegii duinejskiej:

Albowiem piękno jest
tylko przerażenia początkiem, który jeszcze znosimy
z takim podziwem, gdyż beznamiętnie pogardza naszym unicestwieniem.

(przełożył Mieczysław Jastrun)

Ale, mówi Kubiak, warto żyć, by doznać takiego przerażenia i takiego unicestwienia.

**

Fragment książki Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, która ukazała się w Wydawnictwie Krytyki Politycznej.

Historyczka i teoretyczka literatury, przez kilkadziesiąt lat profesor Instytutu Badań Literackich PAN, wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadziła legendarne seminarium Transgresje. Najwybitniejsza polska znawczyni literatury romantycznej, współzałożycielka Towarzystwa Kursów Naukowych. Autorka kilkuset prac naukowych i książek, z których najważniejsze to Zygmunt Krasiński, debiut i dojrzałość (1962), Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie (1971), Gorączka romantyczna (1975), Życie pośmiertne Konrada Wallenroda (1990), Kobiety i duch inności (1995), Płacz generała. Eseje o wojnie (1998), Wampir: biografia symboliczna (2002), Niesamowita Słowiańszczyzna: fantazmaty literatury (2006), Bohater, spisek, śmierć: wykłady żydowskie (2009).

Tagi: ⏳ Historia📖 Książki
Wydanie: 20260725

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