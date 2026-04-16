W ramach badania prowadzimy rozmowy indywidualne dotyczące tego, jak zmieniało się życie społeczności ukraińskiej w Polsce w ostatnich latach, m.in. wpływu ograniczenia świadczeń socjalnych na życie migrantów z Ukrainy. Wyniki badania zostaną zanonimizowane.

Forma: Na żywo (Warszawa i okolice) lub online (Zoom, Meets).

Czas trwania: Około 90-120 minut.

Termin: Kwiecień-Maj 2026

Wynagrodzenie: Kupony podarunkowe i żywieniowe o wartości 100 zł brutto. Bony są akceptowane w ponad 70 tys. punktów w Polsce, w tym w marketach (Biedronka, Lidl). Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.

Język: Rozmowy odbędą się w języku ukraińskim, rosyjskim bądź polskim, w zależności od upodobań rozmówcy.

Kogo szukamy?

• Osoby z Ukrainy powyżej 18 roku życia, które mieszkają w Warszawie lub okolicach

• Dowolny status pobytowy – interesuje nas doświadczenie zarówno uchodźców wojennych, jak i migrantów zarobkowych, w tym tych, którzy już uzyskali polskie obywatelstwo

• Brak wymagań dotyczących specjalistycznej wiedzy – chcemy poznać Twoją perspektywę

Jak wziąć udział?

Wypełnij krótką ankietę kwalifikacyjną (ok. 3 minuty). Jeśli spełniasz kryteria, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 5 dni roboczych i wspólnie ustalimy termin rozmowy.

Link do ankiety kwalifikacyjnej: https://forms.gle/t5G6Lvk1MaFK8fXk7

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. Pełna informacja na temat przetwarzania dostępna jest w formularzu zgłoszeniowym.

Wszelkie pytania kieruj na adres: [email protected]

UA

Для участі у якісному дослідженні шукаємо осіб з України, які проживають у Польщі

Асоціація імені Станіслава Бжозовського (Instytut Krytyki Politycznej) запрошує взяти участь у якісному дослідженні – інтерв’ю на тему досвіду проживання у Польщі.

Про дослідження

У рамках дослідження ми проводимо індивідуальні розмови про те, як змінювалося життя української спільноти в Польщі в останні роки, зокрема про вплив обмеження соціальних виплат на життя мігрантів з України. Нам важливо почути твої думки, історії та досвід — тут немає правильних чи неправильних відповідей.

Результати дослідження будуть анонімізовані.

Форма: розмова з дослідниками наживо (Варшава та околиці) або онлайн (Zoom, Meets).

Тривалість: приблизно 90–120 хвилин.

Термін: квітень–травень 2026

Винагорода: подарункові та продуктові ваучери на суму 100 злотих брутто. Ваучерами можна оплатити покупки у понад 70 тис. магазинів у Польщі, зокрема в супермаркетах (Biedronka, Lidl). Ваучери не можна обміняти на готівку.

Мова: розмови відбуватимуться українською, польською або російською мовою — залежно від уподобань учасниці/учасника.

Кого ми шукаємо?

• Осіб з України віком від 18 років, які проживають у Варшаві або околицях

• Формальний статус перебування у Польщі не має значення — нас цікавить досвід як воєнних біженців (щсіб з PESEL UKR), так і трудових мігрантів, у тому числі тих, хто вже отримав польське громадянство

• Не потрібно бути експертом — ми хочемо дізнатися твою перспективу та твою історію життя

Як взяти участь?

Заповни коротку кваліфікаційну анкету (приблизно 3 хвилини). Якщо ти відповідаєш критеріям, ми зв’яжемося з тобою протягом 5 робочих днів і разом узгодимо час та формат розмови.

Посилання на кваліфікаційну анкету: https://forms.gle/LqUPyBTRL1HJdCPH8

Участь у дослідженні є добровільною та анонімною. Персональні дані обробляються відповідно до GDPR (RODO). Адміністратором персональних даних є Асоціація імені Станіслава Бжозовського. Повна інформація щодо обробки даних доступна у формулярі заявки.

Усі запитання надсилайте на адресу: [email protected]

RU

Для участия в качественном исследовании мы ищем украинцев, проживающих в Польше. Ассоциация имени Станислава Бжозовского (Instytut Krytyki Politycznej) приглашает принять участие в качественном исследовании — интервью на тему опыта проживания в Польше.

О исследовании

В рамках исследования мы проводим индивидуальные интервью на тему того, как менялась жизнь украинского сообщества в Польше в последние годы, в частности о влиянии ограничения социальных выплат на жизнь мигрантов из Украины. Нам важно услышать твои мысли, истории и опыт — здесь нет правильных или неправильных ответов.

Результаты исследования будут анонимизированы.

Форма: интервью с исследователями очно (Варшава и окрестности) или онлайн (Zoom, Meets).

Продолжительность: примерно 90–120 минут.

Срок: апрель–май 2026

Вознаграждение: подарочные и продуктовые ваучеры на сумму 100 злотых брутто. Ваучерами можно оплатить покупки в более чем 70 тыс. магазинов в Польше, в том числе в супермаркетах (Biedronka, Lidl). Ваучеры не подлежат обмену на наличные.

Язык: разговоры будут проходить на украинском, польском или русском языке — в зависимости от предпочтений участницы/участника.

Кого мы ищем?

• Людей из Украины старше 18 лет, проживающих в Варшаве или окрестностях

• Формальный статус пребывания в Польше не имеет значения — нас интересует опыт как военных беженцев (лиц с PESEL UKR), так и трудовых мигрантов, в том числе тех, кто уже получил польское гражданство

• Не нужно быть экспертом — мы хотим узнать твою точку зрения и твою жизненную историю

Как принять участие?

Заполни короткую квалификационную анкету (примерно 3 минуты). Если ты соответствуешь критериям, мы свяжемся с тобой в течение 5 рабочих дней и вместе согласуем время и формат интервью.

Ссылка на квалификационную анкету: https://forms.gle/nbFXNZLd5LdqzPLVA

Участие в исследовании является добровольным и анонимным. Персональные данные обрабатываются в соответствии с GDPR (RODO). Администратором персональных данных является Ассоциация имени Станислава Бжозовского. Полная информация об обработке данных доступна в форме заявки.

Все вопросы можно задать: [email protected]