Szukamy lokalnych korespondentów Krytyki Politycznej

Szukamy osób, które:

– chcą okazjonalnie pisać dla nas o tym, co ważne w ich regionie – np. o pracy, edukacji, zdrowiu, mieszkalnictwie, migracji, lokalnej polityce, oddolnych inicjatywach, a także po prostu codzienności

– mają choćby skromne doświadczenie dziennikarskie

Co oferujemy:

– współpracę redakcyjną i wsparcie w rozwijaniu tekstów

– publikacje na portalu www.krytykapolityczna.pl

– wynagrodzenie za teksty

Warunki i regularność współpracy wypracowane zostaną indywidualnie.

Jeśli jesteś zainteresowany/a, wyślij do 15 maja na adres [email protected]:

– CV

– próbkę tekstu (opublikowanego lub nie)

– trzy kilkuzdaniowe propozycje tematów z Twojego regionu, które twoim zdaniem mogłyby zainteresować czytelników KP.

Projekt współpracy z korespondentami lokalnymi możemy realizować dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.