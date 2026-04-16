W ramach badania prowadzimy rozmowy indywidualne dotyczące tego, jak zmieniało się życie społeczności ukraińskiej w Polsce w ostatnich latach, m.in. wpływu ograniczenia świadczeń socjalnych na życie migrantów z Ukrainy. Wyniki badania zostaną zanonimizowane.
Forma: Na żywo (Warszawa i okolice) lub online (Zoom, Meets).
Czas trwania: Około 90-120 minut.
Termin: Kwiecień-Maj 2026
Wynagrodzenie: Kupony podarunkowe i żywieniowe o wartości 100 zł brutto. Bony są akceptowane w ponad 70 tys. punktów w Polsce, w tym w marketach (Biedronka, Lidl). Kupony nie podlegają wymianie na gotówkę.
Język: Rozmowy odbędą się w języku ukraińskim, rosyjskim bądź polskim, w zależności od upodobań rozmówcy.
Kogo szukamy?
• Osoby z Ukrainy powyżej 18 roku życia, które mieszkają w Warszawie lub okolicach
• Dowolny status pobytowy – interesuje nas doświadczenie zarówno uchodźców wojennych, jak i migrantów zarobkowych, w tym tych, którzy już uzyskali polskie obywatelstwo
• Brak wymagań dotyczących specjalistycznej wiedzy – chcemy poznać Twoją perspektywę
Jak wziąć udział?
Wypełnij krótką ankietę kwalifikacyjną (ok. 3 minuty). Jeśli spełniasz kryteria, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 5 dni roboczych i wspólnie ustalimy termin rozmowy.
Link do ankiety kwalifikacyjnej: https://forms.gle/t5G6Lvk1MaFK8fXk7
Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego. Pełna informacja na temat przetwarzania dostępna jest w formularzu zgłoszeniowym.
Wszelkie pytania kieruj na adres: [email protected]
UA
Для участі у якісному дослідженні шукаємо осіб з України, які проживають у Польщі
Асоціація імені Станіслава Бжозовського (Instytut Krytyki Politycznej) запрошує взяти участь у якісному дослідженні – інтерв’ю на тему досвіду проживання у Польщі.
Про дослідження
У рамках дослідження ми проводимо індивідуальні розмови про те, як змінювалося життя української спільноти в Польщі в останні роки, зокрема про вплив обмеження соціальних виплат на життя мігрантів з України. Нам важливо почути твої думки, історії та досвід — тут немає правильних чи неправильних відповідей.
Результати дослідження будуть анонімізовані.
Форма: розмова з дослідниками наживо (Варшава та околиці) або онлайн (Zoom, Meets).
Тривалість: приблизно 90–120 хвилин.
Термін: квітень–травень 2026
Винагорода: подарункові та продуктові ваучери на суму 100 злотих брутто. Ваучерами можна оплатити покупки у понад 70 тис. магазинів у Польщі, зокрема в супермаркетах (Biedronka, Lidl). Ваучери не можна обміняти на готівку.
Мова: розмови відбуватимуться українською, польською або російською мовою — залежно від уподобань учасниці/учасника.
Кого ми шукаємо?
• Осіб з України віком від 18 років, які проживають у Варшаві або околицях
• Формальний статус перебування у Польщі не має значення — нас цікавить досвід як воєнних біженців (щсіб з PESEL UKR), так і трудових мігрантів, у тому числі тих, хто вже отримав польське громадянство
• Не потрібно бути експертом — ми хочемо дізнатися твою перспективу та твою історію життя
Як взяти участь?
Заповни коротку кваліфікаційну анкету (приблизно 3 хвилини). Якщо ти відповідаєш критеріям, ми зв’яжемося з тобою протягом 5 робочих днів і разом узгодимо час та формат розмови.
Посилання на кваліфікаційну анкету: https://forms.gle/LqUPyBTRL1HJdCPH8
Участь у дослідженні є добровільною та анонімною. Персональні дані обробляються відповідно до GDPR (RODO). Адміністратором персональних даних є Асоціація імені Станіслава Бжозовського. Повна інформація щодо обробки даних доступна у формулярі заявки.
Усі запитання надсилайте на адресу: [email protected]
RU
Для участия в качественном исследовании мы ищем украинцев, проживающих в Польше. Ассоциация имени Станислава Бжозовского (Instytut Krytyki Politycznej) приглашает принять участие в качественном исследовании — интервью на тему опыта проживания в Польше.
О исследовании
В рамках исследования мы проводим индивидуальные интервью на тему того, как менялась жизнь украинского сообщества в Польше в последние годы, в частности о влиянии ограничения социальных выплат на жизнь мигрантов из Украины. Нам важно услышать твои мысли, истории и опыт — здесь нет правильных или неправильных ответов.
Результаты исследования будут анонимизированы.
Форма: интервью с исследователями очно (Варшава и окрестности) или онлайн (Zoom, Meets).
Продолжительность: примерно 90–120 минут.
Срок: апрель–май 2026
Вознаграждение: подарочные и продуктовые ваучеры на сумму 100 злотых брутто. Ваучерами можно оплатить покупки в более чем 70 тыс. магазинов в Польше, в том числе в супермаркетах (Biedronka, Lidl). Ваучеры не подлежат обмену на наличные.
Язык: разговоры будут проходить на украинском, польском или русском языке — в зависимости от предпочтений участницы/участника.
Кого мы ищем?
• Людей из Украины старше 18 лет, проживающих в Варшаве или окрестностях
• Формальный статус пребывания в Польше не имеет значения — нас интересует опыт как военных беженцев (лиц с PESEL UKR), так и трудовых мигрантов, в том числе тех, кто уже получил польское гражданство
• Не нужно быть экспертом — мы хотим узнать твою точку зрения и твою жизненную историю
Как принять участие?
Заполни короткую квалификационную анкету (примерно 3 минуты). Если ты соответствуешь критериям, мы свяжемся с тобой в течение 5 рабочих дней и вместе согласуем время и формат интервью.
Ссылка на квалификационную анкету: https://forms.gle/nbFXNZLd5LdqzPLVA
Участие в исследовании является добровольным и анонимным. Персональные данные обрабатываются в соответствии с GDPR (RODO). Администратором персональных данных является Ассоциация имени Станислава Бжозовского. Полная информация об обработке данных доступна в форме заявки.
Все вопросы можно задать: [email protected]
