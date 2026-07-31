Weź udział w naszym konkursie dziennikarskim!

Interesują nas historie z miejsc, które znasz najlepiej: Twojego miasta, miasteczka, dzielnicy, szkoły, pracy. Szukamy opowieści o relacjach z władzą, lokalnych konfliktach, zaangażowaniu, zmianie, buncie, ale też o codzienności, która rzadko trafia do ogólnopolskich mediów.

Poszukujemy reporterskich historii, osobistych perspektyw, uważnych obserwacji. Tekstów, które pokazują, jak wygląda życie poza centrum i poza wielkimi miastami – co się tam zmienia, a co pozostaje niezmienne . Jeśli masz coś do powiedzenia o miejscu, w którym żyjesz – napisz to. Przyjmujemy reportaże, opowieści non-fiction, eseje, felietony i komentarze. Nie interesują nas historyczne opracowania, sprawozdania, „kartki z pamiętnika”. Szukamy tekstów, które wychodzą poza osobistą relację i pokazują szerszy kontekst społeczny. Nie przyjmujemy opowiadań, wierszy, dramatów ani jakichkolwiek form fikcyjnych.

Limit długości tekstu: 15 tysięcy znaków.

Czekamy na Wasze prace do 30 sierpnia. Regulamin Konkursu znajdziecie pod tym linkiem oraz poniżej.

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Inspiracją do ogłoszenia konkursu jest książka Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna Andrzeja Andrysiaka i Janusza Kucharskiego która jest reporterską opowieścią o Polsce lokalnej, jakiej nie znamy z warszawskocentrycznych debat. Książkę zamówisz na stronie Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

REGULAMIN KONKURSU „Na obrzeżach. Jak zmienia się Twoja Polska lokalna”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs „Na obrzeżach. Jak zmienia się Twoja Polska lokalna”, zwany dalej Konkursem, organizuje Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jasnej 10, zwane dalej Organizatorem.

2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora, a także na stronie internetowej: krytykapolityczna.pl

3. Konkurs promuje ideę dziennikarstwa lokalnego, zachęcając do zauważenia, zrozumienia i opisania ważnych wydarzeń, przemian zachodzących w lokalnej społeczności autora zgłoszonego tekstu. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych materiałów prasowych.

4. Konkurs zostaje ogłoszony na stronie internetowej Organizatora krytykapolityczna.pl oraz poprzez kanały promocyjne (Instagram, Facebook, newsletter).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, który ukończyły 18 lat.



2. Z udziału wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3. Praca konkursowa musi spełniać wymagania techniczne opisane w punkcie § 3 Regulaminu.

4. Prace o tematyce niezwiązanej z Polską lokalną nie będą brane pod uwagę w konkursie.

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§ 3. ZASADY KONKURSU I WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu (w formie krótkiego reportażu lub wywiadu) na temat: „Jak zmienia się Twoja Polska lokalna?”.

2. Na potrzeby Konkursu Organizator przyjmuje następujące definicje:



tekst reportażowy: tekst dziennikarsko-literacki, którego bohaterowie, opisane wydarzenia i miejsce muszą być w pełni prawdziwe i weryfikowalne;

Polska lokalna: problematyka bezpośrednio lub pośrednio nawiązuje do miejscowej rzeczywistości społecznej, kulturalnej, politycznej i gospodarczej, w której funkcjonuje dana, mniej lub bardziej wyraźnie wyodrębniona, społeczność lokalna.

3. Jury wyklucza z konkursu opowiadania, wiersze, dramaty oraz jakiekolwiek inne formy fikcyjne.

4. Objętość tekstu nie może przekraczać 15 000 znaków ze spacjami.

5. Tekst musi stanowić oryginalną twórczość uczestnika, nie może być plagiatem ani wytworem sztucznej inteligencji.

6. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane.

7. Tekst należy zapisać w pliku DOC/DOCX/PDF i w tytule opatrzyć imieniem i nazwiskiem autora/autorki.

8. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 30 sierpnia 23:59 na adres mailowy: [email protected].

9. W tytule wiadomości należy wpisać: „Konkurs Na obrzeżach” oraz imię i nazwisko uczestnika.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że zgłoszona praca stanowi jego wyłączną twórczość i przysługują mu do niej pełne prawa autorskie.



2. Z chwilą zgłoszenia pracy uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na publikację, rozpowszechnianie i promocję pracy w związku z Konkursem oraz działalnością Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności w Internecie oraz mediach społecznościowych.



3. Licencja, o której mowa w ust. 2, udzielana jest bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

4. W przypadku gdy zgłoszona praca konkursowa zawiera materiały graficzne (w szczególności fotografie), uczestnik oświadcza, że przysługują mu do nich pełne prawa autorskie albo że materiały te pochodzą z legalnych źródeł i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń, w szczególności znajdują się w domenie publicznej lub zostały udostępnione na wolnej licencji umożliwiającej ich wykorzystanie.

5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem materiałów graficznych w zgłoszeniu konkursowym.

§ 5. HARMONOGRAM

1. Ogłoszenie Konkursu: 30 lipca 2026 r.

2. Termin nadsyłania prac: 30 sierpnia 23:59 2026 r.

3. Ogłoszenie wyników: 1 września 2026 r.

4. Warsztaty online dla laureatów i laureatek Konkursu odbędą się: 26 września 2026

§ 6. NAGRODY

Laureaci/laureatki konkursu „Na obrzeżach. Jak zmienia się Twoja Polska lokalna” otrzymają następujące nagrody:



Autorzy i autorki 10 najlepszych prac otrzymają nagrodę książkową: papierowy egzemplarz książki „Na obrzeżach. Jak zmienia się Polska lokalna”, a także zaproszenie do udziału w warsztatach dziennikarskich online.

Spośród 10 najwyżej ocenionych prac Jury w porozumieniu z zespołem redakcji dziennika Krytyki Politycznej wybierze 5 tekstów przeznaczonych do publikacji na stronie internetowej krytykapolityczna.pl. Pod uwagę będą brane w szczególności wartość dziennikarska, jakość warsztatowa, oryginalność ujęcia tematu oraz zgodność z profilem, wrażliwością i linią redakcyjną KP.



Termin, sposób i miejsce ogłoszenia wyników konkursu oraz wręczenia nagród zostaną ustalone przez Organizatora i ogłoszone na stronie krytykapolityczna.pl

§ 7. JURY KONKURSU

1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.

2. Jury dokona oceny prac według następujących kryteriów:

zgodność pracy z tematyką Konkursu,

wartość dziennikarska i merytoryczna tekstu,

oryginalność ujęcia tematu,

jakość warsztatowa i literacka tekstu.

3. Jury wyłoni laureatów Konkursu oraz przyzna nagrody określone w § 6 Regulaminu.

4. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania części lub wszystkich nagród, jeśli nadesłane prace nie będą spełniały oczekiwanego poziomu merytorycznego i warsztatowego lub liczba zgłoszeń okaże się niewystarczająca.

5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 8. UREGULOWANIA W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z siedzibą w:

ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. wyłącznie w celu realizacji Konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda uczestnika. Do wzięcia udziału w Konkursie jest ona niezbędna. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wzięcie udziału w konkursie.

4. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, dane kontaktowe: e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) są przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń, wydania nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, podania do publicznej informacji (strona internetowa Konkursu, media) imion i nazwisk Zwycięzców oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych Organizatora.

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik Konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji Konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie dalej mógł brać udziału w Konkursie. Ewentualne wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Każdemu uczestnikowi przysługują prawa:

dostępu do podanych danych osobowych,

żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora,

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

7. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Konkursu. Dane mogą być przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, w okresie niezbędnym do wypełnienia celów sprawozdawczych.

8. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa, np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych.

9. Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom jedynie w celu realizacji obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z Regulaminu i przepisów prawa, np. dostawcom usług IT, usług pocztowych, księgowych.

10. W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych do czasu jej wycofania.

11. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora: e-mail: [email protected].

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie osoby nominowane w poszczególnych kategoriach zostaną powiadomione o werdykcie kapituły konkursu mailowo. Wiadomość zostanie wysłana na adres mailowy, z którego dokonano zgłoszenia.

2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie Organizatora: krytykapolityczna.pl.

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nominowanych i nagrodzonych materiałów tekstowych, fotograficznych i wideo w wydawnictwach promujących Konkurs, na portalu www.localpress.pl oraz w prowadzonych mediach społecznościowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyny.

6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację wizerunku oraz autorskiego utworu uczestnika.