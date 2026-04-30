Wspieraj Wspieraj Wydawnictwo Wydawnictwo Dziennik Przekaż Przekaż
media

Szukamy lokalnych korespondentów Krytyki Politycznej

Masz dość tego, że o twoim mieście piszą ludzie z Warszawy – albo nie pisze nikt? Krytyka Polityczna rozbudowuje sieć lokalnych korespondentów i korespondentek. Chcemy oddać głos mieszkańcom polskich miast i wsi z różnych zakątków Polski.

Serce

1

Szukamy osób, które:
  – chcą okazjonalnie pisać dla nas o tym, co ważne w ich regionie – np. o pracy, edukacji, zdrowiu, mieszkalnictwie, migracji, lokalnej polityce, oddolnych inicjatywach, a także po prostu codzienności
  – mają choćby skromne doświadczenie dziennikarskie

Co oferujemy:
  – współpracę redakcyjną i wsparcie w rozwijaniu tekstów
  – publikacje na portalu www.krytykapolityczna.pl
  – wynagrodzenie za teksty

Warunki i regularność współpracy wypracowane zostaną indywidualnie.

Jeśli jesteś zainteresowany/a, wyślij do 15 maja na adres [email protected]:

– CV
– próbkę tekstu (opublikowanego lub nie)
– trzy kilkuzdaniowe propozycje tematów z Twojego regionu, które twoim zdaniem mogłyby zainteresować czytelników KP.

Projekt współpracy z korespondentami lokalnymi możemy realizować dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Nowości

